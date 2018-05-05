Муратов Марат Яшарович
Общая информация
Родился в г.Кирово-Чепецк Кировской области.
Образование:
1993 г. — факультет журналистики Казанского государственного университета им.В.И.Ульянова-Ленина.
Трудовая деятельность:
1983-1985 гг. — служил в рядах Советской Армии
1986 г. — оператор НПО «Союзнефтепромхим».
1991 — 1998 гг. занимал должности директора по коммерческим вопросам газеты «Казанский телеграф», директора ТОО «Фатум», директора научно-производственной фирмы «Интерпромхим».
1998 — 2003 гг. – заместитель, первый заместитель главы администрации Нижнекамского района и г.Нижнекамска.
2003 г. — генеральный директор Агентства Республики Татарстан по массовым коммуникациям «Татмедиа»,
2009 г. — руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
2012 — 2013 гг. — первый заместитель Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан
2013 г. — исполнительный директор ОАО «Вамин Татарстан».
2013 -2017 гг. – генеральный директор ООО «Просто Молоко»
2017 года — первый заместитель Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан
Кандидат юридических наук.
Награжден медалями «В память 1000-летия Казани», «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи», медалью Республики Татарстан «За доблестный труд», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, поощрен Благодарственным письмом Президента Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, Кремль
- Телефон: +7(843) 567-89-01
- Email: ap.rt@tatar.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018