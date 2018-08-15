Татнефтепроводстрой

Общая информация

ТОАО «Татнефтепроводстрой» — строительная подрядная организация. Трест «Татнефтепроводстрой» был создан постановлением Совета министров СССР в 1953 году. В 1993 году был преобразован в Открытое акционерное общество «Татнефтепроводстрой».

Основные направления деятельности предприятия:

строительство магистральных нефтегазопродуктопроводов

монтаж инженерных сетей и коммуникаций

гражданское строительство и объекты соцкультбыта

ремонт оборудования и техники

Компания обладает всем комплексом техники для вышеперечисленных видов работ и имеет все необходимые мощности для ежегодного выполнения объемов порядка в 100-200 км магистральных трубопроводов.

Предприятие аттестовано для работы на объектах ПАО «Газпром» и ПАО «Транснефть», имеет сертификаты «Транссерт» I и II уровня.

Руководитель — Пилишкин Александр Геннадьевич

Дата последнего обновления: