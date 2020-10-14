НО Союз организаций потребительской кооперации Республики Татарстан Татпотребсоюз

Общая информация

Первое кооперативное общество на территории Казанской губернии возникло в г.Казани, Устав которого был утвержден министерством внутренних дел России 18 февраля 1868 года.

После образования в 1920 году Татарской Автономной Советской Социалистической республики (ТАССР) Казанский губернский Союз потребительских обществ был переименован в Татарский Союз потребительских общества (Татпотребсоюз или ТатСоюз).

Руководитель — Шаймарданов Рашат Рифкатович.

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