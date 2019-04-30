АСВ требует восстановить поручительство основателя «Сувара» по кредитам в «Татфондбанке»

Евгений Корольков поручался по займам «Роял Тайм Групп» на сумму 1,1 млрд рублей, часть из которых ТФБ уступил «Тимер Банку»

АСВ добивается восстановления поручительства основателя компании «Сувар» Евгения Королькова по кредитам в «Татфондбанке» на сумму свыше 1,1 миллиарда рублей. Агентство требует признать недействительным расторжение договоров поручительства, даже несмотря на то, что кредиты уже погашены, а часть из них переуступлена «Тимер Банку». Чем руководствуется конкурсный управляющий ТФБ и почему считает, что «Роял Тайм Групп» и банк действовали во вред своим интересам, — в репортаже «Реального времени».



Сделка во вред



Сам Евгений Корольков в суд не явился, хотя был извещен. Суду пришлось разбираться в споре с участием конкурсного управляющего «Татфондбанка», представителей «Роял Тайм Групп» и «Тимер Банка», привлеченного третьим лицом.

Вначале юрист от АСВ Алексей Амбразевич изложил суть заявления. За 2014—2016 годы «Татфондбанк» и Евгений Корольков заключили ряд договоров поручительства в обеспечение кредитных обязательств «Роял Тайм Групп». 20 сентября 2016 г. стороны указанные договоры расторгли.

— Конкурсный управляющий «Татфондбанка» полагает, что расторжение договоров поручительства является недействительной сделкой, потому что она была проведена во вред юридическому лицу. При этом ответчик знал или мог знать, что она совершается во вред, как и сторона, которая подписывала со стороны банка, — пояснил Амбразевич.

По его словам, какого-либо другого обеспечения кредитных обязательств «Роял Тайм Групп» банку предоставлено не было. Соответственно, для ТФБ эта «сделка была экономически нецелесообразна» и «неравноценна» (п. 1 ст. 61 127-ФЗ «О банкротстве»). «В обыкновенных условиях банк, наоборот, стремится усилить обеспечение по кредитному договору», — подчеркнул представитель агентства. Он также считает, что банк и «Роял Тайм Групп» действовали во вред своим интересам (ст. 174 ГК РФ «Последствия нарушения представителем или органом юридического лица условий осуществления полномочий либо интересов представляемого или интересов юридического лица»).

Амбразевич еще раз подчеркнул, что договоры поручительства расторгаются либо под другое обеспечение, либо когда кредит погашен. На момент расторжения договоров с основателем «Сувара» не было ни того, ни другого. Фото Инны Серовой

«Конкурсная масса от этого никак не пострадала»

Сделку с Корольковым провели за три месяца до ввода временной администрации в «Татфондбанке». Амбразевич еще раз подчеркнул, что договоры поручительства расторгаются либо под другое обеспечение, либо когда кредит погашен. На момент расторжения договоров с основателем «Сувара» не было ни того, ни другого. Поэтому АСВ попросило признать его недействительной сделкой. Правда, на вопрос судьи Наили Гарапшиной о последствиях юрист ответил, что их не будет:

— Последствия в данном случае не применяются. С момента признания соглашения недействительным сам факт поручительства исключает применение последствий.

При этом поручительства сами по себе не оспаривались банком. Такие попытки предпринимал Корольков в рамках дела о своем банкротстве. Но суд отказал ему, ссылаясь как раз на наличие соглашения о расторжении договоров.

— Мы считаем, что требования не обоснованы. В настоящее время все обязательства «Роял Тайм Групп» перед «Татфондбанком» исполнены. Все сделки, которые оспаривались «Татфондбанком» в рамках обособленного спора по делу А65-5821/2017 (дело о банкротстве «Татфондбанка»), являются законными. Единственное, по договору КК07/14 (кредитный договор от 14 июля 2014 г.) суд признал недействительной сделку на сумму 186 934 рубля. Данная задолженность «Роял Тайм Групп» также была погашена, есть платежные поручения от фирмы «Татюринформ», — сообщила представитель «Роял Тайм Групп».

Поэтому, по ее словам, раз у компании нет никаких долгов перед «Татфондбанком», нет и оснований оспаривать расторжение договоров поручительства Королькова: «Конкурсная масса от этого никак не пострадала, вред никаким образом не причинен. Просим отказать».

По ее словам, раз у компании нет никаких долгов перед «Татфондбанком», нет и оснований оспаривать расторжение договоров поручительства Королькова. Фото Максима Платонова

«Вы же уступили, ваш-то интерес какой?»

Из 11 кредитных договоров «Роял Тайм Групп» на общую сумму свыше 1,1 млрд рублей пять договоров «Татфондбанк» переуступил «Тимер Банку». Как пояснила представитель заемщика, договор цессии не был признан недействительным: «Все платежи, совершенные «Роял Тайм Групп» в адрес «Тимер Банка», также признаны действительными. Поэтому на данный момент никакой задолженности нет».

— Полагаем неуместным ссылаться на обстоятельства, связанные с исполнением кредитных обязательств перед «Тимер Банком» в рамках настоящего дела, потому что до настоящего времени это является предметом рассмотрения в разных делах, в разных инстанциях. По цессии — да, это обеспечение не передавалось. В принципе, с точки зрения заявителя я его доводы поддерживаю. Но здесь вопрос действительно в том, что если обязательства уже исполнены, то каковы последствия восстановления поручительства? — задался вопросом представитель «Тимера».

Алексей Амбразевич пояснил, что свои кредиты компания «Роял Тайм Групп» погасила в декабре 2016 г., и эти погашения конкурсный управляющий ТФБ счел недействительными в силу того, что они произошли в период наличия как скрытой, так и официальной картотеки банка о неисполненных платежах. В связи с чем эти сделки были оспорены, в кассации вопрос рассмотрят 7 мая. На предложение отложить заседание юрист АСВ отметил, что принципиального значения решение кассационной инстанции не будет иметь, поскольку сейчас оспаривается не сама задолженность, а лишь поручительство.

— Какой смысл тогда оспаривать эту сделку, если погашение прошло? Тем более последствий никаких нет. Просто чтобы показать, что она недействительна? И что? — спросила судья.

— Если восстановить поручительство Королькова, то в случае оспаривания решения о недействительности сделок с погашением задолженности… — начал объяснять Амбразевич.

— Я и говорю, что лучше дождаться кассации, — отметила судья Гарапшина.

Амбразевич возражал, что права требований по кредитам от ТФБ к «Тимеру» перешли уже после расторжения договоров поручительства Королькова. А значит, тот факт, что долг был погашен или переуступлен, не влияет на данное соглашение.

— Вы же уступили, ваш-то интерес какой? У кредиторов интерес какой? Как это влияет на конкурсную массу? Получается, у кредиторов здесь вообще нет интересов, — заметила судья.

— Данная сделка должна быть квалифицирована как недействительная, — не сдавался юрист АСВ.

— Для чего, просто так?

— В интересах кредиторов, конечно. В случае признания недействительными банковских операций.

Суд все же счел необходимым дождаться решения по кассации, разбирательство отложили на месяц.

Корольков предложил кредиторам немногое — всего 18,7 млн рублей. В эту сумму оценили 17 земельных участков в поселке Тетеево Лаишевского района и две мотолодки. Фото poselki116.ru

Что взять с Королькова

Основатель строительной бизнес-империи «Сувара» Евгений Корольков в октябре 2017 г. инициировал собственное банкротство, накопив долги на 595 млн рублей. В отношении него ввели процедуру реализации имущества. Но Корольков предложил кредиторам немногое — всего 18,7 млн рублей. В эту сумму оценили 17 земельных участков в поселке Тетеево Лаишевского района и две мотолодки — каждая на 44 тыс. рублей. Что касается земли, ее в феврале этого года распродали с торгов по бросовой цене — 14,5 тыс. рублей за сотку, хотя в розницу стоимость участков здесь колеблется от 22 тыс. до 260 тыс. за сотку, в зависимости от близости к береговой линии Волги. Выгодную покупку совершил Айнур Фатыйхов — собственник компании, у которой в прошлом отчетливо просматриваются связи со строительной империей.

Казанский холдинг «Роял Тайм Групп» был инвестором игорной зоны в «Азов-Сити». Компания построила в Краснодарском крае три очереди казино и гостиницу, вложив в них 3,4 млрд рублей. Но в июле 2014 года правительство перенесло игорную зону с Кубани к олимпийским объектам в Сочи. Компания «Роял Тайм Групп» пыталась возместить упущенную прибыль в размере 2,4 млрд рублей, но проиграла. Помимо этого, компания реализовала проекты в Калининграде, выступала соинвестором курортной зоны «Приморье» стоимостью свыше 113 млрд рублей. Среди учредителей компании — почти все выходцы из «Сувар Холдинга».

«Роял Тайм Групп» была создана в 2008 году при участии Рашида Таймасова, работавшего прежде в девелоперской компании «Сувара», а затем возглавившего ее игорное подразделение, и совладельца «Сувар-Казань» — Игоря Королькова (сына Евгения Королькова). В 2010 году Таймасов запустил первое казино «Оракул» в «Азов-Сити». «Роял Тайм Групп» также развивала букмекерскую компанию «Бинго-Бум». До банкротства она состояла из 600 точек по России, взлет пришелся на 2012 год, когда выручка организации, согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», выросла с 780 млн рублей до 8,2 млрд. Однако к 2015 году это ООО практически не функционировало.