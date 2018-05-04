Список персон

Фахрутдинов Булат Альбертович

Строительство, Строительные компании
Фахрутдинов Булат Альбертович Фото: www.kazedros.ru

Общая информация

Родиля 25 марта 1981 года в Казани.

Образование:

Лондонский университет LSE (The London SCHOOL of ECONOMICS and POLITICAL SCIENCE), менеджмент

Трудовая деятельность:

2004-2005 гг. — первый заместитель генерального директора, ЗАО «Казанский ювелирный завод»
2005-2006 гг. — советник председателя правления банка, ОАО Акционерный коммерческий Банк «Ак Барс»
2006-2007 гг. — заместитель генерального директора по экономическим вопросам
2007-2009 гг. — директор по экономическим вопросам
2009-2009 гг. — исполнительный директор, ЗАО «Кулонстрой»
2009-2010 — финансовый директор, ООО «Агроцентр»
2010-2011 гг. — исполняющий обязанности заместителя министра промышленности и торговли Республики Татарстан, Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан
2011-2015 гг.- главный советник управления по работе с территориями Президента Республики Татарстан, Аппарат Президента Республики Татарстан
С 2015 года — исполнительный директор ЗАО «Кулонстрой»

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Гвардейская, 53
  • Телефон: (843) 295-57-27
  • Email: info@kulonstroy.ru
  • Сайт: www.kulonstroy.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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