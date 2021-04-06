АО «Кулонэнергомаш»
Общая информация
Казанское предприятие АО «Кулонэнергомаш» занимается производством оборудования для строительства. Является одним из основных поставщиков технологического оборудования и запчастей для кирпичных заводов, заводов железобетонных изделий России и стран ближнего зарубежья.
Завод выпускает оборудование для сельского хозяйства, металлоизделия общестроительного направления и нестандартное оборудование, имеет прочную производственную базу, современные технологические линии.
Руководитель — Бариев Айдар Габдулхаликович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420073, улица Гвардейская, дом 53, корпус 3
- Телефон: (843) 295-69-97, (843) 295-66-18
- Email: kazkem@kazkem.ru
- Сайт: kazkem.ru
Дата последнего обновления: 06.04.2021