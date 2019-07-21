Отравившиеся в Крыму дети вернулись в Татарстан

Дети из Татарстана, госпитализированные из детского лагеря в Крыму после отравления, благополучно вернулись в Казань. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам молодежи Татарстана.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время прорабатывается вопрос альтернативной формы отдыха для детей, передает ТАСС.

Напомним, что из лагеря «Лучистый» в Крыму с симптомами отравления были госпитализированы 56 человек, из них 51 ребенок и пять вожатых. Позднее выяснилось, что большинство из пострадавших — дети из Татарстана. Сегодня все отравившиеся в лагере дети и взрослые были выписаны из больницы.

