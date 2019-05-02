Упустил выгоду: Асфан Галявов не смог засудить сбитых пешеходов из-за простоя трамваев

«Метроэлектротранс» проиграл суд пострадавшим в ДТП, с которых требовал возмещения убытков

Более двух лет прошло с момента роковой аварии, которая перевернула жизнь двух жительниц Казани Эльвиры Гумеровой и Елены Шалангиной. Девушки получили тяжелые травмы и чудом выжили, когда при переходе улицы на трамвайных рельсах их сбил автомобиль. Доказать вину водителя не удалось, но на этом беды не закончились — «Метроэлектротранс» потребовал возместить убытки из-за простоя трамваев в день аварии. Когда историю рассказали в СМИ, перевозчик обещал пострадавшим в аварии отозвать свои требования, но не сдержал слово и подал в суд. Мировой суд согласился с доводами ведомства Асфана Галявова, но районный, Вахитовский, встал на сторону покалеченных пешеходов. Подробнее — в репортаже «Реального времени».



«Сбили, как кегли»



— Если вы не виновны — боритесь до победного. Мы с подругой смогли это сделать, — радуется своей удаче Эльвира Гумерова, потому что Вахитовский суд Казани отказал «Метроэлектротрансу» в иске против нее и ее подруги Елены Шалангиной.

Фемида не всегда была благосклонна к девушкам. «Реальное время» рассказывало, как в декабре 2016 года они попали в страшное ДТП. Во время перехода перекрестка улиц Ершова и Сеченова их сбил автомобиль, который на скорости несся по трамвайным рельсам. Эльвира и Елена получили тяжелые травмы и чудом выжили. Судились с водителем иномарки, доказывая, что переходили улицу по правилам, но тщетно, часть доказательств пропала, например, видеозаписи происшествия загадочно исчезли как с видеорегистратора автовладельца, так и с камеры наблюдения соседнего цветочного ларька. В итоге суд признал девушек виновницами ДТП.

Вскоре на Шалангину и Гумерову подал в суд МУП «Метроэлектротранс», требуя возместить убытки из-за простоя трамваев в день, когда они чуть не погибли. По данным перевозчика, по причине аварии движение было перекрыто на 46 минут. Поэтому юристы предприятия, ссылаясь на статью об упущенной выгоде (ст.15 ГК РФ), выписали штраф на двоих в 5 тыс. рублей. После скандала в прессе, по словам Гумеровой, перевозчик заверил ее, что отказывается от своих претензий. Но когда страсти улеглись, подал в суд на девушек. Мировой суд признал правоту ведомства Асфана Галявова, однако Вахитовский райсуд встал на сторону сбитых пешеходов.

— Когда мне дали слово, я рассказала, что нашей вины здесь нет. Во-первых, мы не шли, а стояли между двумя трамвайными путями. На нас наехали. Сбили, как кегли. И еще сделали нас виноватыми. Все следственные действия на месте ДТП проходили без нашего участия. Дознаватель пришел в больницу, когда мы были под лекарствами, — рассказала Эльвира.

«На нас наехали. Сбили, как кегли. И еще сделали нас виноватыми», — рассказывала Эльвира

«Некоторые говорили, а вам не проще заплатить»

С места аварии пострадавших увезли без сознания с сотрясением и сложными переломами позвоночника и таза. Медэкспертиза показала, что травмы причинили «тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни». Долгое время девушки были прикованы к постели: «Никому такого не пожелаешь. Два месяца были в больнице, еще полгода — на больничном. Заново учились ходить, стоять, сидеть», — вспоминает Эльвира. Раньше она занималась карате и училась в Поволжской академии физкультуры и спорта, но после ДТП ей пришлось проститься со спортивной карьерой. Елена потеряла место работы в гостинице.

По словам девушек, спустя год после аварии им стали звонить из «Метроэлектротротранса» с требованиями оплатить простой трамваев: «Много угроз было с их стороны, да и куча всего в наш адрес. Мы отказались платить. Запросили все справки, через 1 минуту после столкновения нам вызвали скорую, через 5 минут она подъехала, нас тут же увезли. «Метроэлектротротранс», это аморально!»

Обычно судебная практика по подобным спорам складывается отнюдь не в пользу пусть и покалеченных пешеходов, но признанных виновными в ДТП. Шалангина и Гумерова признались, что им помогли консультации опытных юристов. Возражая против иска «Метроэлектротранса» и его отсылок к статье об упущенной выгоде, ответчицы указали на статью об ответственности за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих (ст.1079 ГК РФ). Согласно ей, обязанность возмещения вреда возлагается на юрлицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности, то есть автомобилем. В данном случае источником повышенной опасности была машина водителя, сбившего девушек. Значит и требования перевозчика неправомерны, говорится в отзыве девушек по апелляции.

— Некоторые знакомые говорили, мол, забей, а вам не проще заплатить, вы все равно не выиграете. Но для нас это стало делом принципа — добиться справедливости, потому что здесь нашей вины нет. А справедливости можно добиться, главное — не сдаваться и верить. Большая благодарность нашему юристу, который нам помогал, подсказывал. Еще хочется сказать спасибо СМИ, они нам тоже помогли, это вообще взорвало все, сначала мы обратились в «Реальное время», а после этой статьи на нас вышло НТВ. Было сложно морально и физически, но мы справились, — призналась Эльвира.

Вахитовский суд встал на сторону покалеченных пешеходов. Фото kazan2013.ru

«Просто судья пошел им навстречу, сжалился»

Победу в суде девушки праздновали в минувший четверг. Узнать позицию «Метроэлектротранса», как и то, будут ли они оспаривать свое поражение в Вахитовском суде, узнать не удалось — юристы предприятия на этот раз не захотели комментировать ситуацию. Между тем независимые эксперты полагают, что девушкам просто повезло.

— Вообще-то это никакой не прецедент, ни секунды. Есть аксиома, что виновник происшествия возмещает ущерб, причиненный движению общественного транспорта: автобусов, троллейбусов, трамваев. У перевозчиков есть методика, которая прошла 500 судов. Понятно, что их увезли через 5 минут на скорой, но движение еще было перекрыто — это абсолютно точно. Приехали полицейские, дознаватели. Но причина ведь в том, что это они нарушили правила, как я понимаю. Это просто судья пошел им навстречу, сжалился над этими девочками, что и так пострадали, еще и материально их хотят наказать, — высказал свое мнение по ситуации руководитель фирмы «Татюринформ» Марат Камалов.

По его словам, методике взыскания упущенной выгоды с виновников ДТП уже десятки лет и она утверждена всеми судами.