Список персон

Балтусова Олеся Александровна

Гос. ведомства
Балтусова Олеся Александровна Фото: Роман Хасаев

Общая информация

Родилась 7 февраля 1982 года в Казани.

Образование:

2004 г. — Санкт-Петербургский государственный университет по специальности журналистика.

2008 г. — окончание курсов на историческом факультете Казанского университета.

Трудовая деятельность:

2000 г. — менеджер в типографии.

2001 — 2002 гг. — корреспондент казанских газет.

2002 — 2004 гг. — литературный редактор и ведущий рубрики «Технологии полиграфии» журнала Computerworld Казань.

2002 — 2005 гг. — главный редактор художественно-публицистического журнала «Квадратное колесо», редактор отдела мониторинга в ИА «Татар-информ».

2006 — 2009 гг. — собкор журнала «Большой город» в Казани, модератор портала afisha.ru, копирайтер в рекламной компании «Лориен».

2008 — 2011 гг. — экскурсовод в турфирмах г. Казани, редактор отдела журнала «Казань».

С октября 2011 года – помощник Президента Республики Татарстан.

Является членом совета Татарстанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРОВООПИиК).

Член Гильдии экскурсоводов Казани.

Член совета редакции журнала «Казань».

Награды:

Премия «Хранитель наследия» в номинации «Целеустремлённость»,

2016 г. — медаль Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры «За заслуги в сохранении наследия Отечества»

Памятная медаль «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани», Благодарность Президента Республики Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420014, г. Казань, Кремль
  • Телефон: +7(843) 567-86-30
  • Email: O.Baltusova@tatar.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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