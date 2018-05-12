Татарстанстат
Общая информация
Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по РТ (Татарстанстат) — территориальный орган федерального органа исполнительной власти, находится в непосредственном подчинении Росстата и подотчетен ему.
В своей деятельности Татарстанстат опирается на официальную статистическую методологию, утвержденную Росстатом, которая является обязательной для структур исполнительной власти всех уровней, юридических лиц, их филиалов и представительств, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, при проведении государственных статистических наблюдений.
Основные задачи:
– осуществление межотраслевой координации процессов формирования государственного информационного ресурса Республики Татарстан, исключение параллелизма и дублирования информации в работе министерств и ведомств, снижение информационной нагрузки на отчитывающиеся организации;– построение схемы эффективного и достаточного информационного обеспечения муниципальных образований, совершенствование системы статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципальных образований.
– развитие практики проведения регулярных социологических исследований, в том числе затрагивающих тематику удовлетворенности населения по различным аспектам, социального развития села, здорового образа жизни и др. с целью получения длительной динамики данных, в том числе в разрезе муниципальных образований;
– обеспечение актуальности и качества Статистического регистра хозяйствующих субъектов с применением современных информационных технологий с целью обеспечения сопряженности статистических ресурсов и создания основы для развития методов статистического наблюдения;
– дальнейшее развитие Единой системы сбора, обработки, хранения и предоставления статистической информации (ЕССО) в целях обеспечения высокотехнологичного процесса производства статистической информации;
– обеспечение конфиденциальности пообъектных статистических данных и персонифицированных сведений, получаемых от юридических и физических лиц, их использование исключительно в целях формирования агрегированных статистических показателей;
– упрочение положения Татарстанстата на рынке информационных ресурсов, в сети межрегионального делового информационного сотрудничества, создание новых информационных продуктов для наиболее полного удовлетворения интересов представителей бизнес-среды;
– развитие системы распространения статистических данных и доступа к ним на основе современных интернет-технологий;
– формирование достойного кадрового резерва, воспитание кадров государственной статистики в духе принципиального и честного отношения к делу, персональной ответственности за достоверность и качество получаемой статистической информации.
Руководитель — Гатауллина Наталья Вячеславовна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г. Казань, ул. Г.Камала, 24а
- Телефон: (843) 292-94-82
- Email: post@tatstat.ru
- Сайт: http://tatstat.gks.ru/
Дата последнего обновления: 12.05.2018