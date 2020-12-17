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Комитет физической культуры и спорта

Гос. ведомства, Муниципальная власть

Общая информация

Предметом и целью деятельности Комитета физической культуры и спорта является выполнение управленческих функций от имени исполнительно-распорядительного органа муниципального образования города Казани — Исполнительного комитета города Казани в сфере реализации вопросов местного значения, а именно в области обеспечения условий для развития на территории города массовой физической культуры и спорта.

Руководитель — Салихов Альберт Иршатович.


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, ул. Ташаяк, д.2а.
  • Телефон: (843) 292-61-44
  • Email: kazansport@mail.ru

Дата последнего обновления: 17.12.2020

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