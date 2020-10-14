НО Союз организаций потребительской кооперации Республики Татарстан Татпотребсоюз
Общая информация
Первое кооперативное общество на территории Казанской губернии возникло в г.Казани, Устав которого был утвержден министерством внутренних дел России 18 февраля 1868 года.
После образования в 1920 году Татарской Автономной Советской Социалистической республики (ТАССР) Казанский губернский Союз потребительских обществ был переименован в Татарский Союз потребительских общества (Татпотребсоюз или ТатСоюз).
Руководитель — Шаймарданов Рашат Рифкатович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014, ул. Федосеевская д.36
- Телефон: (843) 221-77-71
- Email: tatsoyz@mail.ru
- Сайт: https://tps.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 14.10.2020