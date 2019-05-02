Квадратный корень. История нового главного тренера «Ак Барса»

Дмитрий Квартальнов — не чужой для Казани человек

Накануне казанский «Ак Барс» объявил о назначении нового главного тренера — им ожидаемо стал Дмитрий Квартальнов. Договоренность со специалистом была достигнута давно, но оставался ряд деталей, не позволявших официально объявить о подписании контракта до 1 мая. О том, как хоккейный специалист по прозвищу Квадрат прошел путь от одного из самых ярких игроков «Ак Барса» начала нулевых до сменщика Билялетдинова на тренерском посту клуба — в материале «Реального времени».

Квартальнов-игрок ругался с тренерами и был любимчиком казанской публики

Уроженец Воскресенска Дмитрий Квартальнов отыграл в «Ак Барсе» четыре сезона — с 2000 по 2004 год. Проведя в российской Суперлиге 198 матчей за казанцев, он набрал в них 150 очков (64 гола плюс 86 передач), что является отличным показателем для тех лет. Хоккеисту по прозвищу Квадрат, который попал в Казань прямиком из финского «Йокерита», не понадобилось времени на раскачку, он сразу же начал приносить пользу клубу. Его очень ценили партнеры по команде и болельщики «Ак Барса», хотя практически со всеми тренерами у него были непростые взаимоотношения. Пожалуй, кроме Юрия Моисеева.

— Разлагаю коллектив? Некомандный игрок? А почему Моисеев так не считал? — переспрашивал Квартальнов у журналистов весной 2003-го. — А ведь с Плющевым у меня не было никакого конфликта, как, например, с Крикуновым. Я никогда не шел против тренера, не было у меня таких проблем, как у некоторых игроков. Для меня сюрприз подобное мнение о моей роли внутри команды. Не согласен. Это чисто личные отношения. Да, конфликт с Крикуновым был чисто личным: Владимир Васильевич немного барин по своей натуре, по отношению к игрокам. Меня это немножко задевало, он мог унизить игрока, как это практиковалось в былые времена.

Один из самых ярких моментов Квартальнова в бытность игроком Казани — это «серебряный» плей-офф 2002 года. В четвертьфинале «Ак Барс» не оставил никаких шансов московскому «Динамо» (3—0 в серии), которое возглавлял Зинэтула Билялетдинов, а в нападении уже «зажигал» 16-летний Александр Овечкин. Квартальнов стал, пожалуй, самым ярким игроком той серии, забив победный гол уже в стартовой игре.

Звено Цыплаков — Бенда — Квартальнов было ведущим у «Ак Барса» той весной, оно сделало результат и в полуфинале с омским «Авангардом». Исторический победный буллит Яна Бенды помнят все любители российского хоккея тех лет, а вот как ярко выглядел Квартальнов, пожалуй, только казанские болельщики и очевидцы той битвы. Смазал впечатление от сезона лишь финал против «Локомотива» (0—3 в серии), проигранный казанцами вчистую. По итогам того сезона на специальной церемонии Дмитрий Вячеславович был признан «Джентльменом года» в российском хоккее.

Уроженец Воскресенска Дмитрий Квартальнов отыграл в «Ак Барсе» четыре сезона — с 2000 по 2004 годы

Квартальнов-тренер начинал работу с громкого скандала

Из «Ак Барса» Квадрат уходил перед приходом Билялетдинова и пересечься им не удалось. Любопытно, что теперь из Казани уходит уже Билл, а ему на смену приходит Квартальнов-тренер. Его игровая карьера завершилась в 2007 году в родном воскресенском «Химике», а самостоятельно тренировать он начал почти 10 лет назад — осенью 2009-го. Хотя летом того года Квартальнов входил в тренерский штаб «Северстали», но спустя два игровых месяца был назначен сначала исполняющим обязанности, а затем и главным тренером клуба. В Череповце он сменил Андрея Пятанова.

Пока что череповецкий этап карьеры можно признать самым неоднозначным в карьере Квартальнова. И дело даже не в том, что из «Северстали» он был уволен за день до старта плей-офф в 2012 году, хотя его команда уверенно туда попадала. Зимой сезона 2010/2011 в российском хоккее разразился один из самых странных скандалов, получивший название «дело Громова». По его итогам был уволен генеральный директор клуба и буквально на волоске от увольнения был сам Квартальнов.

29 декабря 2010 года пресс-служба череповецкого УВД сообщила о том, что генеральный менеджер ХК «Северсталь» Дмитрий Попов задержан по подозрению в мошенничестве. А 5 января в отпуск на 10 дней были отправлены главный тренер команды Дмитрий Квартальнов и генеральный директор Анатолий Теницкий. Позже выяснилось, что молодой игрок фарм-клуба Дмитрий Громов платил руководству клуба определенную сумму за попадание в состав основной команды, но, не закрепившись в нем, некоторое время решил походить с микрофоном, тем самым собирая улики против своих обидчиков. Позже Громов рассказывал в интервью детали истории, сделав акцент на том, как Квартальнов называл его «ментом и крысой»:

— Теницкий предложил: «Давай я, Квартальнов, Зотов, тот же Попов соберем всю сумму, которую Попов тебе должен. Ты пока посчитай, сколько он тебе должен. И прямо на этот стол мы перед тобой положим деньги». А я не мог уже забрать заявление [в органы], дело пошло, обратного хода не было. После чего они начали со мной «по-плохому»: «Твоей хоккейной карьере конец, мы тебя сейчас во вторую команду засунем, там и сгниешь. Там за 2 месяца сдуваются». Квартальнов называл меня ментом и крысой. Я молчал.

Молодой игрок фарм-клуба Дмитрий Громов платил руководству клуба определенную сумму за попадание в состав основной команды, но, не закрепившись в нем, некоторое время решил походить с микрофоном, тем самым собирая улики против своих обидчиков. Фото Артема Коржиманова/wikipedia.org

Квартальнов в свое оправдание говорил:

— Я — не финансист, я — тренер. Поверьте, весь этот сезон у меня не оставалось даже часа, чтобы заняться какими-то нехоккейными вопросами. Скажем, личными или семейными. Тренер — интереснейшая, но тяжелейшая профессия, теперь я это точно знаю.

История закончилась тем, что суд Череповца обязал генменеджера клуба выплатить Громову 470 тысяч рублей в качестве компенсации. Спустя время игрок рассказывал, что деньги ему так и не вернули и он жалеет, что не дождался увольнения Квартальнова, ведь новый тренер обязательно дал бы ему шанс.

Специалист по работе с молодежью

Отметим, что 53-летний Дмитрий Вячеславович в каждой из четырех команд, которые тренировал, добивался определенного успеха. Другое дело, что причины ухода всегда были разные. Из «Сибири» Квартальнов уходил спустя 2 года, в 2014-м, на повышение. От таких предложений, какое поступило тогда от ЦСКА, отказаться в его ситуации было трудно. Формально от этого выиграли обе стороны — московский клуб при нем получил звание чемпионов страны (оно разыгрывалось по итогам регулярного чемпионата). Однако кубок специалист в Москве так и не выиграл, поэтому и был уволен в 2017 году.

И только в Ярославле у Квартальнова не было прогресса в результатах команды (а в плей-офф и вовсе было только традиционное ежегодное поражение в серии против питерского СКА), зато была победа в другом. Тренер показал себя специалистом, который способен удачно работать с молодежью. «Локомотив» образца прошедшего сезона многие так и называли — «детский сад» Квартальнова. Многие молодые игроки за 2 года работы с Дмитрием Вячеславовичем добились заметного прогресса.

Возможно, именно это обстоятельство сыграло решающую роль в переговорах с «Ак Барсом», поскольку в Казани хватает молодых талантов, которые требуют тщательной огранки и дальнейшего развития в интересах татарстанского флагмана, а не условных ХК «Сочи» или «Куньлуня».

Минута молчания

Кстати, свою самую яркую серию в роли тренера Квартальнов провел как раз против «Ак Барса». В марте 2014 года казанский клуб возглавлял Валерий Белов, а Зинэтула Билялетдинов трудился в сборной России. В феврале уже случилось фиаско в четвертьфинале Олимпиады в Сочи, поэтому Зинэтула Хайдарович позволял себе ездить за «барсами» на матчи плей-офф КХЛ.

Команде Белова в первом раунде попалась неуступчивая «Сибирь». Серия проходила не на равных — новосибирцы выиграли уже в первом гостевом матче, а в третьей встрече устроили казанцам форменный разгром — 7:1. В итоге Квартальнов и компания одержали историческую победу со счетом 4—2 в серии, правда, проиграв в следующем раунде без вариантов магнитогорскому «Металлургу». Той весной Дмитрий Вячеславович покинул Сибирь «по семейным обстоятельствам» и возглавил ЦСКА.

По словам тренера, он так серьезно сосредоточен на хоккее, что после трудных игр ему бывает крайне сложно подбирать слова. Фото cska-hockey.ru

Если в «Северстали» и «Сибири» Квартальнов еще не выглядел тренером с депрессивным взглядом и заунывной речью на послематчевых пресс-конференциях, то вот в ЦСКА он этим отличился особенно. На некоторых брифингах после игр он мог просто начать предложение, остановиться, а затем закрыть глаза и минуту молчать, отдирая этикетку на бутылке воды. По словам тренера, он так серьезно сосредоточен на хоккее, что после трудных игр ему бывает крайне сложно подбирать слова.

Небольшой перелом произошел в прошлом сезоне в «Локомотиве». Возможно, Квартальнов заматерел в роли тренера, возможно, просто изменился, но некоторые его пресс-конференции просто неповторимы. Так 7 декабря прошлого года после проигранного матча «регулярки» («Локомотив» — «Йокерит», 3:0) Дмитрий Вячеславович разошелся не на шутку:

— Вы знаете, я сегодня рассчитывал на немножко другую игру. Мы бросали, вроде добивали, но угрозы не было. Сейчас вспомнились слова Бориса Петровича Михайлова. Тут женщины, да? Немножко сейчас выражусь чуть-чуть некорректно. Нужно было как-то из-под пиписьки взять и забить! Вот этого у нас не было, вот этой игры на пятаке.



Квадратный хоккей «Ак Барса»

Что ждет казанский клуб с приходом Дмитрия Квартальнова? Во-первых, абсолютно точно — другая игра. Хоккей Квартальнова — вертикальный, довольно изматывающий, который заставляет двигаться и думать по всему периметру площадки. Нельзя сказать, что он скучный, но здесь все будет зависеть от исполнителей. И ЦСКА, и «Локомотив» играли в похожем ключе разными составами. Похоже, теперь перестраиваться придется «Ак Барсу».

Во-вторых, нужно отметить, что в казанском клубе случились кардинальные реформы в тренерском штабе. Сам Квартальнов подписал контракт по схеме «один плюс один», то есть в случае успешного первого сезона его договор будет автоматически продлен и на следующий год. Его помощниками станут: Павел Зубов, который работал с ним в Новосибирске и имеет опыт самостоятельной работы в «Сибири», Игорь Горбенко, трудившийся с Квартальновым в ЦСКА, и тренер по физической подготовке Нормундс Силиньш. Особняком стоят тренеры вратарей. После ухода Билялетдинова было решено вернуть в клуб финского специалиста Ари Мойсанена и оставить Сергея Абрамова. Это та пара тренеров, которая работала в «Ак Барсе» в последний чемпионский сезон и при которой на новый уровень игры вышел Эмиль Гарипов.

В-третьих, уже понятно, что Квартальнов, в отличие от Билялетдинова, будет идти на компромиссы. Зинэтула Хайдарович позволял себе в открытую давать понять, что он не согласен с генеральным менеджером клуба Рафиком Якубовым по многим вопросам. Также он мог не ставить в состав Даниса Зарипова и спокойно отвечать после игры: «так надо». Неприкасаемых и любимчиков у Билялетдинова не было. Но эта тактика сработала в чемпионский год и провалилась в прошедшем сезоне. Сейчас самым важным в повестке дня является вопрос комплектования команды, и от того, как Дмитрий Вячеславович и Рафик Хабибуллович найдут общий язык, зависят первые успехи. Пока что не на льду, а на трансферном рынке.