Татарстанстат

Общая информация

Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по РТ (Татарстанстат) — территориальный орган федерального органа исполнительной власти, находится в непосредственном подчинении Росстата и подотчетен ему.

В своей деятельности Татарстанстат опирается на официальную статистическую методологию, утвержденную Росстатом, которая является обязательной для структур исполнительной власти всех уровней, юридических лиц, их филиалов и представительств, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, при проведении государственных статистических наблюдений.



Основные задачи:

– осуществление межотраслевой координации процессов формирования государственного информационного ресурса Республики Татарстан, исключение параллелизма и дублирования информации в работе министерств и ведомств, снижение информационной нагрузки на отчитывающиеся организации;– построение схемы эффективного и достаточного информационного обеспечения муниципальных образований, совершенствование системы статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципальных образований.

– развитие практики проведения регулярных социологических исследований, в том числе затрагивающих тематику удовлетворенности населения по различным аспектам, социального развития села, здорового образа жизни и др. с целью получения длительной динамики данных, в том числе в разрезе муниципальных образований;

– обеспечение актуальности и качества Статистического регистра хозяйствующих субъектов с применением современных информационных технологий с целью обеспечения сопряженности статистических ресурсов и создания основы для развития методов статистического наблюдения;

– дальнейшее развитие Единой системы сбора, обработки, хранения и предоставления статистической информации (ЕССО) в целях обеспечения высокотехнологичного процесса производства статистической информации;

– обеспечение конфиденциальности пообъектных статистических данных и персонифицированных сведений, получаемых от юридических и физических лиц, их использование исключительно в целях формирования агрегированных статистических показателей;

– упрочение положения Татарстанстата на рынке информационных ресурсов, в сети межрегионального делового информационного сотрудничества, создание новых информационных продуктов для наиболее полного удовлетворения интересов представителей бизнес-среды;

– развитие системы распространения статистических данных и доступа к ним на основе современных интернет-технологий;

– формирование достойного кадрового резерва, воспитание кадров государственной статистики в духе принципиального и честного отношения к делу, персональной ответственности за достоверность и качество получаемой статистической информации.

Руководитель — Гатауллина Наталья Вячеславовна





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