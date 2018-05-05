Балтусова Олеся Александровна
Общая информация
Родилась 7 февраля 1982 года в Казани.
Образование:
2004 г. — Санкт-Петербургский государственный университет по специальности журналистика.
2008 г. — окончание курсов на историческом факультете Казанского университета.
Трудовая деятельность:
2000 г. — менеджер в типографии.
2001 — 2002 гг. — корреспондент казанских газет.
2002 — 2004 гг. — литературный редактор и ведущий рубрики «Технологии полиграфии» журнала Computerworld Казань.
2002 — 2005 гг. — главный редактор художественно-публицистического журнала «Квадратное колесо», редактор отдела мониторинга в ИА «Татар-информ».
2006 — 2009 гг. — собкор журнала «Большой город» в Казани, модератор портала afisha.ru, копирайтер в рекламной компании «Лориен».
2008 — 2011 гг. — экскурсовод в турфирмах г. Казани, редактор отдела журнала «Казань».
С октября 2011 года – помощник Президента Республики Татарстан.
Является членом совета Татарстанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРОВООПИиК).
Член Гильдии экскурсоводов Казани.
Член совета редакции журнала «Казань».
Награды:
Премия «Хранитель наследия» в номинации «Целеустремлённость»,
2016 г. — медаль Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры «За заслуги в сохранении наследия Отечества»
Памятная медаль «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани», Благодарность Президента Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014, г. Казань, Кремль
- Телефон: +7(843) 567-86-30
- Email: O.Baltusova@tatar.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018