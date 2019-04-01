Госзакупки: заменить сгоревший трамвай, практиковать парашютизм в палатке и собрать кинематографистов

Обзор наиболее интересных тендеров недели в Татарстане

1. Трамвай ушел — трамвай пришел: 13 новых вагонов для МЭТа

Неудачи не пугают «Метроэлектротранс» Асфана Галявова. Несмотря на периодические возгорания трамваев, эксплуатацией которых занимается предприятие (последний раз это произошло в середине марта, до этого еще один трехсекционный трамвай горел в октябре) — а может, и «благодаря» им, казанский МУП собирается потратить еще 340 миллионов на 13 трамваев. На неделе были обнародованы сразу две закупки Согласно первой, МУП купит 10 односекционных трамвайных вагонов по 20,5 млн рублей за штуку, согласно второй — три трехсекционных по 45 млн рублей.

Оба тендера были объявлены 28 марта, заявки принимаются до 15 апреля, итоги подведут 17 апреля.

Отметим, что срок службы трехсекционных трамваев, согласно техническому заданию, должен составлять не менее 25 лет.

2. Не можем повторить: мэрия исправилась и заранее позаботилась о праздновании Дня Победы

Казанское управление культуры готовится к празднованию Дня Победы. 28 марта учреждение обнародовало тендер, в соответствии с которым собирается потратить 45,8 млн рублей на организацию и проведение торжественных мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Сумма по сравнению с прошлым годом нисколько не изменилась — тогда мероприятия обошлись в те же 45,8 миллионов. С прошлогодним празднованием, кстати, был связан скандал — Управление культуры обнародовало тендер лишь в конце апреля, а аукцион должен был проводиться 14 мая, то есть уже после Дня Победы. Тогда пресс-служба мэрии сообщала, что закупка была размещена «по ошибке из-за технического сбоя». В этот раз, как видим, мэрия свои ошибки учла — заявки будут приниматься до 15 апреля, а аукцион состоится 19 апреля.

Мероприятия пройдут на площади Тысячелетия, в КРК «Пирамида», в парке Победы, на площади Свободы, на некой «площадке в Казани вместимостью не менее 20 тысяч человек», также мэрия заплатит за организацию мероприятия «Бессмертный полк». Праздничный салют будет организован в районе Кремлевской дамбы, его продолжительность составит не менее 4 минут. Интересно, что сроки оказания услуг, указанные в техзадании — не позднее 31 мая.

Казанское управление культуры готовится к празднованию Дня Победы. Фото Максима Платонова

3. Много одежды для «Татспиртпрома»

«Татспиртпром» собирается потратить 9,45 млн рублей на поставку спецодежды с логотипами «Татспиртпром» и «Белый Кремль». Тендер был объявлен 22 марта, заявки будут приниматься до 2 апреля, а итоги будут подведены 9 апреля.

Всего алкогольному гиганту понадобится 27 видов одежды в количестве 4 085 штук. Среди них будут, например, утепленные рабочие костюмы, антистатичные костюмы, огнестойкие костюмы для сварщика, утепленные женские куртки, женские халаты, брюки. Больше всего — 700 штук — понадобится утепленных жилетов из синтепона.

4. Укрепить вход в КГЭУ

Казанский энергоуниверситет готов потратить 5,4 млн на усиление конструкций входной группы учебно-лабораторного корпуса на Вахитова, 18. Заявки принимаются с 26 марта по 3 апреля, итоги аукциона подведут 9 апреля.

Подрядчик должен будет отбить штукатурку, разобрать кирпичные стены и бетонные основания полов, заменить элементы облицовки вентилируемого фасада, устроить монолитный железобетонный пояс, облицевать стены, усилить кирпичные столбы. Отметим, что все это лишь первая очередь по капитальному ремонту корпуса. На работы выделено 35 календарных дней.

Казанский энергоуниверситет готов потратить 5,4 млн на усиление конструкций входной группы учебно-лабораторного корпуса. Фото Максима Платонова

5. Проверить отчетность «Позиса» за 4,6 миллиона

Зеленодольский «Позис» намерен потратить 4,6 миллиона на аудит бухгалтерской отчетности за 2019 год. О соответствующей закупке было объявлено 28 марта, заявки предприятие ждет до 15 апреля, а итоги подведут 25 апреля.

Целью аудита является выражение аудитором своего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности «Производственного объединения «Завод имени Серго», соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству России, выражение мнения о финансово-экономическом состоянии предприятия.

Услуги должны быть оказаны с 28 октября 2019 по 3 февраля 2020 года. Отчет по финальному этапу и аудиторское заключение будут представлены 12 февраля 2020 года.

6. По 6,5 тысячи за 7 дней в лагере для парашютистов

ГБУ РЦ «Лето» собирается поддержать юных патриотов. На неделе появилось сразу несколько тендеров на путевки для участников военно-патриотических лагерей. К примеру, на путевки в лагерь палаточного типа «Юный парашютист» республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков потратит 3,87 млн рублей. Опубликован на портале госзакупок он был 26 марта. Заявки будут приниматься до 11 апреля, а аукцион состоится 15 апреля.

На путевки в лагерь палаточного типа «Юный парашютист» республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков потратит 3,87 млн рублей. Фото tavriya.ks.ua



Из технического задания можно узнать, что проживание должно быть обеспечено в палатках с деревянным настилом и наличием спальных мешков, а также на стационарной базе вместимостью не более 10 человек. Площадь на каждого составит не менее 3 кв. м, а длительность пребывания — 7 дней. Детям должно быть обеспечено пятиразовое питание, театрализованные представления, конкурсы, дискуссии, практические занятия по формированию навыков здорового образа жизни, туристические походы и посещение местных достопримечатльностей. Всего в этом лагере побывает 600 человек — за каждого заплатят около 6,45 тысячи рублей. В чем будет проявляться «парашютизм» юных участников — из технического задания понять не удалось.

7. Закупка керамики почти на 4 миллиона

Казанское приборостроительное конструкторское бюро собирается потратиться на керамику. Об этом стало известно 26 марта. Предприятие готовится заплатить 3,7 млн рублей единственному поставщику — название его обнаружить не удалось.

Речь, однако, идет не о посуде, как может показаться на первый взгляд. Конструкторское бюро будет закупать 10 видов изоляторов и трубок. Всего понадобится 25 200 единиц товаров. Больше всего нужно трубок длиной 45 мм — 10 тысяч штук.

8. Билеты для участников кинофестиваля

Государственное бюджетное учреждение культуры «Татаркино» хочет купить авиа- и ж/д билеты для участников фестиваля мусульманского кино за 3 млн рублей. Такая информация появилась 27 марта. Заявки будут приниматься до 5 апреля, а аукцион состоится 8 апреля.

Мероприятие будет проводиться с 24 по 30 апреля. Больше всего — 58 билетов — потребуется на самолет по маршруту Москва — Казань с вылетом утром 24 апреля. Помимо этого, будут заказаны билеты из таких городов, как Санкт-Петербург, Екатеринбург, Варшава, Лондон, Дакка, Алматы, Тегеран, Каир, Стамбул, Душанбе, Вильнюс, Таллин, Белград, Сеул, Копенгаген, Дели, Сараево, Бишкек, Ташкент, Астана (Нур-Султан), Касабланка, Катманду, Дамаск, Тунис, Улан-Батор. Напомним, в июле 2018 года директор «Татаркино» принимала участие в онлайн-конференции «Реального времени».

«Татаркино» хочет купить авиа- и ж/д билеты для участников фестиваля мусульманского кино за 3 млн рублей. Фото Максима Платонова

9. Сувениры для форума АИРа

Агентство инвестиционного развития потратит 3 млн рублей на полиграфические услуги для международного экономического саммита. Информация о закупке появилась еще 22 марта, окончание подачи заявок — 1 апреля, а аукцион состоится 4 апреля.

Работы должны быть выполнены в течение 30 дней. За это время подрядчик должен будет предоставить 20 видов продукции. В списке, например, 15 кувертных табличек, 11 панно с тематическими изображениями, 10 фотокниг в подарочной коробке, 100 3D поп-ап открыток в технике киригами с логотипом, 500 портфелей, а также 2,5 тысячи ручек с логотипом.

10. Выступление Валерия Сюткина за миллион

Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая потратит миллион на выступление Валерия Сюткина с Филармоническим джаз-оркестром Татарстана на Международном фестивале «Джазовая Казань». Об этом стало известно 26 марта. Закупка будет осуществлена у единственного поставщика — им стал сам Валерий Сюткин, фигурирующий как индивидуальный предприниматель Сюткин Валерий Миладович. Концерт состоится 9 октября 2019 года.

Татарская государственная филармония потратит миллион на выступление Валерия Сюткина на Международном фестивале «Джазовая Казань». Фото vipkassa.ru

В указанный миллион рублей входят все затраты, издержки и иные расходы исполнителя. Оплата будет производиться двумя частями — 30% в виде аванса и еще 70% — в течение 30 дней после подписания актов сдачи-приемки.