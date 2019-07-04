«Связьинвестнефтехим» купил казанский офис банка «Спурт» за 270,3 млн рублей

АО «Связьинвестнефтехим» приобрело на торгах офис банка «Спурт» в центре Казани. Стоимость сделки составила 270,3 млн рублей.

Площадь административного здания составляет 3,2 тыс. кв. м. Вместе с ним были куплены два земельных участка примерно по 2,7 тыс. кв. м каждый.

В сообщении на сайте Единого федерального реестра о банкротстве отмечается, что заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Всего поступило четыре заявки, три из которых были отозваны



Ранее помещение банка «Спурт» в Нижнекамске продали за 12 млн рублей.

Напомним, банк «Спурт» был признан банкротом в сентябре 2017 года.