Председатель Набережночелнинского суда не прошел конкурс на ту же должность

Фото: «Реальное время». На открытии нового здания суда в автограде

Как стало известно «Реальному времени», накануне в Москве кадровая комиссия при президенте РФ отклонила кандидатуру действующего председателя Набережночелнинского горсуда Рината Гайфутдинова. Он был единственным претендентом в конкурсе на замещение той же должности и ранее получил поддержку Квалифколлегии судей Татарстана.



Напомним, Гайфутдинов возглавил горсуд автограда 22 апреля 2013 года, это значит, что на данный момент срок его председательских полномочий уже истек. Он может продолжить работу в суде в качестве судьи, претендовать на должность в ином суде либо уйти в отставку.

Последний вариант выбрал экс-председатель Вахитовского суда Казани Фанис Мусин после того, как отработал два срока во главе этого суда и не прошел конкурс на такую же должность в Московском суде Казани.