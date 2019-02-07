Гилазов Ильгиз Идрисович

Общая информация

Родился 14 Апреля 1957 в Казани.

Образование:



1984 год — Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы (г.Москва) по специальности «Правоведение». Получил квалификацию юриста и переводчика с английского языка.



Трудовая деятельность:



С 1974 по 1975 гг. — токарь-оператор станков на Казанском моторостроительном производственном объединении.

С 1975 по 1977 гг. — служба в рядах Советской Армии.

С 1981 по 1982 гг. — переводчик с английского языка, Ирак.

С 1984 по 1987 гг. — старший инспектор по кадрам и специальной работе в Министерстве социального обеспечения.

С 1987 по 1989 гг. — судья Бауманского районного суда г. Казани.

С 1989 по 1996 гг. — судья Верховного суда Республики Татарстан.

С 1996 по 2011 гг. — заместитель председателя Верховного суда Республики Татарстан.

С мая 2011 г. — председатель Верховного суда Республики Татарстан.

Имеет первый квалификационный класс.

Член совета судей Российской Федерации.

Председатель совета судей Республики Татарстан.

Заслуженный юрист Республики Татарстан.

Заслуженный юрист РФ (2018 г.).

Награжден медалями «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), Республики Татарстан «За доблестный труд», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан».





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