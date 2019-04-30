Застройщик ОП «Дальний»: потребовал с МВД 20 миллионов — сам в СИЗО попал

Казанский суд допросил потерпевших из Министерства внутренних дел и фирм, работавших на полицейской новостройке

Фото: Ирина Плотникова

«Вину не признаю, мне самому деньги должны», — так заявил «Реальному времени» подсудимый бизнесмен Рустем Хамидуллин. В ноябре 2017-го он передал ВИП-полицейским «золотой ключик» от нового здания ОП-9 «Сафиуллина» (ранее — «Дальний») в Казани, а позже был заперт в камере в качестве подозреваемого в аферах при строительстве полицейской новостройки. До суда дело дошло по шести эпизодам с общим ущербом более 20 млн рублей — в 6,9 млн оценены потери самого МВД. И потерпевшие рассказали, как ради «не балерин в берцах» выполняли на стройке «лишние» и не оплаченные до сих пор работы.

Здание построено, а контракт расторгнут



Дело не признающего вину гендиректора и учредителя ООО «Финансово-промышленная группа «ТНГС-И» Рустема Хамидуллина рассматривает Вахитовский суд Казани. Обвиняемый под стражей с июня прошлого года, на заседания суда из СИЗО выбирает деловой, а не спортивный костюм.

Предметом судебного разбирательства стало строительство трехэтажного здания нового отдела полиции — с тиром, сауной, бронированными стеклами в «дежурке», охранным ТВ и евромойкой для служебных машин. Фишкой отдела стали прозрачные двери камер, которые решили сделать такими после суда по делу о гибели в 2012 году задержанного Сергея Назарова и издевательствах над другими задержанными в ОП «Дальний».

8 ноября 2017 года новостройку открывали президент Татарстана, глава МВД республики и ныне обвиняемый Рустем Хамидуллин. В адрес его ФПГ «Татнефтегазстрой-Инвест» в тот день звучали лишь добрые слова. Начальник службы тыла МВД по РТ Рамил Шакиров отмечал — с учетом стоимости земли (свыше 40 млн рублей) и затрат на проектирование (5,3 млн) объект обошелся в 300 млн рублей. При этом госконтракт на строительство с «ТНГС-И» поначалу был заключен на 230,5 млн рублей в ценах 2014 года, однако с учетом их пересчета и допсоглашения объект подорожал до 252,4 млн рублей.

8 ноября 2017 года новостройку открывали президент Татарстана, глава МВД республики и ныне обвиняемый Рустем Хамидуллин. Фото Максима Платонова

И хотя со дня сдачи прошло уже почти полтора года, на сайте госзакупок данный госконтракт все еще числится не завершенным. Заказчик фактически оплатил генподрядчику 232,9 млн рублей, а 26 марта 2018-го тот же начальник службы тыла МВД по РТ в одностороннем порядке расторг контракт с «ТНГС-И», указав, что компания превысила на 37 дней сроки сдачи объекта, не представила акты о выполнении работ на 19,5 млн рублей и нарушила закон о гособоронзаказе, не подтвердив, что все полученные средства от заказчика ушли лишь на выполнение и авансирование работ по оборонному контракту.

Генподрядчика судят, «субчик» — в бегах

За полтора месяца до расторжения контракта в МВД по Татарстану было возбуждено дело о хищениях при строительстве ОП «Сафиуллина» в отношении неустановленных лиц. Но это постановление от 12 февраля 2018 года отменил как незаконное первый зампрокурора РТ Сергей Старостин.

Впрочем, еще через неделю появилось новое дело о мошенничестве. И Рустем Хамидуллин, как утверждает его адвокат, узнал об этом деле во время отпуска в Таиланде. Вернулся, неоднократно являлся на допрос как свидетель, а 6 июня 2018-го был задержан на своей даче и на следующий день водворен под арест уже в новом статусе.

В это же время подался в бега Алексей Егоров, гендиректор ООО «Поволжье 2015» — субподрядчика полицейской стройки. По версии ГСУ МВД по Татарстану, через «Поволжье 2015» выводили и похищали деньги по контракту, причем Хамидуллин и Егоров по предварительному сговору вводили в заблуждение непосредственных исполнителей строительно-монтажных работ.

В отношении Егорова дело выделено в отдельное производство, ну а Хамидуллина обвиняют в уводе средств пяти компаний и федерального бюджета в лице потерпевшего МВД. Общий ущерб по делу — более 20 млн рублей.

По мнению адвоката, все претензии по данному делу далеки от криминала и лежат в плоскости отношений между коммерческими компаниями и заказчиком. Фото Ирины Плотниковой

«У нас балерин нет — боевые парни в берцах прыгать будут»

На прошлом заседании суд допросил представителей двух из шести потерпевших по этому делу. И они рассказали: с подсудимым знакомы не были, договора заключали с Егоровым из «Поволжья 2015» и получили большую часть средств авансом. Однако в процессе выполнения объем работ увеличился — по требованию кураторов объекта из МВД, но оплаты не последовало. Офис «Поволжья» закрылся...

Перед допросом по ходатайству адвоката Сергея Шахназарова суд приобщил к материалам дела письменную претензию его клиента Рустема Хамидуллина в адрес МВД по РТ о недоплате 19,5 млн рублей по контракту. Ответ на этот документ, со слов защиты, так и не был получен. Также суд приобщил определения Арбитражного суда РТ, который еще до возбуждения уголовного дела включил потерпевшее ООО «СТЦ Максвелл» в реестр кредиторов ООО «Поволжье 2015» с суммой требования 1,9 млн рублей (в рамках уголовного дела компания заявляет ущерб 3,2 млн рублей). Еще 6 млн рублей с «Поволжья 2015» через суд рассчитывает взыскать ООО «АВН-Интгеграция», фигурирующее с той же суммой в деле Хамидуллина — Егорова.

По мнению адвоката, все претензии по данному делу далеки от криминала и лежат в плоскости отношений между коммерческими компаниями и заказчиком.

Представитель потерпевшей компании «Донат» Юлий Клок рассказал суду, что его компания обеспечила полицейскую новостройку дверными проемами и спортивными полами. Контракт директор «Доната» подписывал с Егоровым из «Поволжья 2015».

— Какое Хамидуллин отношение к этому «Поволжью» имел? — поинтересовался гособвинитель Артем Потапов.

— Мы изначально думали в «ТНГС-И» заключать, но потом нам сказали — все договора и перечисления идут через «Поволжье», — поделился потерпевший Клок. — Потом [с проблемами] мы обращались к Егорову. Но он сказал: «Я простой электрик, ничего не решаю».

Представитель потерпевшей компании «Донат» Юлий Клок рассказал суду, что его компания обеспечила полицейскую новостройку дверными проемами и спортивными полами. Фото Максима Платонова

По условиям договора компания «Донат» получила аванс по дверям 50% (1,6 млн рублей) и по полам — 60% (884 тыс. рублей). После поставки дверей было перечислено еще 20% по первому контракту, других денег не было. Общую задолженность, она же ущерб по этому эпизоду, компания оценила в 1,3 млн рублей.

Адвокат Шахназаров смог выяснить, почему в процессе выполнения объем работ и их стоимость увеличилась. Оказывается, спортивные полы для полиции потребовали дополнительной установки амортизаторов.

— Представитель МВД нам сказал: «Я не приму эти работы — должны быть жесткие полы, у нас балерин нет — боевые парни в берцах прыгать будут», — свидетельствовал Юлий Клок.

Именно кураторы от МВД и пообещали, что с оплатой дополнительных работ проблем не возникнет. Согласование этого объема с «Поволжьем» не проводилось. Уже отвечая на вопросы подсудимого представитель потерпевшего не стал отрицать — полученный аванс позволил закупить и двери, и покрытие для спортзала.

Обвиняемый: «Обязательства перед МВД я выполнил»

Представитель потерпевшего ООО «СКМ-Интеграция» Александр Приходько рассказал суду, что их компания уже 15 лет «обслуживает органы правопорядка» в части связи и работы в системе ГАС «Правосудие». Новая задача — организовать 30 автоматизированных рабочих мест и системы связи в ОП «Сафиуллина» — исходила также от руководителя подразделения МВД. «Через какое-то время нам сказали: компания, которая будет оплачивать, — это «Поволжье», дали телефон бухгалтера, сказали — несите все акты туда», — вспоминает Приходько.

Со слов потерпевшего, работа и оплата шла динамично. 1,6 млн рублей «Интеграция» получила, должок в 261 тыс. рублей обещали после сдачи объекта. «Прошла комиссия с министром, показали работу, и уже через неделю телефон бухгалтера «Поволжья» недоступен, а по адресу офиса — дверь закрыта», — свидетельствовал Приходько.

— Вы сказали, что на полученные средства смогли закупить все необходимое. А на 261 тысячу вы недополучили доход? — задал вопрос судья Алмаз Ахметжанов.

— Недополучили деньги, предназначенные нам по договору.

«Все обязательства перед МВД я выполнил в полном объеме, на 200 процентов, что документально подтверждено», — заявил подсудимый Рустем Хамидуллин в суде. Фото Ирины Плотниковой

На прошлом заседании был допрошен и представитель отдела капстроительства МВД Татарстана Ильхам Умматов. По версии потерпевшего ведомства, Хамидуллин похитил из федерального бюджета 6,9 млн рублей, выставив эту сумму сверх реальных затрат по монтажу систем вентиляции и кондиционирования. «Субчиком» по этим работам также выступало «Поволжье 2015», через которое средства ушли на счета неких сторонних организаций.

По мнению защиты, данную претензию нельзя рассматривать без учета общих затрат по объекту. Контракт подписывался по смете 2014 года, в 2017-м составили новую, в «Татинвестгражданпроекте» оценили общие затраты на стройку в 301 млн рублей, экспертиза скинула стоимость до 266 млн рублей. Однако заказчик смог поднять цену контракта лишь на 10% — до 252 млн рублей, объясняет адвокат подсудимого Сергей Шахназаров. Но и из них 20 миллионов генподрядчик так и не получил.

— Все обязательства перед МВД я выполнил в полном объеме, на 200 процентов, что документально подтверждено, — заявил подсудимый Рустем Хамидуллин в суде.

По данным его защитника, министерство очень жестко контролировало свою стройку, один полицейский сидел в офисе подрядчика дни напролет — проверял все сметы и акты.

— Хамидуллин — не виновен, в его действиях состава нет. Есть обычный гражданско-правовой спор, но из СИЗО очень тяжело проплатить госпошлину, обратиться в арбитраж, и конвой может отказаться в арбитраж везти. Да и проблематично находить деньги на оплату юристов и экспертов, когда они нужны на сигареты и тушенку...

По словам Шахназарова, его клиент и под арестом не забывал о своих объектах — так, буквально из СИЗО решал вопросы по сдаче дома на 131 квартиру в Набережных Челнах: «Защита ему бумаги носила, главный инженер на стройке убивался на голом энтузиазме, и в августе 2018-го дом был сдан», — рассказывает защитник.

В МВД Татарстана комментировать историю разорванного контракта не стали.

17 мая суд планирует перейти к допросу свидетелей.