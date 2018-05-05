Список персон

Муратов Марат Яшарович

Гос. ведомства
Муратов Марат Яшарович Фото: Максим Платонов

Общая информация

Родился в г.Кирово-Чепецк Кировской области.

Образование:

1993 г. — факультет журналистики Казанского государственного университета им.В.И.Ульянова-Ленина.

Трудовая деятельность:

1983-1985 гг. — служил в рядах Советской Армии

1986 г. — оператор НПО «Союзнефтепромхим».

1991 — 1998 гг. занимал должности директора по коммерческим вопросам газеты «Казанский телеграф», директора ТОО «Фатум», директора научно-производственной фирмы «Интерпромхим».

1998 — 2003 гг. – заместитель, первый заместитель главы администрации Нижнекамского района и г.Нижнекамска.

2003 г. — генеральный директор Агентства Республики Татарстан по массовым коммуникациям «Татмедиа»,

2009 г. — руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

2012 — 2013 гг. — первый заместитель Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан

2013 г. — исполнительный директор ОАО «Вамин Татарстан».

2013 -2017 гг. – генеральный директор ООО «Просто Молоко»

2017 года — первый заместитель Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан

Кандидат юридических наук.

Награжден медалями «В память 1000-летия Казани», «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи», медалью Республики Татарстан «За доблестный труд», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, поощрен Благодарственным письмом Президента Республики Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, Кремль
  • Телефон: +7(843) 567-89-01
  • Email: ap.rt@tatar.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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