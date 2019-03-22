Новости происшествий

08:39 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

СМИ назвали имя парня, напавшего с ножом на полицейского в Нижнекамске

15:34, 22.03.2019

СМИ назвали имя парня, напавшего на полицейского с ножом в Нижнекамске. Это 19-летний Рустам Кодиров.

Он учился на механика на 3-м курсе Нижнекамского политехнического колледжа. У Кодирова были проблемы с учебой, из-за этого он переживал и посещал психолога. Жил с мамой и бабушкой, сообщает KazanFirst.

Напомним, сегодня утром у здания УВД Нижнекамска один из полицейских получил тяжелые ножевые ранения и скончался в приемном покое Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы. Его коллега открыл огонь и застрелил нападавшего, который перед этим сбежал из изолятора.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Власти Нижнекамска усилили меры безопасности после нападения на полицейского.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров