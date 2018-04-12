Непротокольная Фемида: «Вопрос по аресту Мусина решался в режиме ручного управления»

Председатель казанского суда осудил видеокомпромат Еретнова, вспомнил арест Шишмаревой и посетовал на свои «жилищные» условия

Фото: Максим Платонов

Как интернет стал двигателем судебного процесса по делу китайско-российского наркосиндиката, почему суицид замглавы Минздрава не стал поводом для проверки решения о ее домашнем аресте и отчего «непорочность изнасилования» не гарантирует свободу обвиняемому, выяснило «Реальное время» на первой большой пресс-конференции руководства Советского райсуда Казани. К чести служителей Фемиды — без ответа не остался ни один вопрос журналистов.

Новоселье откладывается



Местом встречи судей с журналистами стал самый большой зал судебных заседаний Советского райсуда Казани. Именно в нем, к примеру, отправляли весной 2017-го в СИЗО главу «ТФБ» Роберта Мусина. За столом председательствующего судьи разместились сразу четверо, правда, без мантий. Проверка явки журналистов показала — телеканалы в суд не приехали. Организаторов встречи это лишь порадовало: «Честно говорю — мы не любим камер. Мы боимся камер! Негатива [на процессах много] и часть на нас может выплеснуться», — признался председатель суда Радик Габдуллин. На этом посту он отработал уже 5 лет, но пресс-конференцию собрал впервые. Впрочем, в других казанских судах этот формат не используют вовсе. Хотя новостей хватает.

Так, Советский с прошлого года формирует виртуальный банк отсканированных судебных решений, а еще готовится к запуску электронной «рулетки» распределения дел. Кому и какой материал направить на рассмотрение, сейчас решает председатель суда, но скоро его должен заменить компьютер — в рамках государственной автоматизированной системы «Правосудие». А вот когда произойдет полная замена раскритикованных ЕСПЧ «клеток» на стеклянные «аквариумы» в суде гадать не берутся — все зависит от федерального финансирования.

Плохая новость — в ближайшие 3 года новоселья самому тесному и самому загруженному суду Казани, похоже, не видать. Проект новостройки готов уже наполовину, вопрос по земельному участку решается, но все попытки казанских лоббистов включить строительство нового храма правосудия в ФЦП «Развитие судебной системы на 2013—2020 годы» пока не увенчались успехом. Зато туда попали два горсуда — Нижнекамский (новоселье запланировано на май) и Набережночелнинский (конец 2018 года). Радуясь за коллег, Радик Габдуллин констатирует: «Да, у нас очень плохо с «жилищными» условиями, совершенно нет свободных помещений». Отметим, что за несколько лет новые судебные залы были открыты за счет сокращения площади холлов и коридоров и даже выселения судей из совещательных комнат. «С огромным трудом нашли для присяжных комнату с туалетом», — признается председатель.

Советский райсуд с прошлого года формирует виртуальный банк отсканированных судебных решений, а еще готовится к запуску электронной «рулетки» распределения дел



Оправданный арбузный стрелок

Напомним, с 1 июня этого года в районных и городских судах общей юрисдикции могут появиться коллегии заседателей из народа. Причем, в одном Советском суде за год возможно порядка 20 процессов с участием присяжных. А то и больше. Цифру эту зампред суда по уголовным делам Сергей Жиляев назвал, сославшись на то, что в 2017-м в районе рассмотрено 16 дел по обвинению в убийствах и покушениях, а также 26 дел о причинении тяжкого вреда здоровью. Это две основные категории дел, подсудные присяжным. С учетом того, что комната для присяжных в суде всего одна, возможны сложности. Правда, главной из них может стать формирование самих коллегий. Проблемы с «призывом» народных судей сейчас возникают даже у Верховного суда Татарстана, а скоро в одной Казани набор будут объявлять еще и семь райсудов.

Значительного роста оправдательных приговоров благодаря присяжным не ждут. «Ни один умный прокурор не направит в суд дело, если в нем не будет доказательств причастности лица к преступлению. К тому же каждое дело готовят три инстанции — оперативная служба, следствие и прокуратура — ни в одной стране мира такой подготовки нет!» — пояснил Жиляев.

Тем не менее только в 2017 году Советский суд вынес таких приговоров аж пять — оправдал за недоказанностью обвинений фигурантов дел о разбоях, хулиганствах, секснасилии и наркосбыте. В том числе — двух десантников и экс-полицейского. Их обвиняли в разбое и хулиганстве со стрельбой из травматического пистолета в воздух и экспроприацией арбуза у торговца бахчевыми летом 2015 года. На суде последний заявил, что арбуз по просьбе пьяных вручил сам, а еще дал им недостающие для покупки спиртного 50 рублей.

«Сотрудника полиции можно было бы привлечь к административной ответственности за стрельбу в общественном месте, а все остальное и близко хулиганством и разбоем не было», — считает рассматривавший это дело Сергей Жиляев. К слову, уволенный за ту историю из полиции Гриднев добился компенсации расходов на адвоката, а вот восстановиться на службе через суд не смог.

«Сотрудника полиции можно было бы привлечь к административной ответственности за стрельбу в общественном месте, а все остальное и близко хулиганством и разбоем не было», — считает рассматривавший это дело Сергей Жиляев



Равнение на Уссурийск

С появлением в четырех залах систем видеоконференцсвязи (ВКС) из коридоров суда пропали люди в больничных халатах — пациенты психиатрических больниц и тубдиспансера, в отношении которых рассматривают материалы о недобровольной госпитализации и применении принудительных мер медицинского характера. Теперь работники и посетители суда не рискуют подцепить заразу или пострадать от буйного больного, а бюджет не тратится на их доставку в суд — в больницах тоже оборудованы помещения с ВКС.

Еще существенней экономия денег и времени при рассмотрении жалоб осужденных к реальным срокам. Их этапирование из колоний не предусмотрено, однако интернет пробивает и эти границы. ВКС активно используется в гражданских и уголовных процессах. Взять дело китайско-российского наркосиндиката, попавшего в оборот в ходе операции силовиков «Эстонский ноктюрн». В причастности к незаконному обороту тонны синтетических наркотиков обвиняют троих граждан КНР, троих казанцев и уроженца Грузии, лишенного гражданства. В Казани проживают лишь 12 из 134 свидетелей обвинения по этому делу. Остальные разбросаны по всей стране — Уфа, Новосибирск, Тобольск, Владивосток. «Только благодаря интернету с ними связываемся», — рассказывает Жиляев.

Процедура дистанционного допроса не так проста. Казанский суд связывается с коллегами, скажем, в Тобольске. Те в установленный час вызывают свидетеля в свой суд, где обеспечивают его выход на видеосвязь с Казанью. Правда, с учетом размеров нашей родины, приходится, по словам судьи, учитывать разницу во времени:

— Наш суд работает с восьми часов утра, несмотря на это арестованных [из СИЗО] конвой всегда доставляет к десяти часам. А на этом процессе нам впервые удалось договориться, чтобы подсудимых привозили к восьми утра. В Уссурийске в это время будет четыре часа вечера — у нас будет время поработать с ними два часа. Думаю, на две недели допрос свидетелей растянется.

С появлением в четырех залах систем видеоконференцсвязи (ВКС) из коридоров суда пропали люди в больничных халатах



Еретнов и бумажные «террористы»

Видеоцикл «Судьи» на YouTube от судимого по делу игровиков челнинского экс-депутата Сергея Еретнова не остался без внимания судейского сообщества. В первых сериях автор обнародовал информацию о якобы имевших место фактах коррупции и задался вопросами — достойны ли мантий председатель Кировского райсуда Казани и судья Набережночелнинского горсуда? В последней прошелся по предводителю челнинских судей.

— Интернет меняет нашу жизнь, дает возможность каждому высказаться… Оценку [словам Еретнова] будут давать правоохранительные органы и органы судейского сообщества, — комментирует ситуации председатель Советского суда Казани. — Там есть абсолютно не соответствующие действительности вещи… Я могу тоже про Еретнова что-то сказать, но, в силу судейской этики, не буду.

Последняя фраза Радика Габдуллина прозвучала особенно интригующе для тех, кто знает: карьеру будущий председатель райсуда Казани начинал именно в Челнах, отработал там 11 лет стажером судьи и судьей. Так что вполне может знать отлученного от власти «фрондера» лично. Как выяснило «Реальное время», компромат от Еретнова сейчас изучают и в Совете судей Татарстана, и в прокуратуре, и в Следкоме. Причем проверка силовиков ведется в отношении самого автора роликов.

Казанскую Фемиду жалобами на судей не удивишь. «Нам и не такое пишут в обращениях. Нас буквально терроризируют», — говорит Габдуллин. Особенно досаждает Советскому суду некий осужденный за причинение тяжкого вреда здоровью — за время отсидки написал уже сотню жалоб, от руки и крайне неразборчивым почерком. Суд отвечает на каждое письмо, делится председатель: «Мы могли бы прекратить общение, но он ведь каждый раз разное [в жалобах] пишет, представляете?..»





«Ошибки — это нормально! И мы тоже ошибаемся», — признал на встрече с журналистами председатель Советского суда



«Непорочное» изнасилование — не миф

«Реальное время» поинтересовалось причинами антирекорда Фемиды по делу о «непорочном изнасиловании», в котором обвиняют таксиста Ильдара Зиннатзянова. Советский райсуд уже дважды признавал его виновным, и дважды приговор отменялся в апелляции. Руководство суда признало — дело рассматривалось неэффективно: на первом процессе один судья не дал надлежащую оценку доводам защиты, на втором его коллега допустил процессуальные нарушения.

Не комментируя обстоятельства конкретного дела, зампред Жиляев заявил, что «непорочное изнасилование» — не оксюморон. «В моей судебной практике была [потерпевшая], изнасилованная тремя мужчинами. А девственная плева осталась в сохранности, — сказал он. — В таких ситуациях говорить, что может или не может быть, должен только специалист». Что до дела Зиннатзянова, то суд не радуют утечки данных с закрытого процесса.

«Ошибки — это нормально! И мы тоже ошибаемся», — признал на встрече с журналистами председатель Советского суда. И тут же раскритиковал законопроект сенатора Сергея Калашникова, который пару лет назад предлагал — лишать судей статуса за три отмененных решения. По словам Габдуллина, порой от рассматривающего дело судьи не зависит, устоит ли решение в Верховном суде РТ. Например, если «адвокат козырь в рукаве держит» — знает о наличии болезни у подзащитного, но о процессе об этом ни слова не говорит, а после решения пишет апелляционную жалобу: «Суд не учел наличие такого заболевания...»

Впрочем, в 2017 году Советский стал лидером среди райсудов Казани по качеству рассмотрения уголовных дел (утверждены 89,8% из обжалованных приговоров).

В 2017 году Советский стал лидером среди райсудов Казани по качеству рассмотрения уголовных дел (утверждены 89,8% из обжалованных приговоров)



Аресты Мусина и Шишмаревой

За прошлый год райсуд рассмотрел более 1000 ходатайств по избранию и продлению меры пресечения. В удовлетворении каждого пятого ходатайства об аресте было отказано. Особняком стояло ходатайство по главе «Татфондбанка» Роберту Мусину, которого задержали в пятницу, 3 марта 2017-го, в тот же день предъявили обвинение и направили ходатайство на арест в суд.

«Вопрос о заседании по аресту Мусина решался в режиме ручного управления», — признался вчера Радик Габдуллин. По его словам, в тот день информацию от следствия суд получил в районе 17.00—17.30 — уже после окончания сокращенного рабочего дня. Суд к тому времени был закрыт, но судью и приставов вернули. На местах были заведующая уголовной канцелярией и администратор суда. Позже, с учетом интереса СМИ, было решено открыть двери в суд и журналистам. Материал от органов следствия, по словам председателя суда, поступил в канцелярию примерно в 18—19 часов, а доставки самого банкира пришлось ждать еще несколько часов. «Откладывать заседание на следующий день было нельзя», — говорит Габдуллин.

Прокомментировал председатель и финал уголовного преследования замглавы Минздрава РТ Елены Шишмаревой. 3 февраля Следком попросил ее арестовать, Советский суд санкционировал только домашний арест, а 7 февраля стало известно о смерти. Спустя месяц Следком установил — это был суицид. «Мы не разбирали это дело. Никакой служебной проверки не было. Это трагическая случайность», — вспоминает председатель, добавляя, что какой-либо «вины за неправильное решение» работники суда не испытывали и оснований для заключения Шишмаревой под стражу не было. «Я знаю, что Сергей Алексеевич [Аптулин] (рассматривавший ходатайство Следкома по этому делу) очень переживал. Но любое иное решение было бы незаконным», — комментирует ситуацию зампред Жиляев.

Попытки обмануть Фемиду

На встрече обнародовали результаты республиканского соцопроса о доверии судебной власти. Некоторые из них удивляют самих представителей этой власти. Например, 63% участников опроса ответили, что удовлетворены решением суда, хотя в тех же гражданских спорах большинство решений выносится в пользу лишь одной из сторон.

— Мы работаем, чтобы повысить привлекательность нашего образа. Хотя, вы понимаете, суд — не то место, которое должно нравиться. Это конфликтное место, где разрешаются конфликты, — рассуждает глава Советского суда.

Наряду с честными гражданами в суд обращаются желающие узаконить вывод средств. Новые схемы афер появляются регулярно. Например, директор компании пытается взыскать с нее 6—7 миллионов — якобы давал их в долг. При этом ответчик иск признает, готов заплатить тут же, как получит решение, в обход кредиторов второй очереди. А вот в базах движение этих денег не прослеживается.

«Мы работаем, чтобы повысить привлекательность нашего образа. Хотя, вы понимаете, суд — не то место, которое должно нравиться. Это конфликтное место, где разрешаются конфликты», — рассуждает глава Советского суда



Еще изящней схема, использующая слабые стороны системы, которая довольно часто сталкивается с неявкой на процессах. Подается иск о защите прав потребителей на относительно небольшую сумму — до 500 тысяч рублей. Истец прописан не в Татарстане, компания-ответчик — местная, но ее юридический адрес заявитель умышленно искажает. В итоге по повесткам суда никто не является, суд выносит заочное решение в пользу истца, говорит Радик Габдуллин: «Далее взысканные 500 тысяч быстренько снимаются и люди исчезают».

Тенденцию к сокращению страховых споров по ДТП зампред по гражданским делам Лилия Гиниятуллина объясняет просто: имитаторы аварий поняли — обмануть Фемиду не удастся. Судьи, специализирующиеся на этой категории дел, не верят одним представленным документам и назначают трассологические экспертизы, чтобы проверить, могли ли при описанном механизме аварии образоваться такие повреждения.

Встречаются подтасовки и на делах, где решается судьба человека. Так, относительно недавно инспекция ПДН представила материал на девочку, чтобы Советский суд отправил ее в спецшколу для малолеток, которые совершили преступление, но в силу возраста не подлежат уголовной ответственности. На бумаге девочку характеризовали так, что судья ожидал увидеть исчадие ада, а не угловатого подростка в очках. Родителей у нее нет. Воспитывает бабушка. В анамнезе — «ходки» в Центр временной изоляции несовершеннолетних: по краже 1500 рублей (сумма подпадает под административное правонарушение), умышленному повреждению чужого имущества (бросила бутылку — повредила автомобиль, потерпевший посчитал ущерб в 3 тысячи рублей незначительным). Удивилась девчонка, лишь услышав, что ее обвинили еще и в хищении 5 тысяч рублей — якобы выпросила у женщины на лечение бабушки и не вернула. «Когда это произошло?» — спросила у судьи. «5 октября», — ответил он. «Как вам не стыдно?! Я же в это время была в детском приюте в Рыбной Слободе!» — возмутилась школьница, глядя на инспектора.

Запрос в приют подтвердил ее правоту. Материал ПДН отклонили. Что было с сиротой и инспектором дальше, суду пока неизвестно.

1 / 35 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов