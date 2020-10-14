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НО Союз организаций потребительской кооперации Республики Татарстан Татпотребсоюз

Агробизнес

Общая информация

Первое кооперативное общество на территории Казанской губернии возникло в г.Казани, Устав которого был утвержден министерством внутренних дел России 18 февраля 1868 года.

После образования в 1920 году Татарской Автономной Советской Социалистической республики (ТАССР) Казанский губернский Союз потребительских обществ был переименован в Татарский Союз потребительских общества (Татпотребсоюз или ТатСоюз).

Руководитель — Шаймарданов Рашат Рифкатович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420014, ул. Федосеевская д.36
  • Телефон: (843) 221-77-71
  • Email: tatsoyz@mail.ru
  • Сайт: https://tps.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 14.10.2020

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