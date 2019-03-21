«Кремль убирает губернаторов с высокими антирейтингами, которые могут спровоцировать протестное голосование»

Политологи прокомментировали новую волну губернаторских отставок, назвав «случайным» выбор сменщиков

Как и прогнозировалось, сегодня сложили свои полномочия главы Оренбургской и Мурманской областей Юрий Берг и Марина Ковтун. Своим указом Владимир Путин назначил руководить этими регионами экс-председателя правительства Свердловской области Дениса Паслера и замглавы Минстроя Андрея Чибиса соответственно. На этой неделе своих постов лишились еще три руководителя — главы Алтая, Калмыкии и Челябинской области. Почему Кремлю нужны эти отставки, как выбирали сменщиков и кто следующий кандидат на вылет — подробнее в комментариях экспертов «Реального времени».

Границы Казахстана «укрепили» Текслером и Паслером

Россия переживает новый цикл «губернаторопада», анонсированный политологами в начале недели. За три последних дня в отставку подали главы пяти регионов: Челябинской, Оренбургской и Мурманской областей, республик Калмыкия и Алтай. Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернаторов в этих субъектах.

Первым (19 марта) свою должность потерял руководитель Челябинской области Борис Дубровский, его сменил замминистра энергетики России Алексей Текслер. Накануне сложили полномочия еще два губернатора: алтайский — Александр Бердников и калмыцкий — Алексей Орлов. Руководить Алтаем будет председатель НП «Глонасс» и замруководителя секретариата вице-премьера Максима Акимова — Олег Хорохордин. Врио губернатора Калмыкии назначен многократный чемпион по кикбоксингу, бывший член Совфеда и советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Бату Хасиков.

Сегодня сложили полномочия главы Оренбуржья и Мурманской области Юрий Берг и Марина Ковтун. На место первого глава государства поставил уроженца Североуральска 41-летнего бизнесмена Дениса Паслера, который в 2012—2016 годах был председателем правительства Свердловской области. Кресло Ковтун занял заместитель министра строительства РФ 40-летний уроженец Чебоксар Андрей Чибис.

Указы о новых руководителях регионов опубликованы на сайте Кремля.

«По Думе ходит шутка, что после отставки Назарбаева границу Казахстана экстренно укрепляют Текслером и Паслером», — отреагировал на эти назначения у себя в соцсетях российский политик и депутат Дмитрий Ионин.

«Выбор сменщиков носит случайный характер»

В отставку подали главы регионов, где должны пройти выборы. Напомним, спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала это «плановым процессом» и предрекла, что «этот «звездопад» завершится к середине апреля».

— Кремль убирает губернаторов с высокими антирейтингами, которые могут спровоцировать протестное голосование. Выбор сменщиков, однако, носит достаточно случайный характер. В некоторых случаях он продиктован не мыслями о регионе или даже кандидате в губернаторы, а желанием освободить какое-то кресло. Так произошло, например, с Текслером и с Чибисом. Их обоих [губернаторов Челябинской и Мурманской областей Дубровского и Ковтун] убрали, чтобы расчистить место другим людям, — считает политолог Аббас Галлямов.

Ранее СМИ сообщали, что уйти могут от трех до шести губернаторов. Среди них как те, что уже покинули свой пост на этой неделе, так и другие главы регионов, например Волгоградской и Вологодской областей.

— Продолжается тенденция с назначением молодых технократов. Думаю, в ближайшее время нас ждут еще отставки — это все те же кандидаты на вылет, которые находятся в красной зоне из-за низких рейтингов, например Бочаров (губернатор Волгоградской области), — поделился мнением политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

— В случае с Бочаровом, мне кажется, те, кто делают ставку на его отставку, ошибаются. Его внутриполитические позиции не в пример прочнее, чем были у Ковтун, Бердникова или Дубровского, — добавил Галлямов.

Аналогичного мнения и другой политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев: «Волгоград как раз наоборот, судя по всему, сохранит губернатора в свете дискуссии Бочарова с Путиным. Считается, что там ситуация исправляемая. Думаю, что Бочаров заработал право на еще один срок. Последние выборы в Волгоградскую городскую думу прошли при низкой явке, но «Единая Россия» получила 52,64%, и партия этим очень гордилась, причем на федеральном уровне. Показали, что электоральная управляемость в регионе присутствует. Хотя отношение к Бочарову неоднозначное, он не очень популярен, но пока заменить его некем».

«Эксперименты с варягами себя не оправдали, но у системы нет коллективной памяти»

Относительно событий этой недели Калачев в шутку полагает, что ушедшие в отставку губернаторы смогут потом написать в своих мемуарах, что в «годы российского прорыва они были вынуждены передать власть в руки технократов»:

— Все эти отставки были предсказуемы из-за низких рейтингов, риски никому не нужны. Срок эксплуатации есть у каждого, и у некоторых он подошел к концу. Что касается замены. У нас уже были эксперименты с варягами, и, как мне кажется, эти эксперименты себя не оправдали. Но, похоже, у системы нет коллективной памяти, и сделан заход по новому кругу. Если посмотреть на назначенцев, то привязка к регионам, куда их направили, весьма условна. Например, человек, имевший минимальное отношение к Челябинску, возглавит эту область. Да, он там родился, но вырос в другом месте. Это может обижать регионы. Получается, что ничего не рожает земля мурманская или алтайская, приходится заводить. Поэтому отношение к назначенцам у меня неоднозначное.

Политолог, руководитель АНО «Институт региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко считает, что губернаторский корпус в России практически полностью сменяемый за исключением пятерых глав регионов — «это Минниханов, Кадыров, Воробьев, Дюмин и Собянин. Остальные не такие влиятельные, соответственно, подвержены ротации»:

— Считается, что замена губернаторов, особенно тех, что неэффективны и надоели, дает краткосрочный позитивный эффект. Этим и объясняются отставки Ковтун, Берга и остальных. Что касается новых глав, то я не вижу никаких оснований говорить о них, как о качественно других руководителях губернаторского корпуса. Тем более у некоторых из них, как я читал, есть довольно темные пятна в биографии.

При этом, по словам Михайличенко, назначенные врио рассматриваются сквозь призму политического транзита власти, о котором так или иначе говорят события в Казахстане, и местные элиты этим вопросом обеспокоены. «Соответственно, в свете этого транзита влияние получат те игроки, те финансовые, промышленные и олигархические группировки, которые контролируют те или иные регионы, и этим ресурсом не стоит пренебрегать», — заключает собеседник издания.