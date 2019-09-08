В Симферополе произошел сбой работы КОИБа из-за солнечного света

На одном из избирательных участков в Симферополе произошел сбой в работе комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) из-за солнечного света.

Глава избиркома Крыма Михаил Малышев рассказал, что инцидент произошел на избирательном участке в симферопольской городской школе №40. Комплекс стоял «в месте прямого попадания солнечного света».

«Входящие в него две урны перестали принимать бюллетени, поскольку бюллетени просвечивались и датчики не срабатывали. Как только комплекс передвинули в теневую сторону, комплекс начал работать нормально, и никаких проблем в настоящее время нет», — цитирует Малышева «РИА Новости».