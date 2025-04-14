Женский экипаж с Кэти Перри и невестой Безоса совершил полет в космос
Американская многоразовая ракета New Shepard компании Blue Origin совершила успешный суборбитальный коммерческий полет, доставив на высоту более 100 километров экипаж из шести женщин-туристок. Об этом сообщает CNN, пишет RT.
Запуск ракеты состоялся в штате Техас. Примерно через десять минут после старта капсула с экипажем благополучно приземлилась, используя парашютную систему.
Примечательно, что экипаж космического корабля состоял исключительно из женщин. В состав вошли известные личности: певица Кэти Перри, Лорен Санчес (невеста основателя Amazon Джеффа Безоса), кинопродюсер Кериэнн Флинн, телеведущая Гэйл Кинг, бывшая сотрудница NASA Айша Боу и специалист в области биоастронавтики Аманда Нгуен.
— Это первый полностью женский экипаж с момента полета Валентины Терешковой в 1963 году, — отмечали в Blue Origin.
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