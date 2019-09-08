Кому за 100: в Татарстане на выборах в Госсовет голосуют жители, которым уже исполнилось сто лет

На выборы в Госсовет Татарстана прибыли несколько долгожителей республики, чей возраст уже превысил сотню лет.

Так, сегодня в Альметьевске проголосовала Магсума Гильфанова — 28 июля ей исполнилось 102 года. Столько же лет исполнилось Мулле Назипову из Альметьевска, который также проголосовал сегодня на выборах в Госсовет. Еще одной долгожительнице, Клавдии Пустобаевой, ко дню голосования уже исполнилось сто лет.

Кроме того, сегодня ожидается голосование главной долгожительницы Татарстана, Анны Емельяновой из Елабуги, которой исполнилось 107 лет. Она регулярно посещает выборы в Татарстане и участвовала, к примеру, в выборах президента России в 2018 году.