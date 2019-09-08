«Мировые державы не хотели появления еще одного крупного игрока. И столкнули Китай с Японией»

Цикл интервью к 80-летию начала Второй мировой. Часть 7-я: Китай

«Реальное время» продолжает цикл интервью с российскими учеными, приуроченный к 80-летию начала Второй мировой войны. В то время как Европа в сентябре 1939 года только начинала погружаться в хаос, в Азии уже 2 года вовсю полыхал Китай, отражавший агрессию Японии. О том, что происходило на восточных рубежах СССР во второй половине 30-х, какова в этом роль мировых держав и почему Япония не смогла завоевать Китай, в интервью нашему изданию рассказал историк Максим Синицын.

«По оценкам китайских историков, их страна потеряла в войне с Японией 35 миллионов человек»



— Максим, не все знают, что к моменту начала Второй мировой войны уже 2 года шла японо-китайская война. Почему у нас о ней вспоминают довольно редко?

— Так сложилось, что и российские, и зарубежные историки исследуют прежде всего вопросы, связанные с историей страны, в которой они живут и работают. К примеру, для американцев Великая Отечественная война, и в целом война на восточном фронте Второй мировой, долгие годы оставалась неизвестной. Даже документальный телесериал об этих событиях, снятый совместно США и СССР в 1978 году, так и назывался — «Неизвестная война».

То же самое можно сказать про СССР и Россию по отношению к исследованию войны на Тихом океане и конфликтов в Китае 30-х годов. Другое дело, что эти конфликты были совсем не маленькими по своему масштабу и количеству жертв. Западные и российские историки говорят, что Китай потерял в войне с Японией 20 миллионов человек, сами же китайцы называют цифру в 35 миллионов погибших, что больше советских официальных потерь в той же Второй мировой.

Конфликт в Китае был затяжным — страна долгое время находилась под властью британской короны, но в XX веке в ней начинается движение за независимость, в ходе которого появляется независимое китайское государство. Однако в 20-е годы, когда государство было создано окончательно, мировые державы помогать Китаю не собирались — никто не хотел появления еще одного крупного игрока. Более того, и Британия, и США стали укреплять отношения с Японией, чтобы та сумела ослабить Китай.

Русские фашисты в Харбине, 1934 г. Родзаевский в центре. Фото wikipedia.org

Когда в 1931 году Маньчжурия была завоевана, а партия Родзаевского провела там съезд, у СССР просто не было выхода, кроме как самым широким образом поддерживать Чан Кайши

Первые конфликты между Китаем и Японией начались не в 30-е, а еще в 1928 году. Тогда лидер главной партии Китая Гоминьдан Чан Кайши только-только после долгой гражданской войны сумел объединить страну, но тут же против него встает Япония, которая стремилась разделить Китай в своих интересах. Централизованное правительство Чан Кайши в итоге не получил — то тут, то там при поддержке Японии стали возникать независимые автономные области, которые не подчинялись главе республики. Более того, в 1929 году у Китая возник еще и конфликт с СССР на Китайско-Восточной железной дороге. В 1931 году Япония в своих интересах завоевывает Маньчжурию (северо-восточную провинцию Китая, — прим. авт.), где создает государство Маньчжоу-Го с марионеточным японским правительством. И тут Китай обращается к СССР уже за помощью.

Чем была примечательна Маньчжурия? Тем, что еще с постреволюционных времен там обосновались российские белоэмигранты, в том числе атаман Семенов. И японцы сознательно поддерживали создание в этом регионе той же Всероссийской фашистской партии под руководством Константина Родзаевского. Поэтому когда в 1931 году Маньчжурия была завоевана, а партия Родзаевского провела там съезд, у СССР просто не было выхода, кроме как самым широким образом поддерживать Чан Кайши. Китаю выдавались кредиты, поставлялась военная техника — в одиночку бороться с японской угрозой было бы невозможно.

«Ключевым фактором слабости китайской армии была раздробленность страны»

— Китай обращался за помощью к другим державам для защиты от Японии? Выдвигались ли какие-то выгодные предложения странам Запада?

— Китай просил Лигу наций вмешаться в ситуацию с захватом Маньчжурии, но на этом практически все и закончилось. Япония была признана агрессором, но Лига наций уклонилась от введения санкций в ее отношении, а США продолжали поставлять в Японию важную для страны продукцию, ту же нефть. Ну и повторю — боязнь появления на Востоке сильной державы, с которой неизвестно что делать потом, заставляла Запад осуществлять политику невмешательства.

Супруга китайского генералиссимуса Чан Кайши, Сунн Мелин , выступает перед членами Палаты представителей Конгресса США с призывом приложить максимальные усилия в войне с Японией. Фото photochronograph.ru

— Пытался ли Китай как-то взаимовыгодно договориться с японцами, чтобы избежать кровопролития?

— Переговоров с японцами не могло быть в принципе — они не признавали централизованное правительство Китая, и именно в этом была главная проблема. Понимаете, у Японии стояла принципиальная задача разделить Китай и сделать из него марионеточное государство, никто с Чан Кайши договариваться не собирался. Так что других вариантов, кроме войны, у японцев не оставалось, и они шли в этом плане до конца. Китайская сторона тоже заявила о войне до окончательной победы — ни компартия Китая, ни правящая националистическая партия Гоминьдан не могли признавать господство на своей территории каких-либо чужих сил.

— Китай не мог построить систему коллективной безопасности с СССР до 1937 года?

— Китай с 1931 года находился в состоянии необъявленной войны с Японией из-за Маньчжурии, и тут коллективной безопасности уже не могло получиться. Ему можно было только помогать — добровольцами, техникой, кредитами.

— Армия Китая превосходила японскую по численности, но была слабой. Почему? Из-за технической отсталости?

— Не только. Ключевой фактор слабости армии — раздробленность. А кроме того, правительство Китая стремилось сначала решить внутренние вопросы, то есть создать централизованное правительство с реальной властью на местах (чего у правительства Чан Кайши не было), а потом уже заниматься внешними. Внутренние вопросы китайские руководители так и не смогли решить, что в итоге и привело к победе коммунистов в 1949 году и созданию Китайской Народной Республики. Ну и к тому же государство Китай в 30-х было очень молодым, что позволяло японцам влиять на ситуацию.

Китайские солдаты в строю во время смотра в Пекине. Фото photochronograph.ru

Ключевой фактор слабости армии — раздробленность. А кроме того, правительство Китая стремилось сначала решить внутренние вопросы, то есть создать централизованное правительство с реальной властью на местах (чего у правительства Чан Кайши не было), а потом уже заниматься внешними

— Как СССР воспринимал войну Китая и Японии в 1937—1939 годах?

— Так же, как и захват Манчжурии в 1931 году — как очаг напряженности у своих границ. Если бы Япония закрепилась на приличной территории Китая, с июня 1941 года вставал бы вопрос о втором фронте, и он, в общем-то, стоял до того момента, когда Рихард Зорге прислал в Москву телеграмму о том, что Япония не планирует наступательных действий в отношении СССР.

А до этого Советский Союз держал на Дальнем Востоке военные части, которые, конечно же, вполне могли использоваться с начала войны на западном фронте, и именно эти части обеспечили победу в битве за Москву. Главным для СССР было за счет Китая минимизировать свои риски войны.

«Япония на Востоке стала инструментом давления ведущих держав на СССР. Как и Германия на Западе»

— Что дали 1937—1939 гг. Японии? Весь Китай японцам захватить так и не удалось, и это при ослабленной китайской армии.

— Целью Японии было господство на Востоке, а для этого необходимо было создать сеть марионеточных государств в Китае, Индонезии, Малайзии. И в этом ей, в общем-то, никто не мешал. Политика невмешательства стран Запада, включение Китая в зону японских интересов привели к тому, что Япония на Востоке стала инструментом давления ведущих держав на СССР, как Германия была таковой на Западе. Так получилось, что антикоммунистические страны могли формироваться в те годы где угодно — и на Западе, и на Востоке, и западная дипломатия прилагала огромные усилия для создания антикоммунистической оси, которая осуществляла бы внешнее давление на СССР. В итоге, как мы знаем, пострадал не только СССР, но и сами западные страны.

С началом войны в Китае японцам было важно контролировать промышленные области, а идти дальше японцы не могли — не хватало для этого их 200-тысячных сил. Да и не представляли западные области Китая интереса для японского государства: никаких ресурсов, никакой промышленности там не было, только крестьянские хозяйства. Но контролировать даже восточную прибережную территорию страны японцам было довольно трудно. Там удачно, особенно на дорогах, действовали китайские партизаны, и японский военный контингент находился в режиме постоянных стычек именно с партизанами, срывавшими ему многие планы. Но партизанский фактор сыграл большую роль только после 1939 года, когда партизанам стали помогать и СССР, и США.

Фото wikipedia.org

Японцы практиковали в ходе войны то же, что и немцы — и газовые камеры, и применение химического и бактериологического оружия

— Эти партизанские отряды были в основном коммунистическими?

— Нет, это были разные силы, поскольку, в силу раздробленности, в каждой области Китая был свой руководитель, он вел свою независимую политику, и централизованной идеологической подоплеки у партизан не было.

— Японское присутствие в Китае — сродни преступлениям немецких нацистов? Ведь в тогдашней столице Китая Нанкине было вырезано 200 тысяч человек, и это не единичный случай.

— Резня в Нанкине была актом устрашения. Кроме того, это результат сопротивления — увидев практику сопротивления, японцы решали устроить резню в назидание всем остальным. Да, японцы практиковали в ходе войны то же, что и немцы — и газовые камеры, и применение химического и бактериологического оружия. Для этого были созданы специальные команды и концлагеря. Все было одинаковым у этих двух агрессоров.

— Какой вывод можно сделать из кровопролития в Китае во второй половине 30-х?

— Вывод один: попытка создания очагов сопротивления Советскому Союзу привела в итоге ко Второй мировой войне. Накачивание, в первую очередь британцами, Германии и Японии антибольшевистской политикой, попытка умиротворения агрессоров (а по сути, политика развязывания им рук), нежелание видеть независимыми Польшу и тот же Китай, могли привести только к печальным последствиям.

