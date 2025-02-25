Эксперты рассказали, что такое семейная квартира и каковы критерии ее выбора

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Большинство застройщиков используют понятие «семейная квартира» в процессе продаж. Но термин этот не вполне понятен многим покупателям — они могут подумать, что имеется в виду квартира большой площади. Однако дело не только и не столько в метраже. Специалисты экосистемы недвижимости М2 объяснили, что означает этот укореняющийся на рынке термин.

«Главная особенность семейной квартиры — соблюдение баланса между личными и общей зонами. Пространство для уединения есть для каждого члена семьи. Комнаты — отдельные, каждая закрывается дверью. Но есть и общие зоны, где семья собирается для трапезы или общения. Таким образом, чтобы соответствовать термину «семейная квартира», в ней должно быть минимум две изолированные комнаты. Причем их площадь не настолько важна. То есть 40-метровая студия «семейной квартирой» считаться не может, а 35-метровая двушка — считается», — рассказывает Станислав Иванов, руководитель управления продаж в М2.

Эксперт перечислил основные критерии выбора такой квартиры.

Инфраструктура: лучше, если вокруг много школ, детских садов, парков и скверов. В таком районе и доля «семейных квартир» будет составлять порядка 85 — 90%.

Наличие мест для хранения коляски, спортивного инвентаря, вещей сезонного пользования. Такие места могут располагаться как внутри квартиры, так и вне ее периметра — в пределах жилого комплекса.

Планировка, удобная для каждого жильца, не создающая трудностей при зонировании.

Высокий уровень безопасности: это могут быть «умные» домофоны, наличие консьержа или пункта охраны, видеонаблюдение за периметром дома и т. д.

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