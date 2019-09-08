Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы

Роскомнадзор обнаружил распространение политической рекламы в Google, Facebook и на YouTube в дни, когда это запрещено закон в связи с выборами, то есть 7 и 8 ноября.

«Данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что такие действия со стороны иностранных компаний «являются недопустимыми».