«Союзники были абсолютно готовы к войне. Но Германия взяла новыми технологиями»

Цикл интервью к 80-летию начала Второй мировой. Часть 6-я: подготовленность сторон

«Реальное время» продолжает цикл интервью с российскими учеными, приуроченный к 80-летию начала Второй мировой войны. Сегодняшняя беседа — с экспертом по военной истории Алексеем Исаевым — посвящена раскладу сил перед столкновением мировых держав, а именно обеспеченности их вооружением и техникой.

«СССР прыгнул выше головы»



— Алексей Валерьевич, можно ли сказать, что тот, кто желал этой войны 80 лет назад, тот и был лучше готов к ней, то есть Германия? Или неплохо были готовы и те, кто вскоре или через некоторое время стал ее противником?

— Все зависело не столько от желания, сколько от технических возможностей и от предыдущего опыта. Обладая по сравнению с СССР практически беспредельными возможностями в строительстве вооруженных сил, та же Франция справилась с таким строительством откровенно плохо, Британия тоже не была пределом мечтаний в этом плане. СССР же прыгнул выше головы в сравнении с прежней подготовленностью государства к серьезным испытаниям.

Но, конечно же, самая сильная экономика оставалась у Германии: «версальский период» потребовал от немцев преодоления ограничений и заставил их быть «успешно догоняющими» по многим направлениям.

Линия сборки истребителей Messerschmitt на немецком авиационном заводе. Фото Bundesarchiv, Bild 101I-638-4221-06 / Höss / CC-BY-SA 3.0 / wikipedia.org

— Гитлер намеревался расширить владения Германии прежде всего на Востоке, где главным его соперником был СССР. Историк Юрий Жуков в интервью нашему изданию сказал, что технически СССР в 1939 году не был готов к войне с таким врагом, что показали, например, наши самолеты, горевшие, по его мнению, «как спичечные коробки», на войне в Испании. Согласитесь с коллегой?

— Что касается авиации, то отставание тут было и в течение Великой Отечественной войны, и связано оно было с технологическими вопросами — прежде всего в плане производства качественных авиадвигателей. Война в Испании же показала превосходство советских самолетов над теми же немецкими Henkel-51, если говорить об истребителях, а наш бомбардировщик СБ (АНТ-40) немцы вообще называли Martin Bomber. Никто в мире не верил, что в СССР могли создать совершенный бомбардировщик — достаточно скоростной и грузоподъемный, и в Германии считали, что республиканцы (противники Франко, — прим. авт.) получали такие бомбардировщики из США. Было отставание по одномоторным истребителям, но эти трудности постепенно преодолевались. Поэтому в 30-е годы, по сравнению с тем, что было в предыдущую войну, СССР делал очень многое в авиапарке.

А вот в строительстве советского флота были разброд и шатание. Это было связано с размытыми задачами и требованиями. В отношении флота СССР тратил большие средства, которые не вполне оправдывались. Прежде всего это касалось обширной номенклатуры подводных лодок — их производилось несколько видов, часто выпускались подводные лодки-малютки, но отразить атаки большого флота они не могли. Я уже не говорю о строительстве линкоров и линейных крейсеров, ценность которых для СССР как сухопутной державы была ничтожной — тем не менее в них вкладывались большие деньги.

Руководство СССР не учло опыта Первой мировой, когда российский флот большую часть времени простоял в гаванях, и именно с флота началась революция. При этом не хватало таких нужных вещей, как легкие тральщики и сторожевые корабли. В этом плане позитивный пример дала Германия — она строила торпедные катера, которые были по своим техническим характеристикам предельными и по водоизмещению, и по вооружению, и оправдали себя как универсальные корабли, позволяя доставлять неприятности такой великой морской державе, как Великобритания в непосредственной близости от ее берегов. Если бы советский флот шел тем же путем, то есть выпускал сторожевые корабли и современные торпедные катера, это было бы гораздо полезнее. А «катера Туполева» были хоть и скоростные, но надежд не оправдали из-за того, что дальность выстрела с них зависела от погоды (волнение моря в 3-4 балла катера не выдерживали, — прим. авт.).

Сборка танков Т-28 в цехе Кировского завода. 1935 год. Фото wikipedia.org

«Преимущество Германии в начале войны создавало не количество танков, а организация танковых дивизий»

Более разумным путем в СССР шло развитие танкостроения — за счет создания нескольких серий танков оно вышло на высокий мировой уровень. Тут достаточно взять для сравнения Италию, которая обладала большой промышленностью, была способна делать достаточно сложную технику, но танк, сравнимый с характеристиками Т-34, итальянцы смогли сделать только в 1943 году. В СССР делали передовые для своего времени трехбашенные танки Т-28, танкостроение развивалось очень серьезно, и в 1939 году появление качественных танков виделось уже в обозримой перспективе.

— Число и качество танков играло большую роль в 1939 году?

— Часто историки полагают важным считать количество танков, однако воюют все-таки не танки, а реальные организационные единицы, которые уже в 1941 году назывались танковыми дивизиями как у немцев, так и у СССР. Это были самостоятельные механизированные соединения численностью 10—15 тысяч человек, которые полностью передвигались на танках, автомашинах и на транспортерах-тягачах. Чем могла брать Германия в блицкригах? Тем, что у нее была такая организационная единица с моторизованной артиллерией и пехотой, а у СССР такой уровень организации не был достигнут ни в 1939, ни в 1941 году. Немцы оказались на острие прогресса самостоятельных механизированных соединений, и СССР в этом плане догнал Германию только в 1942 году (как и англичане). Да, в 1942 году отставание по танковым дивизиям было ликвидировано и у СССР, и у его союзников, но военное преимущество до этого периода немцам создавало именно применение танковых дивизий.

Вообще, сравнивать количество техники просто неправильно. Вот возьмем еще для примера скоростные тягачи для артиллерии. В Германии в 30-е годы четко видели концепцию танковых дивизий и именно под них делали всю технику, а в СССР делали механизированную артиллерию только для пехоты и для обычных стрелковых дивизий. В результате получился тягач, который в войсках стали называть «головастиком». В 1940 году с высоких трибун говорили, что этот тягач заданной скорости не дает и за танками работу не выполняет, что стало колоссальной проблемой 1941 года — артиллерия постоянно отставала и мешала сносить противотанковую оборону противника, тем самым позволяя немцам за раз уничтожать несколько танков и срывать решение боевой задачи. У немцев в танковых дивизиях находилось аж до 70 противотанковых пушек, и для того чтобы обеспечить нормальную и результативную танковую атаку, СССР нужно было иметь хорошую артиллерию, а с этим были большие проблемы.

Советские артиллеристы. Фото wikipedia.org

— Значит, главная немецкая ударная сила и надежда 1939 года — танковая?

— Совершенно верно. Танковые дивизии немцев оттачивались в боях, в том числе в ходе боевых действий в Польше. В 1939 году эти дивизии были тем важным средством войны, которое отсутствовало у всех остальных ее участников, что давало немцам решающее преимущество в ходе войны и перед ней.

«Почему немцы пришли к этому в 30-х годах, а другие нет?»

Еще одним преимуществом немцев, начиная с войны в Испании, была развитая авиация — а именно авиация, взаимодействующая с войсками непосредственно на поле боя, и это повышало эффективность действий в будущей войне.

Конечно, это имело свою оборотную сторону — развитие ВВС Германии дало крен в сторону авиации, поддерживающей войска на поле боя, а дальних стратегических самолетов у немцев не было, и это впоследствии помешало Гитлеру при захвате СССР. А в 1939 и в 1940 году наличие авиации, взаимодействующей с пехотой, позволяло немцам двигаться вперед и в Польше, и во Франции. Такая авиация позволяла разбомбить противотанковую оборону: вот, допустим, поляки поставили свои орудия, чтобы встретить атакующих немцев, и вдруг на эти окопчики с орудиями сыпется много бомб с воздуха, и понятно, что в условиях среднестатистической местности это будет смертельным ударом по обороне в плане разгрома артиллерии.

И этот подход немцев был взят на вооружение советским командованием только в 1942 году, в ходе битвы за Сталинград. Вы спросите — почему немцы пришли к этому в 30-х годах, а другие нет? Вернемся к войне в Испании. Франкистская армия была слабой, слабыми были и итальянские войска, которые там воевали, и немцы вынуждены были помогать им авиацией, и эта поддержка с воздуха неожиданно дала эффект — на поле боя и у итальянцев, и у франкистов все стало получаться. К тому же такая помощь оказалась неприятной психологически — в 1940 году французы сидели даже в бетонных дотах, но когда на них налетали сотни самолетов в день, военные были психологически раздавлены и становились легкой жертвой следующей атаки. Это касалось и ближнего тыла французов — самолеты немцев гонялись даже за отдельными машинами. Так что готовность не измеряется количеством самолетов и танков.

Артиллеристы эсминца «Вивьен» демонстрируют зенитные снаряды. Фото wikipedia.org

— Что из себя представляла готовность к войне Франции и Великобритании? Историки часто говорят, что армиям этих стран не уделялось должного внимания ввиду экономических проблем.

— Давайте вспомним 1938 год и Мюнхен. Тогда премьер-министр Франции Даладье спрашивал у своих военных, большинство из которых было ветеранами Первой мировой войны: «Мы готовы драться?», и те ответили: «Не готовы». А когда премьер задал им такой же вопрос в сентябре 1939-го, военные уже сказали: «Да, готовы». Приемлемая готовность Франции для того, чтобы воевать, действительно была, и поэтому Германии и была объявлена война. Если же говорить о практической плоскости, то у Франции имелась достаточно многочисленная сухопутная армия, поддержанная не менее многочисленными танками. Да, были проблемы с авиацией, но считалось, что она находится на приемлемом уровне.

В Великобритании же в 1939 году было достигнуто то, что британцы считали для себя важным — это построение противовоздушной обороны. Кроме того, в Британии после Мюнхена было запущено строительство разного вида противолодочных кораблей для охраны конвоев — так называемых шлюпок, и все это в целом сработало в 1940 году, когда, что называется, пришел их час — с помощью своей системы ПВО британцы сумели отбиться от немецкой авиации. И причем сумели отбиться не столько технически, сколько организационно — к примеру, построили аэродромы с защищенными стоянками, радиолокационные станции.

И в общем, можно сказать, будущие союзники СССР были готовы к ведению войны, но другое дело — новые технологии немцев, в частности блицкриг, им противостоять не получалось. Если же вычесть все эти новации немцев, то и Франция, и Великобритания к войне были готовы абсолютным образом. Единственный провал здесь был только у французской авиации: по экономическим и организационным причинам строительство французских ВВС было провалено и не достигало должных требований даже на уровне 1918 года. Да, авиация была негативным фактором для французской армии, но она была готова к бою. Требовалось лишь исправить недостатки.

Польские бомбардировщики с экипажем. Фото wikipedia.org

— Была ли сильной польская армия, ведь наверняка у многих в Польше в 1939 году было понимание, что война весьма вероятна?

— Немцы превосходили польскую армию — прежде всего по числу пехотных батальонов, и к тому же армия Польши не успела мобилизоваться и подготовиться к нападению Германии согласно военным планам. Кроме того, польская армия была слабо оснащена бронетехникой.

Их бронетехника была просто плохой, и я тут позволю себе ремарку, что тут виновата коррупционная составляющая. Если мы посмотрим, сколько стоило производство советского танка Т-26 и идентичного ему польского 7-TP, то увидим, что польский стоил в семь раз дороже. Если бы поляки закупали танки у СССР, они могли их закупить в несколько раз больше, а так как они производили собственные, которые обходились втридорога, вполне можно говорить о коррупционной составляющей — разница в цене была совершенно необоснованной.

У поляков, конечно, имелись хорошие образцы военной техники, но в недостаточном для войны количестве. Об этом говорит и ситуация в авиации: у них были прекрасные летчики, но летали они чаще на устаревших самолетах, а истребители поляки предпочитали продавать в другие страны, что называется, за звонкую монету. Устаревшее вооружение сыграло свою негативную роль, хотя храбрые польские летчики дали достойный бой немцам.

