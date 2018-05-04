Список персон

Киямова Альбина Анасовна

Гос. ведомства
Киямова Альбина Анасовна Фото: www.kzn.ru

Общая информация

Депутат Казанской городской Думы.

Родилась 15 апреля 1988 г. в Казани.

Образование:

2010 г. — Казанский федеральный (Приволжский) университет по специальности «социолог».;

Трудовая деятельность:

2012 г. — специалист отдела агитации и пропаганды Регионального исполнительного комитета Всероссийской политической партии «Единая Россия»;
2012-2014 гг. — ведущий специалист отдела партийного строительства Регионального исполнительного комитета Всероссийской политической партии «Единая Россия»;
2014 г. — заместитель директора по учебной работе МБОУ ДОД Шарангская детская школа искусств Нижегородской области;
С января 2015 года — специалист по работе с местными отделениями Татарстанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Телефон: +7 843 264 42 15
  • Email: albina_kiyamova.1504@mail.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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