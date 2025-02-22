В пригороде столицы Татарстана сочли нецелесообразным строительство многоквартирных домов

Фото: Мария Зверева

Жители села Малые Кабаны в Лаишевском районе Татарстана победили в очередном раунде борьбы за право на сельский быт. По итогам публичных слушаний изменение вида использования земельных участков общей площадью 16,6 га на окраине села с «ИЖС» на «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» признано нецелесообразным «ввиду неисполнения договоренностей, достигнутых в 2022 году».

Напомним, инициатива изменить статус прилегающей к селу территории для реализации проекта жилкомплекса «Долина Махаон» исходила от ООО «Специализированный застройщик «Строй-услуги-4», входящее в группу компаний «Унистрой». Это не первая попытка изменить зону индивидуальной жилой застройки на зону многоэтажной, которую отвергли местные жители.

Как ранее писало «Реальное время», жители Большекабанского сельского поселения выступают против малоэтажной многоквартирной застройки, предполагающей строительство домов высотой до четырех этажей без необходимой дорожной и социальной инфраструктуры.

Инна Серова