Самокритичная Фемида: за что судьи своих судят

Президентский отсев претендентов на мантию, представления Бастрыкина и способы урегулировать конфликт интересов — от переезда до развода

Фото: Ирина Плотникова

Как подаренный родне автомобиль и жена-лаборантка могут помешать карьере судьи в Татарстане обсудили на отчетной конференции судей республики. О 34 отвергнутых Путиным выдвиженцах татарстанской Фемиды, 12 прокурорах, готовых сменить мундир на мантию, и одном уголовном деле на судью — в материале «Реального времени».

«На экзамене доходит до комических ситуаций»



На должности судей в Татарстане претендуют 12 прокуроров, 5 сотрудников Следкома и столько же их коллег из МВД, а еще 48 помощников председателей судов и судей. Все они сдали судейский экзамен в 2018 году, сообщил на отчетной конференции судей РТ председатель республиканской комиссии по сдаче экзамена, зампред по гражданским делам Верховного суда республики Марат Хайруллин.

Информацией о том, кто из новичков уже дождался назначения указом президента РФ, докладчик не поделился. Напомним, в начале февраля Владимир Путин назначил 5 новых федеральных судей в Татарстане, среди них — экс-начальник отдела Главного следственного управления МВД республики, ныне судья Кировского суда Казани Сергей Степанов.

По словам Хайруллина, всего за год экзамен успешно сдали 44 мужчины и 54 женщины, еще 30 кандидатов (23,4%) не смогли показать достойных знаний. Заявиться на экзамен может любой юрист со стажем по профессии не меньше 5 лет. Без этой сдачи претендовать на вакансии судей и тем более председателей судов нельзя. Именно по этой причине в республиканской квалифколлегии судей завернули заявление общественника Дмитрия Бердникова, который выдвинулся на пост председателя Вахитовского райсуда Казани. Бердников законный отказ не принял, 22 февраля пришел с флагом к месту проведения отчетной конференции судей РТ. Так и стоял до ее окончания на проходной.

Бердников законный отказ не принял и 22 февраля пришел с флагом к месту проведения отчетной конференции судей РТ. Фото Ирины Плотниковой



Тем временем в зале зампред ВС РТ объяснял, что у экзаменационной комиссии нет оснований для отказа в приеме документов у людей с необходимым юридическим стажем. Однако успешная сдача — лишь первый этап, далее — конкурс на вакансию, где каждого претендента проверяют на предмет чистоты перед законом. Поэтому даже тех, кому уже за 40, комиссия нередко спрашивает об армейском долге.

— Доходит до комических ситуаций. На вопрос: «Почему вы не служили?» один заявил, что его не вызывали, а другой вообще [признался]: «Я не хотел служить в рядах вооруженных сил», — рассказал коллегам Хайруллин.

«Президент РФ свои причины не объясняет»

Как госслужащие судьи ежегодно обязаны декларировать данные о доходах, расходах и имуществе своей семьи. В открытом доступе на официальном сайте суда можно найти данные лишь на тех, кто согласен с такой публикацией. Как сообщил в своем докладе председатель Совета судей РТ, зампред по административным делам ВС РТ Роман Гафаров, в 2018 году грубых нарушений при проверке деклараций выявлено не было, тогда как годом ранее Совет был вынужден ставить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности четырех судей — за недостоверные и неполные сведения.

Также Гафаров сообщил — в Татарстане разработали методички по предотвращению ситуаций, которые могут повлечь конфликт интересов в служебной деятельности судей. Насколько актуальны данные пособия, стало ясно из выступления председателя Квалификационной коллегии судей РТ Радика Гилманова. Он рассказал о тщательном и скрупулезном изучении каждого претендента на мантию, для сбора нужных сведений ККС за 2 года направила 3 тысячи запросов. В итоге в 2018-м из 104 заявителей рекомендации получили 89.

Пристальное внимание к каждой кандидатуре — не прихоть, а «отражение современных реалий, требование администрации президента РФ», объяснил Гилманов преследуемую цель — отбор самых достойных. «Так за отчетный период президентом РФ были отклонены 34 кандидата на должности судей общей юрисдикции», — продолжил он, подчеркнув — все эти кандидаты ранее получили рекомендацию судейского сообщества, а некоторые рассчитывали на повторное назначение на занимаемую должность.

Пристальное внимание к каждой кандидатуре — не прихоть, а «отражение современных реалий, требование администрации президента РФ», объяснил Гилманов преследуемую цель — отбор самых достойных. Фото Ирины Плотниковой



Основные причины отказа:



конфликт интересов — наличие родственников, работающих в силовых структурах, нотариате или занимающихся частным предпринимательством (отклонили 9 кандидатов)

предоставление неполных анкетных сведений о себе, близких родственниках, свойственниках, сведений о привлечении к уголовной, административной и дисциплинарной ответственности, а также о занятии предпринимательской деятельностью и об участии родственников в управлении хозяйствующими субъектами (8 кандидатов)

рассмотрение кандидатами в нарушение Кодекса судейской этики дел с участием организаций, в которых работают близкие родственники (4 кандидата)

недостоверное предоставление или сокрытие кандидатом сведений о доходах, расходах, имуществе (5 кандидатов)

нарушение федерального закона о воинской обязанности и военной службе (4 кандидата)

Эти причины ККС вывела из письменных объяснений самих кандидатов. «Как вы знаете, президент Российской Федерации свои причины не объясняет. Он направляет нам только письмо, о том, что эти кандидатуры были отклонены», — уточнил Гилманов. Фамилии «отфильтрованных» не назвал, как и тех восьми претендентов, которые, несмотря на рекомендацию ККС, отозвали свои заявления.

Забытый автомобиль и любимый адвокат

Председатель квалифколлегии напомнил: «Ответственность за полноту представленных сведений несет сам кандидат. Ответы, что я об этом не знал, как вы знаете, не проходят». Примеры не заставили себя ждать. Один претендент в декларации не указал зарегистрированный на его имя автомобиль, которым пользуется дальний родственник, другой в нарушение закона ранее совмещал госслужбу с бизнесом, выступая учредителем коммерческой организации.

У третьего среди горячо любимых родственников проверяющие нашли адвоката. Татарстанский фильтр кандидат прошел, ведь проверка показала — указанный защитник ни разу не участвовал в заседаниях суда, на вакансию в котором претендует его родственник. У проверяющих в Москве оказалось иное мнение — кандидата не рекомендовали. Ошибки на судейском экзамене и его сдача на «тройку» также препятствуют назначению.

Еще одно основание для отказа — приватизированная уже действующим судьей-претендентом служебной квартиры… по решению суда. Негативно может сказаться и наличие «значительного количества» даже оконченных исполнительных производств, в том числе у родственников кандидата.

В 2017 году Высшая квалифколлегия судей РФ рассматривала кандидатов в председатели Арбитражного суда РТ и указывала одному на 35 оплаченных дорожных штрафов в семье, а второму — на старое ДТП с участием его жены. Фото Максима Платонова

Напомним, в 2017 году Высшая квалифколлегия судей РФ рассматривала кандидатов в председатели Арбитражного суда РТ и указывала одному на 35 оплаченных дорожных штрафов в семье, а второму — на старое ДТП с участием его жены. Рекомендацию тогда получил Максим Боровков, супруга которого, как уверяли источники «Реального времени», ранее оставила службу в МВД ради карьеры мужа.



Позже в 2018 году на пост зампреда арбитража Татарстана рекомендовали судью Милену Исхакову. Однако указа о назначении не последовало, объявили новый конкурс. Что помешало — неизвестно, на заседании ВККС судью спрашивали о компаниях ее гражданского супруга.

Еще один рекомендованный квалифколлегией претендент на место председателя районного суда в Татарстане не прошел из-за жены — лаборанта районной больницы. Больница выступала участником двух процессов в том самом суде, рассказал один из источников «Реального времени».

А из доклада Гилманова следовало — рассмотрение судьей-кандидатом дел с участием организаций, где трудятся его родственники, сегодня самая частая причина для отказов в рекомендации и назначении. Закон о статусе судей обязывает их при возникновении таких ситуаций объявлять самоотвод. Кстати, наличие родственников в судебной системе — даже из числа помощников или секретарей — также может стать помехой.

Управление Судебного департамента в РТ провело работу на опережение — анализ анкетных данных работников Фемиды на предмет возможного конфликта интересов. Результат доведен до руководства Верховного суда республики.

Из любых правил есть исключения. Источники «Реального времени» полагают не случайным явление на посту пресс-секретаря Саратовского гарнизонного военного суда бывшего военного следователя Пилипенко, накуролесившего в Казани после лишения водительских прав за пьянку. Сработают ли фильтры Фемиды, если этот человек решится претендовать на место судьи, покажет время.

В настоящее время вакантны 36 из 375 штатных единиц федеральных судей в Татарстане. Фото Максима Платонова



По призыву Фемиды

В настоящее время вакантны 36 из 375 штатных единиц федеральных судей в Татарстане. В ближайшее время их ряды могут поредеть еще больше. В феврале на большой сессии Высшей квалифколлегии судей РФ рекомендации на должности судей в Москве получили двое судей Верховного суда РТ Альфред Мирсаяпов и Ленар Гайниев. Их новым местом работы может стать Второй кассационный суд общей юрисдикции.

Группу татарстанцев рекомендовали и к назначению в Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре. Это председатель Авиастроительного райсуда Казани Раиль Шайдуллин и трое судей ВС РТ Марс Самитов, Ильфат Фахрутдинов, Сергей Федонин — они претендуют на судейские должности, а также председатель Советского райсуда Казани Радик Габдуллин, рекомендованный на пост зампреда Шестого КСОЮ.

Не умалить авторитет судебной власти

В 2018 году ККС РТ рассмотрела целый ряд представлений по судьям. С подачи председателя Арбитражного суда Татарстана дисциплинарное наказание в виде предупреждения получил арбитражный судья Андрей Горинов, отвода которого ранее добились участники процесса, обвинив в неэтичности и предвзятости. К ходатайству приложили аудиозапись заседания, где, в частности, отчетливо слышны слова: «Порву, как тузик грелку...».

По инициативе председателя Верховного суда РТ и решению ККС была лишена полномочий судья по гражданским делам Ново-Савиновского райсуда Казани Марина Фирсова. Она смогла добиться отмены этого решения и вернулась к отправлению правосудия, но в ближайшем будущем может стать фигуранткой уголовного дела. На днях ВККС РФ признала законным решение татарстанской коллегии о даче согласия главе Следкома на уголовное преследование судьи Фирсовой по признакам посредничества во взяточничестве. Соответствующее представление Бастрыкина в Татарстане удовлетворили со второй попытки.

Также ККС РТ дала «добро» на уголовное дело в отношении казанского мирового судьи Эльмиры Зиганшиной, дело было возбуждено после ее ухода в отставку. Пока речь идет лишь о подозрениях в ее адрес, которые судья отвергает.

На днях ВККС РФ признала законным решение татарстанской коллегии о даче согласия главе Следкома на уголовное преследование судьи Фирсовой. Фото Дмитрия Щипанова



В то же время коллегия защитила от преследования судью Вахитовского суда Казани Галину Андреянову, и это решение вступило в силу.



Три обращения Совета судей РТ в квалифколлегию закончились предупреждением для районного судьи и замечаниями для двух мировых судей. «Основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности послужили грубые нарушения Кодекса судейской этики и антикоррупционного законодательства», пояснил на отчетной конференции Радик Гилманов, попросив не умалять авторитет судебной власти.

— Любой отрицательный поступок, совершенный судьей, накладывает негативный отпечаток не только на лицо, его совершившее, но и на всю судебную систему и судейское общество в целом, — сказал глава ККС РТ.

Ударом по имиджу может стать и недостаточно высокий профессиональный и культурный уровень представителей системы. Об этом говорил в основном докладе председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов, комментируя не процессуальные обращения граждан в свой адрес. Важный факт — число жалоб на длительность рассмотрения дел в суде, затягивание процессов и волокиту за год выросло в 2,5 раза. Почти вдвое выросло и количество жалоб от несогласных с судебными решениями.

В финале своего выступления Гилазов обратился к коллегам:

— Судебная власть — неотъемлемый элемент правового государства. Будучи сильной и независимой, она является гарантом прав каждого и должна быть в состоянии защитить эти права. Судьи применяют те законы, которые приняли законодатели, мы не можем их изменить или критиковать. Нужно помнить, что за нашими решениями стоят судьбы людей, и мастерство судьи заключается в том, чтобы его решение было не только законным, но и справедливым.

О сокращении посадок до суда, роботах на службе правосудия и итогах работы татарстанской судов РТ с первой части конференции судей — в материале «Эксперименты Фемиды».