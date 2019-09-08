«Мировые державы не хотели появления еще одного крупного игрока. И столкнули Китай с Японией»
Цикл интервью к 80-летию начала Второй мировой. Часть 7-я: Китай
«Реальное время» продолжает цикл интервью с российскими учеными, приуроченный к 80-летию начала Второй мировой войны. В то время как Европа в сентябре 1939 года только начинала погружаться в хаос, в Азии уже 2 года вовсю полыхал Китай, отражавший агрессию Японии. О том, что происходило на восточных рубежах СССР во второй половине 30-х, какова в этом роль мировых держав и почему Япония не смогла завоевать Китай, в интервью нашему изданию рассказал историк Максим Синицын.
«По оценкам китайских историков, их страна потеряла в войне с Японией 35 миллионов человек»
— Максим, не все знают, что к моменту начала Второй мировой войны уже 2 года шла японо-китайская война. Почему у нас о ней вспоминают довольно редко?
— Так сложилось, что и российские, и зарубежные историки исследуют прежде всего вопросы, связанные с историей страны, в которой они живут и работают. К примеру, для американцев Великая Отечественная война, и в целом война на восточном фронте Второй мировой, долгие годы оставалась неизвестной. Даже документальный телесериал об этих событиях, снятый совместно США и СССР в 1978 году, так и назывался — «Неизвестная война».
То же самое можно сказать про СССР и Россию по отношению к исследованию войны на Тихом океане и конфликтов в Китае 30-х годов. Другое дело, что эти конфликты были совсем не маленькими по своему масштабу и количеству жертв. Западные и российские историки говорят, что Китай потерял в войне с Японией 20 миллионов человек, сами же китайцы называют цифру в 35 миллионов погибших, что больше советских официальных потерь в той же Второй мировой.
Конфликт в Китае был затяжным — страна долгое время находилась под властью британской короны, но в XX веке в ней начинается движение за независимость, в ходе которого появляется независимое китайское государство. Однако в 20-е годы, когда государство было создано окончательно, мировые державы помогать Китаю не собирались — никто не хотел появления еще одного крупного игрока. Более того, и Британия, и США стали укреплять отношения с Японией, чтобы та сумела ослабить Китай.
Когда в 1931 году Маньчжурия была завоевана, а партия Родзаевского провела там съезд, у СССР просто не было выхода, кроме как самым широким образом поддерживать Чан Кайши
Первые конфликты между Китаем и Японией начались не в 30-е, а еще в 1928 году. Тогда лидер главной партии Китая Гоминьдан Чан Кайши только-только после долгой гражданской войны сумел объединить страну, но тут же против него встает Япония, которая стремилась разделить Китай в своих интересах. Централизованное правительство Чан Кайши в итоге не получил — то тут, то там при поддержке Японии стали возникать независимые автономные области, которые не подчинялись главе республики. Более того, в 1929 году у Китая возник еще и конфликт с СССР на Китайско-Восточной железной дороге. В 1931 году Япония в своих интересах завоевывает Маньчжурию (северо-восточную провинцию Китая, — прим. авт.), где создает государство Маньчжоу-Го с марионеточным японским правительством. И тут Китай обращается к СССР уже за помощью.
Чем была примечательна Маньчжурия? Тем, что еще с постреволюционных времен там обосновались российские белоэмигранты, в том числе атаман Семенов. И японцы сознательно поддерживали создание в этом регионе той же Всероссийской фашистской партии под руководством Константина Родзаевского. Поэтому когда в 1931 году Маньчжурия была завоевана, а партия Родзаевского провела там съезд, у СССР просто не было выхода, кроме как самым широким образом поддерживать Чан Кайши. Китаю выдавались кредиты, поставлялась военная техника — в одиночку бороться с японской угрозой было бы невозможно.
«Ключевым фактором слабости китайской армии была раздробленность страны»
— Китай обращался за помощью к другим державам для защиты от Японии? Выдвигались ли какие-то выгодные предложения странам Запада?
— Китай просил Лигу наций вмешаться в ситуацию с захватом Маньчжурии, но на этом практически все и закончилось. Япония была признана агрессором, но Лига наций уклонилась от введения санкций в ее отношении, а США продолжали поставлять в Японию важную для страны продукцию, ту же нефть. Ну и повторю — боязнь появления на Востоке сильной державы, с которой неизвестно что делать потом, заставляла Запад осуществлять политику невмешательства.
— Пытался ли Китай как-то взаимовыгодно договориться с японцами, чтобы избежать кровопролития?
— Переговоров с японцами не могло быть в принципе — они не признавали централизованное правительство Китая, и именно в этом была главная проблема. Понимаете, у Японии стояла принципиальная задача разделить Китай и сделать из него марионеточное государство, никто с Чан Кайши договариваться не собирался. Так что других вариантов, кроме войны, у японцев не оставалось, и они шли в этом плане до конца. Китайская сторона тоже заявила о войне до окончательной победы — ни компартия Китая, ни правящая националистическая партия Гоминьдан не могли признавать господство на своей территории каких-либо чужих сил.
— Китай не мог построить систему коллективной безопасности с СССР до 1937 года?
— Китай с 1931 года находился в состоянии необъявленной войны с Японией из-за Маньчжурии, и тут коллективной безопасности уже не могло получиться. Ему можно было только помогать — добровольцами, техникой, кредитами.
— Армия Китая превосходила японскую по численности, но была слабой. Почему? Из-за технической отсталости?
— Не только. Ключевой фактор слабости армии — раздробленность. А кроме того, правительство Китая стремилось сначала решить внутренние вопросы, то есть создать централизованное правительство с реальной властью на местах (чего у правительства Чан Кайши не было), а потом уже заниматься внешними. Внутренние вопросы китайские руководители так и не смогли решить, что в итоге и привело к победе коммунистов в 1949 году и созданию Китайской Народной Республики. Ну и к тому же государство Китай в 30-х было очень молодым, что позволяло японцам влиять на ситуацию.
Ключевой фактор слабости армии — раздробленность. А кроме того, правительство Китая стремилось сначала решить внутренние вопросы, то есть создать централизованное правительство с реальной властью на местах (чего у правительства Чан Кайши не было), а потом уже заниматься внешними
— Как СССР воспринимал войну Китая и Японии в 1937—1939 годах?
— Так же, как и захват Манчжурии в 1931 году — как очаг напряженности у своих границ. Если бы Япония закрепилась на приличной территории Китая, с июня 1941 года вставал бы вопрос о втором фронте, и он, в общем-то, стоял до того момента, когда Рихард Зорге прислал в Москву телеграмму о том, что Япония не планирует наступательных действий в отношении СССР.
А до этого Советский Союз держал на Дальнем Востоке военные части, которые, конечно же, вполне могли использоваться с начала войны на западном фронте, и именно эти части обеспечили победу в битве за Москву. Главным для СССР было за счет Китая минимизировать свои риски войны.
«Япония на Востоке стала инструментом давления ведущих держав на СССР. Как и Германия на Западе»
— Что дали 1937—1939 гг. Японии? Весь Китай японцам захватить так и не удалось, и это при ослабленной китайской армии.
— Целью Японии было господство на Востоке, а для этого необходимо было создать сеть марионеточных государств в Китае, Индонезии, Малайзии. И в этом ей, в общем-то, никто не мешал. Политика невмешательства стран Запада, включение Китая в зону японских интересов привели к тому, что Япония на Востоке стала инструментом давления ведущих держав на СССР, как Германия была таковой на Западе. Так получилось, что антикоммунистические страны могли формироваться в те годы где угодно — и на Западе, и на Востоке, и западная дипломатия прилагала огромные усилия для создания антикоммунистической оси, которая осуществляла бы внешнее давление на СССР. В итоге, как мы знаем, пострадал не только СССР, но и сами западные страны.
С началом войны в Китае японцам было важно контролировать промышленные области, а идти дальше японцы не могли — не хватало для этого их 200-тысячных сил. Да и не представляли западные области Китая интереса для японского государства: никаких ресурсов, никакой промышленности там не было, только крестьянские хозяйства. Но контролировать даже восточную прибережную территорию страны японцам было довольно трудно. Там удачно, особенно на дорогах, действовали китайские партизаны, и японский военный контингент находился в режиме постоянных стычек именно с партизанами, срывавшими ему многие планы. Но партизанский фактор сыграл большую роль только после 1939 года, когда партизанам стали помогать и СССР, и США.
Японцы практиковали в ходе войны то же, что и немцы — и газовые камеры, и применение химического и бактериологического оружия
— Эти партизанские отряды были в основном коммунистическими?
— Нет, это были разные силы, поскольку, в силу раздробленности, в каждой области Китая был свой руководитель, он вел свою независимую политику, и централизованной идеологической подоплеки у партизан не было.
— Японское присутствие в Китае — сродни преступлениям немецких нацистов? Ведь в тогдашней столице Китая Нанкине было вырезано 200 тысяч человек, и это не единичный случай.
— Резня в Нанкине была актом устрашения. Кроме того, это результат сопротивления — увидев практику сопротивления, японцы решали устроить резню в назидание всем остальным. Да, японцы практиковали в ходе войны то же, что и немцы — и газовые камеры, и применение химического и бактериологического оружия. Для этого были созданы специальные команды и концлагеря. Все было одинаковым у этих двух агрессоров.
— Какой вывод можно сделать из кровопролития в Китае во второй половине 30-х?
— Вывод один: попытка создания очагов сопротивления Советскому Союзу привела в итоге ко Второй мировой войне. Накачивание, в первую очередь британцами, Германии и Японии антибольшевистской политикой, попытка умиротворения агрессоров (а по сути, политика развязывания им рук), нежелание видеть независимыми Польшу и тот же Китай, могли привести только к печальным последствиям.
комментарии
И несут за это ответственность.
А СССР разве же "давил" на мировые капиталистические державы Мировой марксистской революцией?
Коминтерн "работал" в полную силу - и в Европе, и в Азии, и в Америках готовились марксистские восстания и захват власти.
И марксистская верхушка СССР также несёт свою ответственность за свои деяния.
Как-то однобоко преподносятся причины возникновения 2- Мировой войны.
В Мировой бойне народов ответственность несут все главы государств, политических партий и бизнес корпораций.
И ответственность за гибель во 2-й Мировой войне многих десятков миллионов людей несут и мировой капитализм, и российский марксизм, и германский нацизм, и их многочисленные союзники - в мировую кровавую бойню был втянут практически весь Земной Шар.
"Первичен" был капитализм, который "породил" человеконенавистническое учение Карла Маркса, призывающего уничтожать целые "реакционные" классы, убивать миллионы людей только за их социальную принадлежность, и его реальное воплощение - российский марксизм Ленина и Троцкого, который "породил" в свою очередь итальянский фашизм Муссолини и германский нацизм Гитлера и Геббельса.
Подсчёт количества танков, самолётов, подводных лодок и т.д. бесполезен для понимания причин развязывания Мировой элитой 2-й Мировой войны.
Войны и "революции" развязывают человеконенавистнические идеологии, а армии и "народные массы" лишь орудие достижения их целей.