КАМАЗ выпустил почтовый конверт в честь столетия Льва Васильева

Фото: Максим Платонов

По инициативе ПАО «КАМАЗ» и при поддержке Минцифры выпущен почтовый конверт, посвященный столетию со дня рождения первого генерального директора КАМАЗа Льва Борисовича Васильева. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Конверты поступили в отделения «Почты России» в феврале 2025 года.

На этой неделе отделения почты Набережных Челнов также получили ограниченные партии памятного выпуска.

Ранее комиссия по госзнакам почтовой оплаты при Минцифре России утвердила план по выпуску почтовых марок на 2026 год.

Рената Валеева