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Татнефтепроводстрой

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Общая информация

ТОАО «Татнефтепроводстрой» — строительная подрядная организация. Трест «Татнефтепроводстрой» был создан постановлением Совета министров СССР в 1953 году. В 1993 году был преобразован в Открытое акционерное общество «Татнефтепроводстрой».

Основные направления деятельности предприятия:

  • строительство магистральных нефтегазопродуктопроводов
  • монтаж инженерных сетей и коммуникаций
  • гражданское строительство и объекты соцкультбыта
  • ремонт оборудования и техники

Компания обладает всем комплексом техники для вышеперечисленных видов работ и имеет все необходимые мощности для ежегодного выполнения объемов порядка в 100-200 км магистральных трубопроводов.

Предприятие аттестовано для работы на объектах ПАО «Газпром» и ПАО «Транснефть», имеет сертификаты «Транссерт» I и II уровня.

Руководитель — Пилишкин Александр Геннадьевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420087, г. Казань, ул. Родины, 20
  • Телефон: (843) 295-79-64
  • Email: info@tnpsrt.ru
  • Сайт: www.tnpsrt.ru

Дата последнего обновления: 15.08.2018

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