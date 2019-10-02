Walt Disney продлил прокат фильма по повести башкирского писателя Мустая Карима

Фото: скриншот трейлера

За 13 дней проката фильм «Сестренка», снятый по повести башкирского писателя и поэта Мустая Карима «Радость нашего дома», посмотрели более 66,5 тысячи человек. Компания Walt Disney приняла решение продлить широкий прокат фильма.

Фильм вышел на экраны 19 сентября и был приурочен к 100-летию со дня рождения Мустая Карима.

Как передает «Башкинформ» со ссылкой на заявление компании Walt Disney, «Сестренка» — первый современный фильм на башкирском языке, вышедший в широкий кинотеатральный прокат.

Напомним, в этом году в Башкирии также спустили на воду теплоход, названный в честь Мустая Карима.

