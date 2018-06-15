Рокировка по-колесовски: топ-менеджмент «КАН АВТО» ушел в «оборонку»

Сын главы КРЭТ, 32-летний президент ГК «КАН АВТО» Александр Колесов возглавил ОАО «Элекон», а топ Вадим Максимов получил назначение на КОМЗ

Фото: Максим Платонов ( на фото - Александр Колесов)

Могущественная финансово-промышленная империя Николая Колесова с ежегодным оборотом $1 млрд испытала ощутимое потрясение из-за внутренних семейных противоречий. Авторитетный босс российского ВПК сместил своего зятя Николая Ураева с поста гендиректора ОАО «Элекон» и доверил руководство двумя оборонными предприятиями команде своего сына Александра, до сих пор управлявшей автомобильным холдингом «КАН АВТО». Вчера, как выяснило «Реальное время», Колесов-старший прилетел в Казань, чтобы лично представить коллективу завода «Элекон» Колесова-младшего в качестве генерального директора. Вице-президенту же «КАН АВТО» Вадиму Максимову «досталось» ОАО «Казанский оптико-механический завод».

Николай Колесов дистанцируется от зятя?



Глава концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Николай Колесов окончательно разрубил «гордиев узел» противоречий в своей большой и счастливой семье, заменив людей в своем близком окружении. Подобно российским крупным предпринимателям, он дистанцируется от тех, кто из нее уходит, и готов приблизить тех, кто может в нее войти. Похоже, что из обоймы доверенных Колесову людей «выпадает» его зять, 38-летний Николай Ураев, который руководил казанским заводом «Элекон» на протяжении 18 лет подряд, но был вынужден накануне оставить этот пост. По слухам, решение о его уходе было принято совсем недавно, но оказалось бесповоротным.

Вчера по требованию компаний-акционеров, бенефициаром которых является Колесов, были созваны внеочередные заседания совета директоров ОАО «Завод «Элекон» и ОАО «Казанский оптико-механический». Экстренные заседания проходили по единой повестке, в которой значились вопросы о досрочном прекращении полномочий действующего генерального директора и назначении на этот пост нового руководителя. Неудивительно, что чрезвычайные заседания проходили при полном кворуме; в совете участвовали и госпредставители от Минпромторга РТ. Как и полагается, руководил обоими заседаниями председатель совета директоров Николай Колесов. По этому неординарному случаю он специально прилетел из Москвы в Казань. Хотя не исключено, что Колесов-старший проведет несколько дней в родном городе со взрослыми детьми — 34-летней Анастасией, взявшей в свои руки «Татсоцбанк», и 30-летним Александром, президентом автохолдинга ГК «КАН АВТО».

Экстренные заседания проходили по единой повестке, руководил обоими Николай Колесов. Фото vpk.name



Во второй половине дня стало известно, что совет директоров «Элекона» все-таки принял отставку Николая Ураева, супруга дочери главы КРЭТ. Вместо него на этом посту члены совета директоров единодушно утвердили кандидатуру сына главы КРЭТ, подтвердили нам на предприятии.



Кадровая рокировка в «ядре» империи Колесова, по неофициальным данным, может быть связана с бракоразводным процессом Анастасии и Николая. После почти 10 лет семейной жизни они, похоже, решили расстаться, утверждают источники в окружении Колесовых. Хотя до последнего момента мало кто верил в подобный исход: буквально в конце мая этого года акционеры подтвердили полномочия Ураева на посту гендиректора предприятия, а еще раньше стало известно, что он получил щедрое вознаграждение за свои труды, став владельцем 4,99% акций предприятия (до этого его доля составляла символические 0,32%) — похоже, что глава КРЭТ, как всякий любящий отец, прикладывал все усилия, чтобы спасти брак дочери от распада.

Как стало известно «Реальному времени» из окружения Колесова, Ураеву предложили три варианта продолжения карьеры, среди которых интересная должность в «Ростехе». Однако он еще не выбрал будущее место работы.

Ураеву (на фото — в центре) предложили три варианта продолжения карьеры, однако он еще не выбрал будущее место работы. Фото tatarstan.er.ru



А сына отправляет поднимать завод «Элекон»

Искать сменщика на стороне Николай Колесов не стал и поставил сына у руля родного для себя «Элекона». В 10 часов утра его представили трудовому коллективу завода. До сих пор Александр Колесов занимался исключительно автомобильным бизнесом, являясь президентом ГК «КАН АВТО». В портфеле компании такие именитые зарубежные бренды, как Mercedes, KIA, и отечественная LADA. По оценке руководства компании, по итогам 2017 года оборот «КАН АВТО» составил свыше 17 млрд рублей, однако чистая прибыль от продаж не называлась.

По сравнению с автобизнесом, который подчиняется законам продаж, завод «Элекон» выглядит более сложной игрушкой. Он специализируется на разработке и производстве цилиндрических электросоединителей для оборонной промышленности, кроме того, выпускает электроразрывные соединители для авиационной, ракетно-космической и военно-морской техники. Как говорится в отчете предприятия, «электрические соединители производства «Элекон» находят самое широкое применение во всех видах военной и гражданской техники и многих отраслях промышленности. Продукция предприятия установлена на российских ракетах-носителях, знаменитых межбаллистических ракетах: СС-19, СС-20, «Тополь-М», практически на всех космических кораблях, спутниках и станциях, включая МКС». Кроме того, произведенное заводом оборудование применяется в военной и гражданской авиации, а также на кораблях, подводных лодках и танках Т-72, Т-80, Т-90. Без продукции предприятия не обходятся и современные системы спутниковой связи и навигации, телевидения.

По итогам 2017 года «Элекон» получил выручку в 2,8 млрд рублей — пожалуй, самый худший результат за последние 5 лет. Это в два раза меньше, чем в 2015 и 2016 годах, когда «Элекон» устойчиво держал планку на уровне 6 млрд рублей. Пропорционально этому снизилась и чистая прибыль: по итогам 2017 она составила всего 100 млн рублей. Для сравнения, чистая прибыль «Татсоцбанка» на конец 2017 года выросла до 875 млн рублей, и он стал вторым по прибыльности среди местных банков.

По итогам 2017 года «Элекон» получил выручку в 2,8 млрд рублей — пожалуй, самый худший результат за последние 5 лет. Фото Романа Хасаева

Экс-глава КОМЗа Сергей Раковец летит в Египет

Как ни странно, но в день отставки Николая Ураева пошел на взлет гендиректор КОМЗа и депутат Госсовета РТ Сергей Раковец. Вчера члены совета директоров приняли его отставку, но с карьерным повышением. Как сообщили в окружении Колесова, он назначен заместителем гендиректора КРЭТ по сервисному обслуживанию зарубежных поставок. «Его первоочередная задача — Египет. В эту страну поставлено много российской техники, которую нужно обслуживать, но сегодня сервис не организован», — рассказал собеседник «Реального времени». Пресс-секретарь КРЭТ Владимир Степанов воздержался от комментариев.

Напомним, что Египет стал первым заказчиком бортового комплекса обороны (БКО) «Президент-С», являющегося экспортным вариантом БКО семейства Л370 «Витебск». Производство комплекса сейчас ведется на предприятии АО «Стелла-К» (входит в состав АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии»). Они установлены на большой серии вертолетов Ми-17В-5 производства КВЗ — в общей сложности на 58 винтокрылых машинах. Как известно, Николай Колесов лоббировал назначение Сергея Раковца на пост главы КВЗ, но неудачно. Так что теперь казанские вертолетчики могут на время успокоиться.

— Раковец вырос на этом посту, поэтому переходит в головную организацию КРЭТ, — объяснил это кадровое движение собеседник «Реального времени». — Перестановки не связаны с тем, что он не справлялся. Он уходит на повышение.

В пресс-службе Госсовета затруднились сообщить, известно ли им об этом переходе и продолжит ли он работу в бюджетном комитете Госсовета. К слову, в нем продолжает участвовать депутат Госсовета РТ Анастасия Колесова.

Сергей Раковец назначен заместителем гендиректора КРЭТ по сервисному обслуживанию зарубежных поставок. Фото gossov.tatarstan.ru

Указание Колесова-старшего: поднять зарплату до 50 тысяч

Новым генеральным директором КОМЗа со вчерашнего дня стал вице-президент по корпоративному управлению группы компаний «КАН АВТО» Вадим Максимов. Его представили трудовому коллективу в 14 часов дня. Заметим, что оба назначения были согласованы с руководством Татарстана.

При этом высший топ-менеджмент «КАН АВТО» не станет покидать дилерский автохолдинг, а будет совмещать руководство в обеих структурах. «Мы, конечно, будем совмещать работу с «КАН АВТО», — рассказал господин Максимов. — Мы, как создатели холдинга, выполняем функции оперативного управления. Но все процессы отлажены. Здесь основная нагрузка ложится на первого вице-президента Айрата Сибгатуллина. А мы будем помогать по мере возможностей «КАН авто». Этот переходный период продлится столько, сколько потребуется. Но однозначно из «КАН авто» никто не уходит, здесь сильная команда менеджеров».

Зато «на сладкое» Колесов-старший поставил перед гендиректорами-новобранцами задачу повысить заработную плату рабочим. До сих пор на заводе «Элекон» и КОМЗ средняя заработная плата отставала от других предприятий ОПК и не превышала 27 тысяч рублей. Теперь ее хотят сделать выше, чем у остальных. По словам Максимова, перед ним поставлена задача поднять средний уровень заработной платы до 50 тысяч рублей к 1 января 2019 года. «Эта цифра прозвучала из уст Николая Александровича Колесова», — отметил он.

Вторая задача заключается в масштабном техническом перевооружении. «Николай Александрович сказал, что хочет видеть на заводе даже не XXI век, а сразу XXII, — сообщил Максимов. — И третья задача — это освоение новой продукции. Это означает расширение номенклатуры изделий для увеличения объемов производства. Раз такие задачи поставлены — будем выполнять», — заверил он.