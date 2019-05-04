События недели: обманутые вкладчики «Интехбанка», декларации членов правительства и спасение ребенка от голода

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Ирина Плотникова

На этой неделе обманутые вкладчики «Интехбанка» остались недовольны итогом судебного разбирательства, поскольку подсудимых выпустили из зала суда. Однако повезло пострадавшим в ДТП Эльвире Гумеровой и Елене Шалангиной: «Метроэлектротранс» не смог засудить их из-за простоя трамваев. Счастье улыбнулось и ребенку-инвалиду из многодетной семьи: в хосписе Фонда им. Анжелы Вавиловой ее спасли от голодной смерти. Об этих и других событиях уходящей недели — в обзоре «Реального времени».

Правительство отчиталось о доходах

Татарстанское правительство отчиталось о доходах за прошедший год. Самым богатым на этот раз оказался вице-премьер республики Василь Шайхразиев, задекларировавший 15,9 млн рублей, опередив президента и премьер-министра РТ.

Второе и третье места заняли главы Минэкологии Александр Шадриков (14,1 млн) и Минтруда Эльмира Зарипова (8,7 млн) соответственно. У каждого доходы возросли благодаря продаже недвижимости.

Лишь пятую строчку рейтинга по личным доходам в этом году занял президент Татарстана Рустам Минниханов, заработав 8,5 млн рублей, что на 700 тыс. больше, чем годом ранее. Его супруга заработала 154,9 млн рублей.



Руководство «Интехбанка» освободили от ответственности

В понедельник был озвучен результат судебного разбирательства дела бывших руководителей «Интехбанка». Суд принял решение «освободить Марселя Зарипова и Елену Наумову от ответственности за сроком давности». В прениях гособвинитель попросил наказать бывшего главу правления банка и его первого зама штрафами по 100 тысяч рублей за неправомерные действия при банкротстве с ущербом 873,6 млн рублей. Иначе говоря — штраф меньше ущерба в 8,7 тысячи раз.

По мнению представителя прокуратуры, Следком верно квалифицировал действия Зарипова и Наумовой, однако при назначении им наказания следует учесть полное признание вины, раскаяние и активное содействие раскрытию преступления. Смягчающим обстоятельством для Зарипова гособвинитель просил считать и наличие несовершеннолетнего ребенка. Подробности — в материале «Реального времени».

Девушки получили тяжелые травмы и чудом выжили, когда при переходе улицы на трамвайных рельсах их сбил автомобиль

«Метроэлектротранс» проиграл суд пострадавшим в ДТП

Более двух лет прошло с момента роковой аварии, которая перевернула жизнь двух жительниц Казани Эльвиры Гумеровой и Елены Шалангиной. Девушки получили тяжелые травмы и чудом выжили, когда при переходе улицы на трамвайных рельсах их сбил автомобиль. Доказать вину водителя не удалось, но на этом беды не закончились — «Метроэлектротранс» потребовал возместить убытки из-за простоя трамваев в день аварии. Когда историю рассказали в СМИ, перевозчик обещал пострадавшим в аварии отозвать свои требования, но не сдержал слово и подал в суд. Мировой суд согласился с доводами ведомства Асфана Галявова, но районный, Вахитовский, встал на сторону покалеченных пешеходов. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Прения по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал»

Судебный процесс по делу о пожаре ТЦ «Адмирал» в 2015 году скорыми темпами движется к приговору. Полного оправдания четырем фигурантам дела о трагедии в торговом центре попросили пятеро их адвокатов в судебных прениях. Доказывая невиновность арендаторов здания, защитники ссылались даже на показания экс-прокурора Казани и данные служебных журналов МЧС и МВД Татарстана.

В пользу подзащитного топ-менеджера империи Семина звучали ссылки на закон о прокуратуре, решение казанского суда и на приговор по пожару в «Хромой лошади». Ну а погорельцы поделились с судом своей версией, почему пожарные не спасли «Адмирал», но защитили от огня казанский ТЦ «Порт». Подробности — в материале «Реального времени».

Хоспис Фонда им. Анжелы Вавиловой спасает ребенка от голодной смерти

От голодной смерти спасают ребенка-инвалида из многодетной семьи врачи и сотрудники казанского детского хосписа Фонда имени Анжелы Вавиловой. Девятилетнюю Полину К., страдающую ДЦП, около месяца назад передали в хоспис по инициативе руководства Зеленодольской ЦРБ, когда она весила всего семь килограммов. Сейчас девочка набрала около 4 кг, но 23 мая срок ее пребывания в хосписе закончится, она вернется к родителям, и тогда все может повториться. По информации медиков, семья К. жила в одной квартире с бабушкой Полины, причем ни отец, ни мать детей не работали. Подробности — в материале «Реального времени».

Девятилетнюю Полину К., страдающую ДЦП, около месяца назад передали в хоспис по инициативе руководства Зеленодольской ЦРБ, когда она весила всего семь килограммов. Фото Максима Платонова

АСВ за восстановление сделки между «Суваром» и ТФБ

АСВ добивается восстановления поручительства основателя компании «Сувар» Евгения Королькова по кредитам в «Татфондбанке» на сумму свыше 1,1 миллиарда рублей. Агентство требует признать недействительным расторжение договоров поручительства, даже несмотря на то, что кредиты уже погашены, а часть из них переуступлена «Тимер Банку». Юрист от АСВ Алексей Амбразевич изложил суть заявления. За 2014—2016 годы «Татфондбанк» и Евгений Корольков заключили ряд договоров поручительства в обеспечение кредитных обязательств «Роял Тайм Групп». 20 сентября 2016 г. стороны указанные договоры расторгли.

«Конкурсный управляющий «Татфондбанка» полагает, что расторжение договоров поручительства является недействительной сделкой, потому что она была проведена во вред юридическому лицу. При этом ответчик знал или мог знать, что она совершается во вред, как и сторона, которая подписывала со стороны банка», — пояснил Амбразевич. Подробности — в материале «Реального времени».

Застройщик ОП «Дальний» не признает свою вину

Дело не признающего вину гендиректора и учредителя ООО «Финансово-промышленная группа «ТНГС-И» Рустема Хамидуллина рассматривает Вахитовский суд Казани. Обвиняемый под стражей с июня прошлого года, на заседания суда из СИЗО выбирает деловой, а не спортивный костюм.

Предметом судебного разбирательства стало строительство трехэтажного здания нового отдела полиции — с тиром, сауной, бронированными стеклами в «дежурке», охранным ТВ и евромойкой для служебных машин. Фишкой отдела стали прозрачные двери камер, которые решили сделать такими после суда по делу о гибели в 2012 году задержанного Сергея Назарова и издевательствах над другими задержанными в ОП «Дальний». До суда дело Рустема Хамидуллина дошло по шести эпизодам с общим ущербом более 20 млн рублей — в 6,9 млн оценены потери самого МВД.

История нового главного тренера «Ак Барса»

Накануне казанский «Ак Барс» объявил о назначении нового главного тренера — им ожидаемо стал Дмитрий Квартальнов. Договоренность со специалистом была достигнута давно, но оставался ряд деталей, не позволявших официально объявить о подписании контракта до 1 мая.

О том, как хоккейный специалист по прозвищу Квадрат прошел путь от одного из самых ярких игроков «Ак Барса» начала нулевых до сменщика Билялетдинова на тренерском посту клуба, — в материале «Реального времени».

Накануне казанский «Ак Барс» объявил о назначении нового главного тренера — им ожидаемо стал Дмитрий Квартальнов. Фото vk.com/hcakbars

Рейтинг самых влиятельных людей Башкортостана

«Реальное время» продолжило изучать административную и деловую элиту регионов Поволжья, вновь обратив внимание на Башкортостан. Прошлогодний переезд Радия Хабирова в Уфу в статусе врио главы Башкирии закономерно привел к перетасовке политической колоды республики. Сравнивая рейтинг этого года с предыдущим, можно отметить его ощутимое обновление — новичков больше трети. Отдельные лица поднялись в «чарте», кто-то ослабил позиции, а кто-то и вовсе вылетел из топа. И тому есть объяснения.

Основателя Lingualeo задержали за убийство сестры

Накануне появились сообщения, что в Башкирии основатель приложения для изучения иностранных языков LinguaLeo Айнур Абдулнасыров убил свою сестру. Предприниматель ударил девушку ножом в поселке Дюртюли, при задержании Абдулнасыров уже дал признательные показания.

Корреспондент «Реального времени» общалась с ним в 2017-м, но тогда в силу ряда причин текст не был опубликован. Сведений об Абдулнасырове в Сети немного. Стремясь дать читателям больше информации о нем, не оправдывая произошедшего и в то же время выражая искреннее сочувствие его семье, мы решили опубликовать интервью.