СМИ назвали имя парня, напавшего с ножом на полицейского в Нижнекамске
СМИ назвали имя парня, напавшего на полицейского с ножом в Нижнекамске. Это 19-летний Рустам Кодиров.
Он учился на механика на 3-м курсе Нижнекамского политехнического колледжа. У Кодирова были проблемы с учебой, из-за этого он переживал и посещал психолога. Жил с мамой и бабушкой, сообщает KazanFirst.
Напомним, сегодня утром у здания УВД Нижнекамска один из полицейских получил тяжелые ножевые ранения и скончался в приемном покое Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы. Его коллега открыл огонь и застрелил нападавшего, который перед этим сбежал из изолятора.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Власти Нижнекамска усилили меры безопасности после нападения на полицейского.Происшествия Татарстан
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