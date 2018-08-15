Татнефтепроводстрой
Общая информация
ТОАО «Татнефтепроводстрой» — строительная подрядная организация. Трест «Татнефтепроводстрой» был создан постановлением Совета министров СССР в 1953 году. В 1993 году был преобразован в Открытое акционерное общество «Татнефтепроводстрой».
Основные направления деятельности предприятия:
- строительство магистральных нефтегазопродуктопроводов
- монтаж инженерных сетей и коммуникаций
- гражданское строительство и объекты соцкультбыта
- ремонт оборудования и техники
Компания обладает всем комплексом техники для вышеперечисленных видов работ и имеет все необходимые мощности для ежегодного выполнения объемов порядка в 100-200 км магистральных трубопроводов.
Предприятие аттестовано для работы на объектах ПАО «Газпром» и ПАО «Транснефть», имеет сертификаты «Транссерт» I и II уровня.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420087, г. Казань, ул. Родины, 20
- Телефон: (843) 295-79-64
- Email: info@tnpsrt.ru
- Сайт: www.tnpsrt.ru
Дата последнего обновления: 15.08.2018