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АО «Кулонэнергомаш»

Общая информация

Казанское предприятие АО «Кулонэнергомаш» занимается производством оборудования для строительства. Является одним из основных поставщиков технологического оборудования и запчастей для кирпичных заводов, заводов железобетонных изделий России и стран ближнего зарубежья.

Завод выпускает оборудование для сельского хозяйства, металлоизделия общестроительного направления и нестандартное оборудование, имеет прочную производственную базу, современные технологические линии.

Руководитель — Бариев Айдар Габдулхаликович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420073, улица Гвардейская, дом 53, корпус 3
  • Телефон: (843) 295-69-97, (843) 295-66-18
  • Email: kazkem@kazkem.ru
  • Сайт: kazkem.ru

Дата последнего обновления: 06.04.2021

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