Выборы-2019: как прошел единый день голосования в Татарстане

Онлайн-трансляция «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

8 сентября в России прошел единый день голосования. В Татарстане жители выбирали Госсовет республики шестого созыва, в ряде округов прошли довыборы в представительные органы муниципалитетов. В едином информационном центре РТ, освещающем ход выборов, в день выборов и сегодня работает выездная редакция «Реального времени».

08:01 В Арском районе лучшие позиции — у Лутфуллы Шафигуллина.

07:56 В Лаишевском районе по итогам голосования по одномандатному округу уверенно лидирует Дмитрий Самаренкин.

07:49 В соседнем Башкортостане на выборах главы региона победу одерживает Радий Хабиров. У него 82,02% голосов избирателей. Обработаны все протоколы.







07:35 Наибольший процент избирателей, отдавших своих голоса «Единой России», — в Апастовском районе (96,77%), КПРФ — в Зеленодольском (17,05%). И, соответственно, наоборот, самые низкие цифры «Единой России» — как раз в Зеленодольском (59,91%), у КПРФ — в Апастовском (1,51%). Напоминаем, это пока предварительные данные.





07:00 Такова на сегодняшнее утро картина по выборам депутатов Госсовета РТ по единому округу.







00.05 Салюта много не бывает — тем более что именно праздничный концерт и салют стали финальным аккордом единого дня голосования для татарстанских избирателей.



А для кандидатов, политических партий и сотрудников избирательных комиссий начинается ночь напряженной и сосредоточенной работы. Предварительные результаты объявят завтра утром.

Выездная редакция «Реального времени» благодарит всех, кто следил сегодня за трансляцией, и завершает свою работу.

23.55 И немного странного: Избирком Подмосковья отказал ясновидящей, предложившей предсказать итоги выборов. По словам председателя местного ЦИК Ильи Березкина, такое обращение в комиссию действительно поступало от женщины из Красногорска: ясновидящая предлагала спрогнозировать как явку, так и результаты. Комиссия женщине отказала. «Мы все-таки доверяем системе ГАС «Выборы», — пояснил Березкин.

23.49 А пока давайте еще немного полюбуемся салютом. Особенно удачно залпы сложились на третьей фотографии в посте.

23.46 В Оренбургской области подходит к завершению и процедура подсчета голосов. Врио главы региона Денис Паслер лидирует на губернаторских выборах с 65,87% голосов после обработки 93,15% протоколов.

23.40 Напомним, на выборах в Мосгордуму впервые прошел эксперимент по онлайн-голосованию, и там тоже подводят итоги по явке. «Явка электронного голосования на онлайн-выборах составила 92,3%, то есть порядка 10,4 тыс. избирателей получили электронные бюллетени. Из них 87,4% проголосовали», — объясняет заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

23.35 По данным ЦИК, Александр Беглов лидирует на выборах главы Санкт-Петербурга с 68,70% голосов (после обработки 3,51% протоколов).

23.18 В ГАС «Выборы» по Татарстану имеются данные на 22.14: к этому моменту обработали около 1,33% бюллетеней. Согласно этим данным, «Единая Россия» получила 85% голосов, КПРФ — 6,77%, ЛДПР — 2,7%, «Коммунисты России» — 1,5%, «Справедливая Россия» — 1,43%, «Партия пенсионеров» — 1,24%, «Партия роста» — 0,98%.

23.13 Ловите небольшой бэкстейдж с выступления «Любэ» на «Казань Арене».

23.02 Интервью завкафедрой государственного, муниципального управления и социологии КНИТУ Андрея Тузикова выездной редакции «Реального времени» — сегодня он подводил предварительные итоги голосования на основе соцопросов.

22.55 Партия «Единая Россия» получает большинство мандатов в 11 законодательных собраниях из 12, на выборы в которые выдвигала своих кандидатов, заявил секретарь генерального совета единороссов Андрей Турчак. Двенадцатым регионом оказался Хабаровский край.



22.47 Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил надежду на успешный результат врио главы Башкирии Радия Хабирова на выборах и пожелал ему успехов в развитии республики.



22.41 А вот и видео салюта у «Казань Арены» под аккомпанемент группы «Любэ»!

22.38 Не все обратили внимание на флайборд-шоу, которое прошло сегодня в акватории озера Кабан — зрелище удивительное и необычное!





22.35 Чаще всего в постах с «Казань Арены» пока встречается Диана Арбенина — ее эмоциональное выступление, похоже, никого не оставило равнодушным.

22.32 МВД России заявляет: нарушений общественного порядка в РФ, способных повлиять на итоги выборов, не было. Всего для охраны порядка на выборах привлекли 130 тысяч сотрудников ведомства.

22.30 «Давай-наяривай» от «Любэ» в Казани.

22.28 Экзитпол ВЦИОМ: Беглов набирает на выборах губернатора Санкт-Петербурга 56%. На втором месте — Михаил Амосов с результатом в 21,4%, на третьем — Надежда Тихонова с 19% голосов.

22.23 Первые фотографии салюта из соцсетей — как уже говорилось ранее, его можно было увидеть из разных частей города, достаточно было забраться более-менее высоко.

22.16 Салют подошел к концу, а вместе с ним подходит к логическому завершению и единый день голосования в Татарстане. Но мы еще не прощаемся — нам есть о чем вам рассказать.



22.11 Салют! Хотя лучшие точки обзора у НКЦ, «Миллениума» и «Казань Арены», его слышно и видно в самых разных концах города.

22.00 Сейчас Казань вместе с Расторгуевым поет «Выйду ночью в поле с конем...» и ждет салюта

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