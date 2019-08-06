В Татарстане посадили экс-следователя СКР за взятку 1,5 млн рублей

В Альметьевске оглашен приговор по делу бывшего сотрудника Следственного комитета Евгения Винкова. Он признан виновным в получении взятки 1,5 млн рублей и наказан 4 годами колонии строгого режима со штрафом 2 млн рублей в доход государства.



Под стражу Винкова взяли сразу после приговора, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Альметьевского горсуда.

Второй подсудимый по этому делу, бизнесмен Сергей Халиуллин, наказан условным сроком в 2 года со штрафом 500 тысяч рублей — за покушение на посредничество во взяточничестве.

Согласно приговору, Халиуллин действовал в интересах своего приятеля, делом которого занимался следователь альметьевского отдела СК Винков. В июне 2018 года оперативники ФСБ взяли парочку с поличным при передаче первого транша «за прекращение уголовного дела».

Вину в суде фактически признали оба. Приговор пока оспаривает лишь бывший следователь.

Отметим, в ходе прений гособвинитель просил для подсудимых более сурового наказания: Винкову — 8 лет и штраф 3 млн рублей, Халиуллину — 5 лет и штраф 500 тысяч рублей.

Ранее в Казани несостоявшийся тендер на поставку сливочного масла обернулся приговорами следователю, адвокату и бизнесмену.