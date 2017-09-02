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Управление капитального строительства и реконструкции исполкома Казани

Общая информация

Управление занимается выполнением управленческих функций в рамках своей компетенции в сфере реализации вопросов местного значения, касающихся области проектирования и строительства объектов муниципальной собственности.

Руководитель - Самигуллин Марат Рашитович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, г. Казань, ул. Груздева, 5
  • Телефон: (843) 236-62-62
  • Email: uksr@mail.ru
  • Сайт: http://www.kzn.ru/old/page52.htm

Дата последнего обновления: 02.09.2017

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