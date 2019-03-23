События недели: отставки губернаторов, убийство полицейского в Нижнекамске и прощание с Алексеем Кулешовым

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Уходящая неделя запомнилась чередой отставок губернаторов — за три дня в отставку подали главы пяти регионов: Челябинской, Оренбургской и Мурманской областей, республик Калмыкия и Алтай. В Казани простились с внезапно ушедшим из жизни журналистом и ведущим телеканала «Эфир» Алексеем Кулешовым. В конце недели Нижнекамск вновь попал в криминальные новости: в городе совершено нападение на полицейского. Об этих и остальных событиях уходящей недели — в обзоре «Реального времени».

Неделя отставок губернаторов

В течение всей недели прошла волна губернаторских отставок. В четверг сложили свои полномочия главы Оренбургской и Мурманской областей Юрий Берг и Марина Ковтун. Владимир Путин назначил руководить этими регионами экс-председателя правительства Свердловской области Дениса Паслера и замглавы Минстроя Андрея Чибиса соответственно. На этой неделе своих постов лишились еще три руководителя — главы Алтая, Калмыкии и Челябинской области.

Почему Кремлю нужны эти отставки, как выбирали сменщиков и кого политологи считают возможным следующим кандидатом на вылет — в комментариях экспертов «Реального времени».

Госсовет о детсадах, зарплатах врачей и «Стратегии-2030»

На 46-м заседании Госсовета РТ обсудили 26 вопросов, в том числе несколько ключевых. Так, к 2022 году в республике должны искоренить очереди в детские сады. С рождаемостью в Татарстане «все стабильно», нестабильно — у врачей, размер их зарплат достиг отчетных показателей только потому, что они «пашут на двух ставках», но на данный момент решено не увеличивать выплаты, во всяком случае, за счет ФОМС.

К 2022 году в республике должны искоренить очереди в детские сады. Фото Гуландам Фатхуллиной



Ключевой доклад был от министра экономики Татарстана Фарида Абдулганиева, и связан он был с внесением изменений в «Стратегию-2030», которая утверждалась в 2015 году. С тех пор были расширены санкции и приняты новые майские указы. Новый вариант стратегии подогнали под новые задачи, но при этом ключевые показатели, такие как ВРП и производительность труда, остались прежними. Абдулганиев рассказал, что по нацпроектам с федеральным центром остались неподписанными семь соглашений по программам развития экспорта и цифровой экономики.

Всего на выполнение майских указов Татарстану на 5 лет запланировано выделить 48,5 млрд рублей, из них 15,1 млрд — в 2019 году. Пока, посетовал Фарид Абдулганиев, доведена сумма меньше 1 млрд. Подробности — в материале «Реального времени».

Аферы с субсидиями Фонда кино

В Казани арестован Павел Волков, гендиректор компании «Киномаг+», участвовавшей в поставке и оборудовании трех бюджетных кинозалов в районах Татарстана. По двум объектам Волкову предъявили хищение на 10 млн рублей — за сорванный контракт в Актаныше и поставку не соответствующей условиям контракта техники в Мамадыш. Ранее в Кукморе под подозрение в преступлении попал директор ДК, которому «Киномаг+», по версии следствия, привез китайский товар под видом бельгийского.

В Казани арестован Павел Волков, гендиректор компании «Киномаг+». Фото Александра Ефремова (protatarstan.ru)

Обвиняемый уроженец Новокуйбышевска Павел Волков зарегистрирован в качестве ИП в Самарской области, основной вид деятельности — демонстрация кинофильмов. Он же является директором и соучредителем группы самарских компаний: «Планета Чудес» и «Джой» (деятельность в сфере развлечений), «Соната» (подача напитков), КЦ «Вертикаль» (аренда и управление собственным и арендованным имуществом), имеет долю в ООО «Гамма» (деятельность в области демонстрации кинофильмов). Ранее Волков руководил еще и пензенским ООО «Линия» (деятельность в сфере демонстрации кинофильмов), сейчас компания ликвидирована. Подробности — в материале «Реального времени».

Победа ВИП-пристава Татарстана

Во вторник победу в противостоянии с коллегами-силовиками одержал действующий заместитель главного судебного пристава Татарстана Сергей Плющий. Первое уголовное дело против него родилось из проверок прокуратуры, МВД и Следкома, но рассыпалось в суде, когда свидетели массово стали отказываться от показаний и утверждать — на них давили.

Напомним, замглавы УФССП по РТ Сергей Плющий попал под следствие в 2017 году. Прокуратура установила — он может быть причастен к массовому закрытию 7 тысяч исполнительных производств, найденных на свалке. Следком заподозрил Плющего в превышении должностных полномочий в 2013—2015 годах по 60 исполнительным производствам Советского РОСП. В дошедшем до суда деле осталось лишь 49 производств, потерпевшим признали Пенсионный фонд, который, по версии обвинения, не получил от должников страховых взносов на 500 тысяч рублей.

Плющий вину не признавал с первого дня, был готов пройти детектор лжи и 30 января 2018 года был оправдан Вахитовским судом «за отсутствием состава преступления». Представитель прокуратуры РТ Марат Нуриев просил отменить этот приговор как незаконный и вернуть дело на повторное рассмотрение в райсуд. Подробности — в материале «Реального времени».

Замглавы УФССП по РТ Сергей Плющий попал под следствие в 2017 году. Фото Ирины Плотниковой

Приговор казанскому дезертиру оставили в силе

В середине недели суд рассмотрел апелляционную жалобу по делу дезертира Арсена Каримова, которую его адвокат Марьям Назарова подала после вынесения обвинительного приговора в отношении ее подзащитного 25 января этого года. Младший сержант Арсен Каримов обвиняется по статье Уголовного кодекса России 327 ч. 3 (использование заведомо подложного документа) и ст. 338 ч. 1 (дезертирство, то есть самовольное оставление части или места службы в целях уклонения от прохождения военной службы). При этом сам он утверждал и продолжает настаивать, что бежать был вынужден, спасаясь от принуждения к рабскому труду и опасаясь за собственную жизнь.

Суд проигнорировал основную доказательную базу защиты, заявил адвокат теперь уже осужденного Арсена Каримова. В конце января этого года Казанский гарнизонный военный суд признал младшего сержанта виновным. За использование фальшивого паспорта обязал выплатить штраф в 40 тыс. рублей, а за самовольное оставление войсковой части приговорил к 3,5 года в колонии общего режима. И если момент с поддельным документом обвиняемый и его адвокат признали и не оспаривали, то приговор по статье о дезертирстве сочли слишком суровым и решили обжаловать. Подробности — в материале «Реального времени».

Долги «Спурта» и оспаривание сделки

Конкурсный управляющий «Спурта» оспорил сделку с «Рагусом» — одной из 26 технических фирм, через которую, по данным следствия, Евгения Даутова кредитовала Казанский завод синтетического каучука и его проекты.

Экс-глава «Спурта» закрыла ипотеку на недвижимость КЗСК с непогашенным кредитом и осталась должна 152,8 млн рублей. Фото Максима Платонова

Агентство доказало, что экс-глава «Спурта» закрыла ипотеку на недвижимость КЗСК с непогашенным кредитом и осталась должна 152,8 млн рублей. Суд признал за банком право залога на предприятие, и сейчас Росреестру предстоит возобновить запись об ипотеке. Подробнее — в материале «Реального времени».



Прощание с Алексеем Кулешовым

В Казани в среду простились с журналистом и ведущим телеканала «Эфир» Алексеем Кулешовым. Он скоропостижно скончался 18 марта в одной из казанских больниц, по предварительной версии, от пневмонии. Алексею было всего 39 лет. На панихиду пришло более 200 человек. Коллеги отмечали, что это потеря для всего журналистского сообщества. Много на церемонии прощания было телезрителей — тех, кто лично был не знаком с Кулешовым, но для кого человек с экрана стал за 15 лет родным.

Алексей работал на телеканале «Эфир» с 2003 года и стал буквально родным человеком для казанцев. «Мы любим его голос, его внимательность, его отношение к людям. Мы «Город» (ежедневная новостная программа ТК «Эфир», — прим. ред.) включали, чтобы посмотреть на всех, кто с основания на «Эфире» работал, и особенно на Кулешова. Недавно я в магазине его встретила, узнала, мы остановились, поговорили», — попросила слово одна из зрительниц телеканала. Подробности — в материале «Реального времени».

Алексей работал на телеканале «Эфир» с 2003 года и стал буквально родным человеком для казанцев. Фото Дмитрия Резнова

Связь ОПС «Тукаевские» с «Адмиралом» и обвинения в адрес МЧС

Казанский суд отказал в принудительном приводе на допрос двух ВИП-свидетелей обвинения на процессе по трагедии в ТЦ «Адмирал». Экс-главу управления судебных приставов по РТ Радика Ильясова и экс-прокурора Кировского района — тренера футбольной команды «Давыл» Равиля Вахитова ждут там уже второй год. Не допрошен и заочно арестованный по делу ОПС «Тукаевские» Анатолий Агрба, жена и приемная дочь которого до пожара получали 120 тысяч рублей в месяц на двоих за неработу в «Адмирале». О плотных связях семьи Агрба — Заляловых с рынком — в материале «Реального времени».

Допрос двух других свидетелей по делу о пожаре в «Адмирале» — гендиректоров компаний «УК «АС Менеджмент» и «Заря» — на этой неделе все-таки состоялся. Первая компания сдала второй в аренду территорию бывшего завода «Серп и Молот», на которой после ремонта в 2013-м открылся рынок «Адмирал». Соблюдение всех норм пожарной безопасности не спасло бы объект, заверил суд топ-менеджер «Зари» Гусейн Гахраманов. По его словам, в начале пожара сотрудники МЧС не желали его тушить даже за вознаграждение. Детали — в материале «Реального времени».



Иски к «Аммонию» в битве за компанию

«Прописанное» в Москве ООО «Татаммоний», которому принадлежит 46,43% акций газохимического комплекса «Аммоний», забросало Арбитражный суд РТ исками к АО. Битва за компанию началась после того, как в июне 2018-го вице-премьер РТ Альберт Каримов сменил Рината Ханбикова на посту председателя совета директоров АО, а кресло гендиректора предприятия, которое с начала его строительства в 2010 году занимал Сергей Шевченко, перешло к его заму Тимуру Алиеву.

Битва за компанию началась после того, как в июне 2018-го вице-премьер РТ Альберт Каримов сменил Рината Ханбикова (на фото) на посту председателя совета директоров АО. Фото Максима Платонова

27 декабря 2018 года в Арбитражном суде РТ был принят к производству иск ООО «Татаммоний» об обязании АО «Аммоний» в течение семи календарных дней со дня вступления в силу решения суда предоставить акционеру заверенные по всей форме копии протоколов общих собраний акционеров АО за 2018 год, копии протоколов заседаний Совета директоров, проведенных в 2018 году, копии учредительных документов и устава со всеми изменениями и дополнениями, документов о госрегистрации АО, решений о выпуске ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска, внутренних документов АО, регулирующих деятельность его органов, бухгалтерскую отчетность за 2015—2018 гг. и так далее — всего в списке требуемых документов содержится 16 позиций. Подробности — в материале «Реального времени».

Нападение на полицейского в Нижнекамске

В конце недели возле УВД Нижнекамска на участкового Динара Саматова было совершено нападение. Мужчина скончался в приемном покое Нижнекамской центральной районной больницы. В НЦРМБ сообщили, что пациент был доставлен с ножевым ранением в области шеи, мужчина находился в состоянии клинической смерти. В карете скорой помощи и приемном покое были проведены реанимационные действия, но мужчина получил травму, несовместимую с жизнью.

Коллега убитого открыл огонь и застрелил нападавшего, который перед этим сбежал из изолятора. Нападавшим оказался 19-летний Рустам Кодиров. Он учился на механика на третьем курсе Нижнекамского политехнического колледжа. У Кодирова были проблемы с учебой, из-за этого он переживал и посещал психолога. Жил с мамой и бабушкой. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Власти Нижнекамска усилили меры безопасности после нападения на полицейского.