Население Казани к 2050 году должно превысить 1,6 млн человек

Фото: Динар Фатыхов

Численность населения Казани должна увеличиться до 1,56 млн человек к 2050 году, что на 252 тыс. больше, чем нынешние 1,3 млн. Такие целевые показатели установлены постановлением Кабмина Татарстана об утверждении комплексной схемы социально-экономического и пространственного развития Казанской агломерации.

Согласно данным на начало 2024 года, в Казани проживало 1,3 млн человек.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом население Казанской агломерации, согласно документу, превысит 2,2 млн человек через 25 лет. Ожидается значительный прирост населения в прилегающих к Казани районах:

Высокогорский район: до 88,5 тыс. человек (прирост — 30 тыс. человек);

Пестречинский район: до 88,5 тыс. человек (прирост — 23,6 тыс. человек);

Зеленодольский район: до 252,7 тыс. человек (прирост — 83 тыс. человек);

Лаишевский район: до 149 тыс. человек (прирост — 82 тыс. человек);

Верхнеуслонский район: почти до 63 тыс. человек (прирост — 45 тыс. человек).

Утвержденная комплексная схема должна обеспечить сбалансированное развитие Казанской агломерации с учетом прогнозируемого роста населения и потребностей в инфраструктуре и жилье.

В феврале 2025 года уровень смертности в России сократился на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, младенческая смертность уменьшилась на 12,8%. По отношению к январю 2025 года показатели также улучшились: общая смертность снизилась на 14,8%, младенческая — на 12,6%, сообщает Росстат.

Рената Валеева