Комитет физической культуры и спорта
Общая информация
Предметом и целью деятельности Комитета физической культуры и спорта является выполнение управленческих функций от имени исполнительно-распорядительного органа муниципального образования города Казани — Исполнительного комитета города Казани в сфере реализации вопросов местного значения, а именно в области обеспечения условий для развития на территории города массовой физической культуры и спорта.
Руководитель — Салихов Альберт Иршатович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул. Ташаяк, д.2а.
- Телефон: (843) 292-61-44
- Email: kazansport@mail.ru
Дата последнего обновления: 17.12.2020