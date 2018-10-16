Новости промышленности

15:46 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Семья Колесовых может войти в новый состав совета директоров «Элекона»

15:19, 16.10.2018
Семья Колесовых может войти в новый состав совета директоров «Элекона»
Фото: prav.tatarstan.ru

Генеральный директор АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» Николай Колесов и члены его семьи могут войти в новый состав совета директоров АО «Завод Элекон».

В списке кандидатов для голосования по выборам в совет директоров предприятия значатся сам Николай Колесов, его сын Александр и дочь Анастасия, а также жена Диана.

Кроме них на место в совете директоров «Элекона» претендуют Павел Коротченко, Нэлла Мазаева и Наталья Румянцева, говорится в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации.

Напомним, что долгое время завод «Элекон» возглавлял зять Колесова — Николай Ураев, который с 1 сентября начал преподавать право в Российском экономическом университете им. Плеханова. В связи с этим совет директоров предприятия на заседании 17 сентября принял решение созвать внеочередное общее собрание акционеров организации. Оно намечено на 9 ноября.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты