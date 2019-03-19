За 10 лет в бегах — 3,5 года колонии: приговор казанскому дезертиру оставили в силе

Решение Казанского военного гарнизонного суда в отношении Арсена Каримова устояло в апелляции

Фото: Арсений Фавстрицкий

Апелляционную жалобу по делу дезертира Арсена Каримова его адвокат Марьям Назарова подала после вынесения обвинительного приговора в отношении ее подзащитного 25 января текущего года. Младший сержант Арсен Каримов обвиняется по статьям Уголовного кодекса России 327 ч.3 (использование заведомо подложного документа) и ст. 338 ч.1 (дезертирство, то есть самовольное оставление части или места службы в целях уклонения от прохождения военной службы). При этом сам он утверждал и продолжает настаивать, что бежать был вынужден, спасаясь от принуждения к рабскому труду и опасаясь за собственную жизнь. На рассмотрении апелляции побывал журналист «Реального времени».

Суд проигнорировал основную доказательную базу защиты

Об этом заявляет адвокат теперь уже осужденного Арсена Каримова. В конце января этого года Казанский гарнизонный военный суд признал младшего сержанта виновным. За использование фальшивого паспорта обязал выплатить штраф в 40 тыс. рублей, а за самовольное оставление войсковой части, приговорил к 3,5 года в колонии общего режима. И если момент с поддельным документом обвиняемый и его адвокат признали и не оспаривали, то приговор по статье о дезертирстве сочли слишком суровым и решили обжаловать.

На службу в армию Каримов отправился в 2006 году. Причем специально досрочно сдал экзамены в техникуме, чтобы не пропустить призыв. Отслужил шесть месяцев и, получив звание младшего сержанта, подписал контракт на три года. Собирался служить и дальше, но не сложилось: дедовщина. Отнимали деньги, избивали, сломали челюсть. Последней каплей стал перевод на службу в Пермский, а потом в Тагильский гарнизонный суд, где военный судья, по словам самого же бойца, использовал его как прислугу: заставлял ухаживать за собаками и содержать хозяйство. Солдат сбежал в родную часть, а там его за это на три дня посадили в оружейную комнату. Может, просидел бы и больше, но из заточения Каримова вызволил психолог части майор Щур. Не вынеся издевательств, младший сержант самовольно покинул часть. А что касается офицера, к его чести, он дал показания и в ходе расследования уголовного дела. Но мнение майора, по словам Назаровой, учтено не было.

— В розыск Каримова объявили 5 октября 2010 года — после того как его мать обратилась в военкомат в Пермском крае по вопросу: какие меры приняты по факту неуставных отношений применительно к ее сыну. До этого Арсен в розыске не был. И 5 же октября того же года разыскные мероприятия в отношении Каримова на территории России были прекращены на основании решения о нахождении моего подзащитного под подпиской о невыезде. Там же было указано место проживания — Набережные Челны и точный адрес, — поделилась адвокат.

В документах, что были представлены с мест службы младшего сержанта, по мнению Марьям Назаровой, масса несостыковок. Фото Инны Серовой



Потому несколько странно, по мнению Назаровой, звучит утверждение о том, что Каримова искали и сотрудники полиции, и из военного комиссариата, но найти не могли аж до 2017 года, когда молодой человек был задержан.

В документах, что были представлены с мест службы младшего сержанта и копии которых находятся на руках адвоката, по мнению Назаровой, масса несостыковок: так, согласно выписке из личного дела военнослужащего, в октябре 2008 года он подлежит увольнению в запас по окончании срока службы.

— На запрос командир в/ч 86274 дает ответ, что в числе самовольно оставивших часть Каримов не числится, а приказом командира части №269 переведен на военную службу по контракту с 7-го декабря 2008 года. О каком дезертирстве может идти речь, если он был переведен, — недоумевает адвокат. Правда, потом выяснилось, что второго контракта не было и сведения ошибочны.

— Тогда, получается, что в силе выписка из личного дела, где мой подзащитный «уволен в запас по окончании срока службы», и речи о дезертирстве тем более идти не может, — считает Назарова.

— Кроме того, в приговоре ссылаются на то, что якобы ему было 9 мая 2009 года было вручено предписание. Но даже если предположить, что такая встреча была, есть определение, что явиться в прокуратуру можно только по предъявлению подтверждающих личность документов. У него же никаких документов не было — и паспорт, и военный билет остались в части. Журнал с подписью Каримова, подтверждающей факт вручения судебного предписания, не истребован и не предъявлялся, отмечает адвокат.

Согласно выписке из личного дела военнослужащего, в октябре 2008 года он подлежит увольнению в запас по окончании срока службы. Фото Арсения Фавстрицкого



Рассмотрев уголовное дело и обсудив доводы апелляционных жалоб…

Рассмотрение апелляции проходило в режиме видео-конференц-связи, соединившей Казанский военный гарнизонный суд, казанский следственный изолятор, где уже почти два месяца находится в заключении Каримов и Самару, где находится судебная коллегия по уголовным делам Приволжского окружного военного суда. Внимательно выслушав доводы сторон, суд удалился на совещание. Отсутствовал недолго.

— Постановлено 19 марта 2019 года в г. Самаре: рассмотрев уголовное дело и обсудив доводы апелляционных жалоб подсудимого Каримова и адвоката Назаровой, а также заключение прокурора, руководствуясь соответствующими статьями Уголовно-процессуального кодекса РФ, Приволжский окружной военный суд определил: приговор Казанского гарнизонного военного суда в отношении Каримова оставить без изменения, апелляционную жалобу — безрезультатной, — огласил судья решение. А затем пояснил:

— Все ваши доводы относительно избиений вас в части, контрактов, которые вы якобы заключали, не имеют к настоящему делу никакого отношения, поскольку тот эпизод с 2007 по 2009 год органами предварительного следствия в отношении вас прекращен и это решение сторонами не обжаловалось и вступило в законную силу. В рамках этого дела рассматривались все остальные ваши действия: с 6 мая 2009 года и вплоть до вашего 29-летия. Таково обоснование нашего решения.

Срок обжалования решения суда — не ограничен

Суд уверен в своей правоте. В случае несогласия с решением, с 20-го марта текущего года, подсудимый Каримов и его защитник имеют право его обжаловать. Причем сроки — не ограничены.

По мнению Марьям Назаровой, если даже согласиться с тем, что ее подзащитный – действительно дезертировал, нужно принять во внимание причины такого шага, а также то, что после неудачной попытки суицида, что имела место еще в 2010-м году, парень страдает провалами в памяти и должен был бы быть признан непригодным к военной службе уже 9 лет назад. В крайнем случае, учитывая то, что никаких иных противоправных действий за ее подзащитным нет, можно было бы ограничиться условным сроком, но никак не реальным заключением.

— Мы продолжим борьбу. Мать Арсена уже направила обращение о проверке доводов защиты в адрес Генерального прокурора РФ. Тот поручил разобраться в деле военному прокурору Центрального военного округа генерал-лейтенанту юстиции Антюфееву. Есть с нашей стороны обращение за помощью и в «Комитет солдатских матерей». Будем обжаловать решение Приволжского военного суда в более высоких инстанциях, — заявила Марьям Назарова.

Сам Арсен Каримов тоже настроен на продолжение борьбы. А еще ждет, когда снова сможет увидеть любимую. Свидания с Региной – его гражданской женой, разрешены лишь два раза в месяц.