Главный строитель Альметьевска осужден за мошенничество под видом взятки

В Альметьевске оглашен приговор по делу экс-начальника горуправления строительства, связи, транспорта и дорожного хозяйства Владислава Михайлова и бизнесмена Максима Прокопьева. Первый осужден за мошенничество в крупном размере под видом взятки 200 тысяч рублей и подделку официального документа, второй — за покушение на дачу взятки.



Оба вину признали полностью и оба были наказаны условным сроком в 3 года с таким же испытательным сроком, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе горсуда.

Напомним, задержания с поличным по этому делу не было. Вскрыть коррупционную аферу удалось сотрудникам МВД и Следкома.

В ходе расследования было установлено: в конце 2015 года бизнесмен Прокопьев решил за взятку получить разрешение на строительство уже построенной стройбазы. Вышел через знакомого Асылгараева на начальника отдела договоров ПИЗО Альметьевска Сергея Михаленю, тот передал предложение начальнику городского управления строительства и связи Владиславу Михайлову и его ответ о цене вопроса — 200 тысяч рублей, которые нужно передать должностным лицам исполкома.

Асылгараев сообщил Прокопьеву — нужно 300 тысяч и получил их. 100 тысяч оставил себе, 200 тысяч отдал Михалене, а тот — Михайлову в обмен на разрешение на строительство задним числом.

В мае 2019-го Михаленя сообщил о той сделке в полиции, позже явку с повинной написал Михайлов.

В деле фигурировали липовая печать исполкома Альметьевска и поддельная подпись замглавы.

Ранее Альметьевский суд наказал реальным сроком за взятку 1,5 млн рублей бывшего следователя.