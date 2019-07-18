Муниципальные власти окажут помощь семьям погибших в ДТП с автобусом в Башкирии

Вопрос помощи семьям погибших в аварии с туристами в Башкирии возьмут на себя муниципальные власти. Об этом сказала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

В результате трагедии скончались шесть человек, все они являются жителями Набережных Челнов.

Также Галимова поблагодарила башкирских коллег за перевозку тел погибших в Татарстан.

Напомним, в Архангельском районе Башкирии 14 июля перевернулся автобус из Татарстана, принадлежащий ООО «ГК «Альтекс» — транспортной компании из Набережных Челнов. Ранее суд отправил под арест 32-летнего водителя автобуса. Мужчина извинился во время заседания и заплакал.