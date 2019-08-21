В Татарстане стартовал онлайн-квест по истории и культуре региона

В интернете запущен онлайн-квест #МойТатарстан: это викторина с вопросами об интересных фактах, истории, культуре, географии и традициях Татарстана.

Квест в ежедневном режиме проходит на сайте www.tatquest.ru, там запускается «Игра дня», состоящая из восьми вопросов об истории, культуре и географии Татарстана. Победители получают денежные призы.

В дополнение к этому каждый день проходит «Квест дня». Участникам необходимо выполнить простое задание, связанное с нашей республикой, и опубликовать фото или видео в соцсетях с хештегами #МойТатарстан и #ТатКвест. Участников, набравших наибольшее количество баллов в квестах и правильно ответивших на вопросы, также наградят призами и подарками.