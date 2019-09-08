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Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы

18:33, 08.09.2019
Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы
Фото: needpix.com

Роскомнадзор обнаружил распространение политической рекламы в Google, Facebook и на YouTube в дни, когда это запрещено закон в связи с выборами, то есть 7 и 8 ноября.

«Данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что такие действия со стороны иностранных компаний «являются недопустимыми».

ОбществоТехнологии
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