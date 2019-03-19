Долги «Спурта»: как Даутова «простила» ипотеку своей фирме, а суд вернул КЗСК в залог

АСВ оспорило сделку подконтрольной экс-главе банка организации, через которую Евгения Даутова кредитовала завод

Фото: Максим Платонов

Конкурсный управляющий «Спурта» оспорил сделку с «Рагусом» — одной из 26 технических фирм, через которую, по данным следствия, Евгения Даутова кредитовала Казанский завод синтетического каучука и его проекты. Агентство доказало, что экс-глава «Спурта» закрыла ипотеку на недвижимость КЗСК с непогашенным кредитом и осталась должна 152,8 млн рублей. Суд признал за банком право залога на предприятие, и сейчас Росреестру предстоит возобновить запись об ипотеке. Подробнее — в материале «Реального времени».

Как имущество КЗСК увели из залога у «Спурта»

Наряду с уголовным делом подозрения на злоупотребления в «Спурте» расследуют и в татарстанском арбитраже. Бывшую предправления банка Евгению Даутову следствие обвиняет в том, что она, являясь бенефициаром КЗСК, кредитовала его проекты сверх всяких лимитов через группу подконтрольных организаций. Это различные ООО: «Газ-Маркет», «Рагус», «ТД КЗСК+», «Редит», «Арахуз», «Финар», «Аргент-К», «Райсад», «КапиталИнжиниринг», «Сагал», «Арендные технологии» и другие — всего 26. За 5 лет, по данным Следкома, через эти фирмы вывели почти 2,5 млрд рублей банка, деньги считаются невозвратными.

Сначала экс-главу «Спурта» обвиняли в злоупотреблении и мошенничестве, но затем последняя статья (159 ст. УК РФ) отпала. Причина — хотя кредиты этим фирмам и выдавались неправомерно, деньги по ним все же не украли. Тем не менее банк понес существенные потери.

Одной из 26 вышеназванных фирм-прокладок было ООО «Рагус», чью сделку АСВ только что успешно оспорило в Арбитражном суде РТ. В декабре конкурсный управляющий «Спурта» потребовал признать недействительными действия Даутовой (единственного бенефициара «Рагуса») по погашению регистрационных записей об ипотеке, из-за чего банк лишился права залога на часть имущественного комплекса Казанского завода синтетического каучука. В частности, это четыре участка по ул. Лебедева: самый крупный 42 тыс. кв. м (2/5 доли в праве), еще три — от 345 до 1 667 кв. м; а также два трехэтажных заводских строения — корпус 505 цех 14 и корпус 505а по производству латекса общей площадью 3,3 тыс. «квадратов» и гараж (267,8 кв. м).

Предметом залога и стали указанные выше земельные участки с производственными корпусами КЗСК. Фото РБК Татарстан

Ипотека платежом красна

Как следует из материалов дела, между «Спуртом» и ООО «Рагусом» в 2014—2015 годах были заключены шесть кредитных договоров на сумму свыше 200 млн рублей. В обеспечение этих кредитов между банком и «Рагусом» был заключен договор залога недвижимого имущества от 22 декабря 2015 года. Предметом залога и стали указанные выше земельные участки с производственными корпусами КЗСК. Ипотека была зарегистрирована, данные в Росреестр внесли 28 апреля 2016 года.

Однако в ходе процедуры банкротства «Спурта» выяснилось, что регистрационные записи об ипотеке на недвижимость КЗСК погашены, при том что обязательства по кредитным договорам между «Рагусом» и банком не исполнены. Соглашения о расторжении договоров об ипотеке не заключались, а значит, и «оснований для прекращения залога нет» — пояснили в суде представители АСВ.

«Конкурсник» «Спурта» сообщил, что у заемщика «Рагуса» по состоянию на 28 февраля 2018 года (дата введения конкурсного производства в отношении ООО «Рагус») имеется задолженность перед банком по кредитным договорам на сумму 152,8 млн рублей (94,5 млн — основной долг, 44,6 млн — проценты за пользование кредитом и 13,6 млн — неустойка). «Спурт» вошел с этой суммой в третью очередь реестра требований кредиторов «Рагуса».

Суд выяснил, что заявления о погашении ипотеки были поданы 24 декабря 2016 года, то есть сделка была совершена в течение года до назначения в «Спурте» временной администрации (28 апреля 2017 года): «Предметом оспариваемых действий для Банка является утрата обеспечения неисполненного кредитного обязательства, что фактически приводит к утрате источника погашения кредитного долга (пополнения конкурсной массы). Единственной целью совершения указанных действий является освобождение имущества залогодателя от обеспечительного бремени во вред интересам Банка и, как следствие, его кредиторов», — говорится в определении арбитража.

Заслушав стороны, арбитраж пришел к выводу, что погашение ипотеки на имущество КЗСК нанесло ущерб интересам банка и его кредиторов. Фото Максима Платонова

«Спурту» вернули его залог

Суд счел, что поведение должника «не соответствует обыкновениям гражданского оборота и практике банковской деятельности, не отвечает принципу добросовестности и разумности» действий. Что, давая согласие на закрытие ипотеки без погашения долга и не предоставив ничего иного в обеспечение кредитов, «должник и ответчик знали о явном ущербе, причиняемом должнику [«Спурту»].

Заслушав стороны, арбитраж пришел к выводу, что погашение ипотеки на имущество КЗСК нанесло ущерб интересам банка и его кредиторов. А то обстоятельство, что «Спурт» в деле о банкротстве «Рагуса» является основным кредитором и получит удовлетворение своего требования в ходе реализации имущества фирмы Даутовой, само по себе не может свидетельствовать о действительности оспариваемой сделки.

Были отклонены и доводы представителя «Рагуса» относительно того, что стороны имели цель перезаключить договор залога, поскольку документ не зарегистрирован, а договор залога №16111-16200-зн от 27 марта 2017 года был заключен во исполнение иных кредитных обязательств, не являющихся предметом настоящего судебного спора.

На основании изложенного суд удовлетворил заявление АСВ, действия «Спурта» о погашении регистрационных записей об ипотеке признаны недействительными — Росреестру поручено восстановить запись, недвижимость КЗСК вернулась в залог банку.

Василий Солодков директор Банковского института НИУ ВШЭ Практика банковских вопросов позволяет рассматривать самые различные примеры. Очень редко бывает так, что Центральный банк и АСВ приходят в банк, а там все нормально с документацией, все присутствует и никаких проблем. То есть, как правило, всегда есть серьезные нарушения. Бывают случаи, когда вообще все документы уничтожены и никаких следов найти нельзя. Приходится все восстанавливать по каждой конкретной сделке, что очень сложно. Поэтому данный случай со «Спуртом», конечно, неприятный, но чем-то оригинальным не является. Взять для примера ситуацию с братьями Ананьевыми, «Промсвязьбанк» — они украли несколько миллиардов рублей, то есть такие вещи происходили и происходят.

Максим Осадчий начальник аналитического управления банка БКФ Криминальный вывод имущества из-под залога — это такое же распространенное в банковской практике мошенничество, как и криминальный вывод активов. Особенно часто оно применяется непосредственно перед введением временной администрации, когда владелец банка уже отчетливо видит приближение катастрофы и приближает ее своими действиями, «раздербанивая» банк. Мошенничество с залогами широко распространено в банковской практике. Известен, например, случай, когда залогом для кредита на 1 млрд рублей являлись бочки с водой под видом дорогостоящего химического сырья.

Александр Проклов директор группы банковских рейтингов АКРА Не хотелось бы сейчас выносить какие-либо оценочные суждения о том, есть ли признаки мошенничества в действиях Даутовой, пусть это суд решит. Что касается использования недвижимости банка в тех или иных махинациях, конечно, это достаточное распространенное явление. Такое имущество часто выступает в качестве залога, и уже давно одной из наиболее серьезных проблем в этой ситуации выступает именно оценка заложенной недвижимости. Это проблема большая, и не только у сравнительно небольших банков, но и у крупных кредитных организаций.

