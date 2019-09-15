Вячеслав Зимонин: «В случае успеха японцев на Халхин-Голе Германия пошла бы на СССР уже в 1939-м»

Цикл интервью к 80-летию начала Второй мировой. Часть 8-я: Япония

«Реальное время» продолжает цикл интервью с российскими учеными, приуроченный к 80-летию начала Второй мировой войны. О Японии как главной возмутительнице мирового спокойствия в Азии рассказывает член Академии военных наук, доктор исторических наук, профессор Вячеслав Зимонин. Предыдущие публикации см. здесь: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

«О захвате восточной части СССР Япония мечтала еще со времен интервенции 1918—1922 годов»

— Вячеслав Петрович, что сподвигло Японию 30-х годов XX века на территориальные захваты в Азии, на Дальнем Востоке? Экономический кризис конца 20-х или все-таки какая-то идеология, набиравшая силу?



— Конечно, экономический кризис сказывался на действиях Японии в 30-е годы, потому что он носил мировой характер. Но кризис не был главной причиной вынашивания этих агрессивных планов. Такие планы у Японии были еще с конца XIX века, после возвращения императору полноценной власти, а в начале XX века дело дошло уже до русско-японской войны 1904—1905 годов. После Первой мировой войны и революции 1917 года Япония осуществила в ту же Россию интервенцию на Дальнем Востоке, ранее поддержав там белую армию и восстание чехословацкого корпуса. Вообще, интерес Японии именно к нашей стране был давним.

А в 1927 году во главе японского правительства встал генерал Гиити Танака, участник русско-японской войны. Помимо правительства, он возглавил Министерство иностранных дел и колоний и на одном из совещаний, после нескольких дней проработки, выступил перед императором Хирохито с меморандумом о стратегии страны в возможной новой мировой войне (наличие этого меморандума до сих пор оспаривается историками, так как его оригинал не обнаружен, — прим. авт.).

Генерал Гиити Танака, участник русско-японской войны. Фото wikipedia.org

Помимо правительства, Танака возглавил Министерство иностранных дел и колоний и на одном из совещаний, после нескольких дней проработки, выступил перед императором Хирохито с меморандумом о стратегии страны в возможной новой мировой войне

— А почему реализация захватнической стратегии Танаки началась не в 1927 году, а только в 1931-м, с захвата Маньчжурии? Дело было опять-таки в экономическом кризисе или в спорах в правящих кругах — ведь тот же Танака через какое-то время ушел в отставку?

— Танака здесь ни при чем. В какой-то мере да, планам помешал экономический кризис, но под сукно-то никто «меморандум Танаки» не положил, на место Танаки приходили руководители с неменьшими аппетитами, и новое японское руководство одобрило прописанный в меморандуме быстрый захват Маньчжурии, Монголии, Китая, что затем позволяло создать плацдарм для нападения на Советский Союз через Монголию и территорию озера Байкал. О захвате всей восточной части СССР Япония мечтала еще со времен интервенции 1918—1922 годов. Конечно, помимо захвата советских территорий, планировалось и мировое господство — в том числе война с США.

Разумеется, начать осуществлять такие планы в конце 20-х годов было невозможно — требовалась подготовка экономики, армии (она была немногочисленной), а главное — решимость начать военные действия. В 1931 году все было готово, и захваты начались.

«И Японии, и Гитлеру требовались природные ресурсы. Идеология была на втором плане»

— Что преобладало в «меморандуме Танаки» — стремление достичь экономического и политического господства или, как у Гитлера, на первый план выходило создание жизненного пространства и реализация расовой и националистической теории, где было не место правам «унтерменшей»?

— Часто говорят, что политика Гитлера и Японии тех лет была, к примеру, антисоветской, то есть обусловленной идеологией, но это не так. При вынашивании планов войны с СССР антисоветизм в их доктринах не превалировал. И Японии, и Гитлеру требовались в первую очередь природные ресурсы, которых у них не было. Для этого поначалу Гитлер расчленил Австрию, присоединил Чехословакию, а Япония, захватив в 1931 году Маньчжурию (часть северо-восточного Китая), лишь в 1937 году пошла в Китай.

Япония, захватив в 1931 году Маньчжурию (часть северо-восточного Китая), лишь в 1937 году пошла в Китай. Фото wikipedia.org

Почему так? Потому что и для создания новой японской империи нужны были ресурсы, а они были ближе всего в Маньчжурии, которая была развитой в том числе благодаря помощи СССР. Ну и конечно же, экономика была одним из оснований реализации военных действий в Китае.

— Трудно представить, что Гитлер отвел бы русским или полякам равное положение с немцами, если бы его замыслы осуществились. И мы можем предположить, что и японцы не поставили бы свою нацию рядом с китайской в случае обретения господства над Китаем. Зверства японцев ведь о многом говорили. Разве это не национализм?

— Все это было, но уже при тотальной войне — с 1937 года. У Японии и Китая к тому же была давняя нелюбовь друг к другу: японцы презирали китайцев, они считали себя чистой расой, в отличие от населения Китая, смешанного с мусульманами, маньчжурами и всеми остальными. Зверства японцев над китайцами конечно были — и в Маньчжурии, и в Китае, и достаточно вспомнить, что японские войска вырезали до 300 тысяч китайцев в Нанкине в 1937 году. Жестокость коснулась и пленных американцев, которые были изгнаны из Филиппин в 1942 году, и филиппинского населения. Япония никогда не останавливалась, если нужно было уничтожать людей в том же Индокитае.

— Жестокость могла коснуться и населения СССР в случае его сопротивления?

— Да, до русских дело просто не дошло. Но японцы помнили и уроки интервенции — их ведь погнали с Дальнего Востока в 1922 году, и русско-японскую войну, когда они все-таки не выиграли, а запросили перемирия.

Берег реки, усеянный телами китайцев, расстрелянных японской армией. Фото wikipedia.org

Зверства японцев над китайцами конечно были — и в Маньчжурии, и в Китае, и достаточно вспомнить, что японские войска вырезали до 300 тысяч китайцев в Нанкине в 1937 году

— Как вообще могла бы выглядеть японская оккупация СССР?

— Это было бы протогосударство, подчиненное Японии, но, скорее всего, наше население выступило бы против, развернулась бы партизанская война, и Япония ни перед чем не останавливалась бы, подавляя сопротивление в СССР. Но все-таки отмечу: в отношении русских у японцев не было националистического высокомерия, и осмелюсь сказать, что у японцев было уважение к русскому народу и самой стране — большие страны они привыкли уважать. Правда, уважение к СССР не мешало строить планы по захвату нашей восточной территории.

— Кстати, о ресурсах. Что прежде всего нужно было Японии от оккупированных территорий?

— Прежде всего ее интересовали железная руда, уголь. Все это могли добывать в промышленных масштабах в Маньчжурии, в Китае. Руда, понятно, требовалась для производства танков, оружия и прочего вооружения.

«В 20-е годы в Японии были и социалистические, и коммунистические настроения, но власти быстро навели порядок»

— Не странно ли то, что крупные европейские страны — Франция и Британия, а также США не стремились усилить свое влияние в том же богатом ресурсами Китае?

— И Великобритания, и США уже давно и успешно торговали с Японией и желали, чтобы все свои агрессивные устремления Япония направила против СССР. «Меморандум Танаки» не был каким-то закрытым — США знали, что Япония нацелилась и на Филиппины, которые контролировались США, и поэтому американцы помогали Японии при условии, что та будет сосредотачиваться на борьбе против СССР. Да, США знали о варварских методах войны, которую вела Япония в Китае, но продолжали помогать ей поставками топлива. Это был выгодный бизнес и нужная политика.

Красноармейцы идут в атаку. Окрестности озера Хасан. Фото wikipedia.org

Япония поняла, что если помощь СССР будет продолжаться и далее, она вообще не сможет покорить Китай. В силу этого в 1938 году произошли бои между японцами и советскими пограничниками на озере Хасан, а с мая по сентябрь 1939 года шло наращивание усилий Японии против Монголии

— Как японское население относилось к милитаристской политике?

— В 20-е годы в Японии были и социалистические, и коммунистические настроения, но своеобразный порядок власти навели быстро: установили слежку за гражданами, ввели круговую поруку в «пятидворках» — городских и крестьянских общинах, а после захвата Маньчжурии все население кричало «ура» и только приветствовало территориальные захваты. Признание многими странами Маньчжоу-Го доказало населению Японии, что захваты — это нужное дело для страны, что стратегическое и геополитическое пространство для японцев — это важная необходимость.

— Почему Япония не смогла спокойно захватить и утихомирить нужные ей территории Китая и, в отличие от Манчжоу-Го, вляпалась там в серьезную войну?

— Только благодаря военной и экономической поддержке Китая от СССР. Кроме того, Япония поняла, что если помощь СССР будет продолжаться и далее, она вообще не сможет покорить Китай. В силу этого в 1938 году произошли бои между японцами и советскими пограничниками на озере Хасан, а с мая по сентябрь 1939 года шло наращивание усилий Японии против Монголии. А с Монголией у СССР был договор о взаимопомощи в случае нападения на одну из стран, а затем было подписано соглашение и о вводе войск в Монголию.

Япония уже с 1938 года планировала захватить Монголию, выйти к Байкалу и разделить СССР на две части. В силу этого желания в 1939 году и развернулись бои на реке Халхин-Гол у границы Монголии и Китая между советско-монгольской и японской армиями. В июле японцы форсировали реку Халхин-Гол и даже захватили господствующую высоту Баян-Цаган, однако советско-монгольская армия под командованием Жукова в ходе танкового наступления выдворила японскую группировку.

Халхин-Гол. Инструктаж японских танкистов у танка Тип 89 «Йи-Го», в монгольской степи во время наступления. Фото starcom68.livejournal.com

Халхин-Гол показал, что японцы не в состоянии захватить советские территории, и японцы это поняли, запросив перемирия. 15 сентября было подписано соглашение о прекращении военных действий

«Договор о ненападении с Германией — прямой результат Халхин-Гола»

— Все шло к войне?

— В общем-то, совершенно точно планировалось тотальное наступление армии Японии. Японцы создали 6-ю армию с мощной авиацией, со всеми лучшими танковыми силами и запланировали выступление 24 августа 1939 года. Но наши войска, и прежде всего командование в лице Жукова, сумели очень многое — они перетащили в район Халхин-Гола и авиацию, и танки, сумели обеспечить снабжение частей всем необходимым и опередили японцев. 20 августа, в выходной день, когда многие японские командиры поехали в рестораны соседних городов попить сакэ, Жуков развернул наступление с трех разных направлений, и в считаные часы японские артиллерия и авиация были просто уничтожены, а за двое суток была окружена вся группировка японцев недалеко от Халхин-Гола.

Халхин-Гол показал, что японцы не в состоянии захватить советские территории, и японцы это поняли, запросив перемирия. 15 сентября было подписано соглашение о прекращении военных действий. И что важно, СССР не прекратил помощь Китаю — вплоть до 1941 года. Ну и кроме того, если бы не победа на Халхин-Голе, СССР не смог бы занять жесткую позицию на переговорах с Германией. Договор о ненападении с Германией — это прямой результат Халхин-Гола. Вне сомнения, в случае успеха японцев на Халхин-Голе Германия вскоре после Польши пошла бы на СССР.

Япония поняла, что и в 1941 году идти против СССР нельзя — она знала, что армии численностью меньше миллиона Советский Союз на Востоке не держит, а это было очень серьезно.

Танковая атака японцев перед рекой Халхин-Гол. Июль 1939. Фото wikipedia.org

Сильным у японской армии был только боевой дух. Вооружение у японцев было лучше, чем у китайской армии, но хуже, чем у советской. Это касалось и самолетов, и танков, и артиллерийских систем

— Насколько сильна была японская армия?

— Сильным у японской армии был только боевой дух. Вооружение у японцев было лучше, чем у китайской армии, но хуже, чем у советской. Это касалось и самолетов, и танков, и артиллерийских систем, ну и кроме того, на Халхин-Голе были опробованы ракеты «воздух-воздух», ставшие вскоре частью системы «Катюша», а опыт советских летчиков был более весомым, чем у японских — все-таки наши летчики прошли Испанию.



— Историки часто говорят о шифровке Рихарда Зорге в Москву в декабре 1941 года об отказе Японии от планов нападения на СССР. Планы были окончательно отменены именно тогда?

— Нет. Планы существовали вплоть до 1943 года — японская Квантунская группировка в Маньчжурии всегда была наготове и насчитывала больше миллиона человек. Здесь Япония уже ждала успехов Германии в войне против СССР для будущих совместных действий, но все ее планы в отношении СССР были сломаны после Сталинградской битвы и Курского сражения. Но и опыт Халхин-Гола тоже серьезно сдерживал японцев.