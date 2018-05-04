Киямова Альбина Анасовна
Общая информация
Депутат Казанской городской Думы.
Родилась 15 апреля 1988 г. в Казани.
Образование:
2010 г. — Казанский федеральный (Приволжский) университет по специальности «социолог».;
Трудовая деятельность:
2012 г. — специалист отдела агитации и пропаганды Регионального исполнительного комитета Всероссийской политической партии «Единая Россия»;
2012-2014 гг. — ведущий специалист отдела партийного строительства Регионального исполнительного комитета Всероссийской политической партии «Единая Россия»;
2014 г. — заместитель директора по учебной работе МБОУ ДОД Шарангская детская школа искусств Нижегородской области;
С января 2015 года — специалист по работе с местными отделениями Татарстанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Телефон: +7 843 264 42 15
- Email: albina_kiyamova.1504@mail.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018