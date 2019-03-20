«Это был наш коллега, который вызывал огромную симпатию у всех телезрителей»

В Казани более 200 журналистов и телезрителей пришли на прощание с журналистом и телеведущим Алексеем Кулешовым

Фото: Дмитрий Резнов

В Казани сегодня простились с журналистом и ведущим телеканала «Эфир» Алексеем Кулешовым. Он скоропостижно скончался в понедельник в одной из казанских больниц, по предварительной версии, от пневмонии. Алексею было всего 39 лет. На панихиду пришло более 200 человек. Коллеги отмечали, что это потеря для всего журналистского сообщества. Много на церемонии прощания было телезрителей — тех, кто лично был не знаком с Кулешовым, но для кого человек с экрана стал за 15 лет родным.

«Огромная армия телезрителей, которые его очень любят, смотрят. Он всегда нес свет и добро»



Проводить в последний путь Алексея Кулешова пришло более 200 человек. Комната для прощаний на территории горбольницы №7 не могла вместить всех желающих — на входе образовалась очередь, и тогда панихиду решили перенести на улицу.

Алексей был дорог не только родственникам и коллегам, попрощаться с ним пришли телезрители. Он работал на телеканале «Эфир» с 2003 года и стал буквально родным человеком для казанцев.

— Мы любим его голос, его внимательность, его отношение к людям. Мы «Город» (ежедневная новостная программа ТК «Эфир», — прим. ред.) включали, чтобы посмотреть на всех, кто с основания на «Эфире» работал, и особенно на Кулешова. Недавно я в магазине его встретила, узнала, мы остановились, поговорили… — попросила слово одна из зрительниц телеканала.

«Он всегда нес свет и добро. У меня нет слов — это огромная потеря. Очень рано он ушел», — сказал Ильшат Аминов



На панихиду пришли многочисленные коллеги — журналисты, редакторы, операторы. Многие близко с ним не были знакомы, кто-то теперь занимает высокие посты, и все выражали глубокое восхищение Алексеем как профессионалом и как человеком. Сложно поверить, что Алексея больше нет, и многие все еще говорили о нем в настоящем времени.

— Потрясающий человек. Профессиональный, спокойный, вдумчивый, креативный. Он находился в самом расцвете творческой деятельности. Это был наш коллега, который вызывал огромную симпатию у всех телезрителей. Огромная армия телезрителей, которые его очень любят, смотрят. Он всегда нес свет и добро. У меня нет слов — это огромная потеря. Очень рано он ушел, — сказал генеральный директор ТНВ и председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов.

«Его можно приводить в пример и говорить: вот таким должен быть журналист»

Директор филиала ВГТРК «ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов рассказал, что лично Кулешова не знал, для него так же, как и для миллиона казанцев, это был «человек из телевизора». Потерю, которую понес телевизионный цех, не оценить. И то, что скорбят о нем не только близкие, но и незнакомые люди, — о многом говорит.

— Сегодня я покупал гвоздики, продавщица сразу поняла, для кого они, и говорит: «Мы тоже сильно скорбим». Он всегда умел оставаться за кадром, когда нужно — быть в кадре. Его можно приводить в пример и говорить: вот таким должен быть журналист, — сказал Гималтдинов.

Не могли сдержать слез на панихиде сотрудники «Эфира». Уход Алексея стал ударом, все признают, что компания осиротела.

— У нас столы рядом стояли, он коллега, друг… Где найти слова, я не знаю. Все мысли, как стая птиц, разлетелись в разные стороны. Мы потеряли большого профессионала, такого, как он, больше не будет, — сказал Сергей Шерстнев, шеф-редактор службы новостей телеканала «Эфир».

«Где найти слова, я не знаю. Все мысли, как стая птиц, разлетелись в разные стороны. Мы потеряли большого профессионала, такого, как он, больше не будет», — сказал Сергей Шерстнев

Несмотря на траурный для всей телекомпании день, работа идет, готовятся выпуски новостей, по словам шеф-редактора Екатерины Солейкиной, Кулешов как руководитель службы новостей не одобрил бы остановки съемочного процесса.

— Работа в редакции идет, люди приезжают, прощаются, едут на съемки дальше. Он не одобрил бы, если бы мы рабочий процесс тормознули, — сказала Екатерина.



Редакционный телефон все эти дни разрывается от звонков зрителей, гостей программы «Тема», которую вел Алексей.

— Его очень любили дети, потому что он всегда проявлял искренний интерес к ним, да и ко всем гостям. Он вел программу «Тема», продюсировал выпуски новостей, выезжал на съемки, которые требовали широты его ума. Он очень любил работать в кадре, и у него это получалось. У нас был куча проектов в разработке, на него делалась колоссальная ставка. Возник такой пробел, который мы не знаем, как заполнить, — призналась Солейкина.

Любимая работа — телевидение, любимое хобби — сельское хозяйство

Качества, которые ценили в Алексее коллеги, — умение хранить секреты и скромность. Он не жаловался на жизнь, не любил нагружать коллег своими заботами и был довольно закрытым человеком. При этом ценил дружбу, мог расположить к себе людей.

— Многие гости хотели прийти именно к нему на программу. Прямой эфир — это стресс, и многое зависит от того, как тебя поддержат. Лешка умел настроить на волну, успокоить, расположить, раскрыть и повести гостя, чтобы он все успел рассказать. Абсолютная пустота, некем заменить, невосполнимая потеря. Человек с таким багажом знаний, кругозором — один на много десятков тысяч. И он абсолютно с человеческой точки зрения подходил к работе — это уникальное явление для журналистов, — сказал Дмитрий Аверкиев, шеф–редактор «Эфира».

«Человек с таким багажом знаний, кругозором — один на много десятков тысяч. И он абсолютно с человеческой точки зрения подходил к работе — это уникальное явление для журналистов», — сказал Дмитрий Аверкиев

Алексей был очень разносторонним человеком. Телевидение было любимой работой, но было и любимое хобби. В последнее время он увлекся сельским хозяйством — купил дом за городом, завел собаку, летом выращивал кур, уток, индеек, всю редакцию снабжал домашними яйцами.

— Это для него была отдушина. Телевидение — это стресс, когда пропускаешь через себя истории людей, требуется отдушина. Он не употреблял алкоголь, и загородная жизнь стала для него этой отдушиной. Он завел кур, вся телекомпания встала в очередь к нему за домашними яйцами. Я взял на Рождество у него индейку и подумал: наконец-то у меня появился человек, у которого я буду каждый год брать на праздники индейку… — вспомнил Аверкиев.

«Он пользовался искренним уважением своих коллег и огромным авторитетом у пресс-служб министерств и ведомств республики»



Как о невероятно светлом человеке с заряжающей энергетикой, широтой души отзываются об Алексее пресс-секретари. Все считают, что им посчастливилось работать с ним.

— Самый светлый, самый порядочный, самый интеллигентный человек. Недавно сидели с ним вместе в гримерке, шутили… Не верится до сих пор, что в таком молодом возрасте… Я просто не верю, — не сдерживала слез утраты руководитель пресс-службы Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Гульназ Минниханова.

— Он настолько обходительный, интеллигентный, мягкий, внимательный. Всегда выслушает. Мы только по работе общались, но он не упускал событий из моей личной жизни, очень эмоциональные поздравления писал, которые до глубины души трогали. Я рада, что мне довелось с ним работать. Не могу полностью поверить в эту утрату, он все равно где-то есть, — призналась главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по Татарстану Лилия Халимова.

Похоронили Алексея Кулешова на городском кладбище Зеленодольска. Он месяца не дожил до своего дня рождения. 22 апреля ему должно было исполниться 40 лет

— Его безвременный уход из жизни — тяжелейшая, по-настоящему невосполнимая потеря как для его родных, друзей, так и для республиканской журналистики. А оттого, что это произошло столь внезапно, боль утраты чувствуется особенно остро. Леша был без преувеличения одним из самых видных представителей своей профессии. Профессионал самого высокого уровня, интеллектуал и человек необыкновенной энергии, редкого обаяния и чувства юмора, он пользовался искренним уважением своих коллег и огромным авторитетом у пресс-служб министерств и ведомств республики. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал, — сказал начальник отдела по работе со СМИ Минтрудсоцзащиты Татарстана Рафаил Гиниятуллин.

«Почему его не спасли? У него же был не рак, не смертельная болезнь?»

Похоронили Алексея Кулешова на городском кладбище Зеленодольска. Он месяца не дожил до своего дня рождения. 22 апреля ему должно было исполниться 40 лет. Кулешов скончался утром 18 марта. По предварительной версии, причина смерти — пневмония. По словам коллег, три недели назад он взял больничный в связи с простудой, неделю назад сообщил, что состояние ухудшилось, и его госпитализировали с подозрением на воспаление легких. За три дня до смерти его перевели на искусственную вентиляцию легких, но спасти не смогли. Точную причину смерти установит экспертиза, результаты обещали обнародовать через месяц.

Сегодня на панихиде довольно громко неравнодушные телезрители возмущались: «Почему его не спасли? У него же был не рак, не смертельная болезнь?» Того же мнения, похоже, родные Кулешова. По информации «Реального времени», родственники не исключают, что будут добиваться доследственной проверки по факту ненадлежащего оказания медицинских услуг.

Р.S. Редакция интернет-газеты «Реальное время» присоединяется к словам скорби и выражает соболезнования родным и близким Алексея Кулешова.

1 / 29 Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов