Фахрутдинов Булат Альбертович
Общая информация
Родиля 25 марта 1981 года в Казани.
Образование:
Лондонский университет LSE (The London SCHOOL of ECONOMICS and POLITICAL SCIENCE), менеджмент
Трудовая деятельность:
2004-2005 гг. — первый заместитель генерального директора, ЗАО «Казанский ювелирный завод»
2005-2006 гг. — советник председателя правления банка, ОАО Акционерный коммерческий Банк «Ак Барс»
2006-2007 гг. — заместитель генерального директора по экономическим вопросам
2007-2009 гг. — директор по экономическим вопросам
2009-2009 гг. — исполнительный директор, ЗАО «Кулонстрой»
2009-2010 — финансовый директор, ООО «Агроцентр»
2010-2011 гг. — исполняющий обязанности заместителя министра промышленности и торговли Республики Татарстан, Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан
2011-2015 гг.- главный советник управления по работе с территориями Президента Республики Татарстан, Аппарат Президента Республики Татарстан
С 2015 года — исполнительный директор ЗАО «Кулонстрой»
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Гвардейская, 53
- Телефон: (843) 295-57-27
- Email: info@kulonstroy.ru
- Сайт: www.kulonstroy.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018