Хабиров показал спущенный на воду теплоход «Мустай Карим»

Сегодня под Нижним Новгородом был спущен на воду новый круизный теплоход «Мустай Карим». На церемонии присутствовал избранный глава Башкирии Радий Хабиров.

Он выложил фото и видео нового судна в соцсети.

Хабиров подчеркнул, что теплоходы такого класса не производились в России на протяжении 60 лет.

«За мной только что спущенный на воду круизный лайнер (такого класса — впервые в стране за 60 лет!) с именем «Мустай Карим»... и мы сегодня здесь, чтобы поблагодарить нижегородцев за строительство суперсовременного корабля и доброе отношение к нашему Мустаю», — написал глава РБ.

Напомним, что строительством новейшего круизного лайнера проекта PV300 занимался завод «Красное Сормово». Судно предназначено для речной перевозки пассажиров на дальних круизных линиях Москва — Астрахань, Москва — Санкт-Петербург.



Мустай Карим является одной из ключевых фигур башкирской литературы. В этом году 20 октября исполнится 100 лет со дня его рождения.