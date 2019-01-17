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Нафиков о присяжных в райсуде: первый блин — комом

10:39, 17.01.2019 130
Нафиков о присяжных в райсуде: первый блин — комом
Фото: Реальное время

Внедрение института присяжных в районных и городских судах прокомментировал сегодня прокурор РТ.

«На районном уровне «первый блин» оказался «комом», — заявил Илдус Нафиков. Он пояснил: единственный приговор, постановленный с присяжными в 2018 году в Дрожжановском районе был оправдательным. По словам Нафикова прокуратура будет добиваться его пересмотра.

Всего по апелляционным представлениям прокуроров в 2018 году в Татарстане было исправлено 596 судебных ошибок. Эту информацию сегодня озвучил прокурор РТ, подводя итоги работы ведомства за год.

Ранее на заседании Нафиков сообщил о резком сокращении количества работающих граждан в Татарстане.

ОбществоВласть Татарстан
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