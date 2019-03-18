Киномаг за решеткой: казанскому бизнесмену предъявили аферы с субсидиями Фонда кино

Силовиков на след поставщика вывели деньги Фонда поддержки отечественной кинематографии и дело директора Кукморского дворца культуры

В Казани арестован гендиректор ООО «Киномаг+» Павел Волков, его компания участвовала в поставке и оборудовании трех бюджетных кинозалов в районах Татарстана. По двум объектам Волкову предъявили хищение на 10 млн рублей — за сорванный контракт в Актаныше и поставку не соответствующей условиям контракта техники в Мамадыш. Ранее в Кукморе под подозрение в преступлении попал директор ДК, которому «Киномаг+», по версии следствия, привез китайский товар под видом бельгийского. Близкие Волкова в разговоре с «Реальным временем» назвали дело сфабрикованным и заявили — с него требуют показаний о взятках.

Не серебряный экран Мамадышского ДК и непоставка в Актаныш



45-летний Павел Волков был задержан в Казани 13 марта. В тот же день он получил статус обвиняемого по двум эпизодам хищения бюджетных средств и вину не признал. 15 марта следователи ходатайствовали о его аресте, и Советский райсуд Казани отправил Волкова в СИЗО до 11 мая. Эту информацию «Реальному времени» подтвердил пресс-секретарь суда Марат Хаертдинов.

По первому эпизоду Следком считает похищенными 4 999 тыс. рублей — это субсидия Фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии по договору с исполкомом Мамадышского района 2015 года. На эти средства в районе брались создать условия для показа национальных фильмов. Провели электронный аукцион и по его итогам заключили в декабре 2016 года контракт на поставку и монтаж кинооборудования за 3,9 млн рублей.

По документам исполкома района, поставщик «Киномаг+» отработал, как настоящий волшебник: исполнил условия контракта в полном объеме уже через пять дней после оплаты. В действительности, как показала проверка УЭБ и ПК МВД по Татарстану, установка техники в Мамадышском ДК продолжалась до сентября 2016-го, причем вместо экрана со специальным серебряным покрытием смонтировали обычный баннерный, громкоговорители и сабвуферные колонки также не соответствовали техзаданию.

По первому эпизоду Следком считает похищенными 4 999 тыс. рублей — это субсидия Фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии по договору с исполкомом Мамадышского района 2015 года. Фото Ирины Плотниковой

В результате, кроме уголовного дела на директора фирмы-поставщика, 11 марта 2019 года в Следкоме возбудили еще одно — по признакам превышения полномочий (ст. 286 УК РФ) неустановленными должностными лицами районного Дома культуры.

Хищения по второму эпизоду в Следкоме оценили в 4 989 тыс. рублей — субсидия Фонда поддержки отечественного кино по договору с Актанышским домом культуры в декабре 2016 года. Аукцион на поставку оборудования в ДК выиграл «Киномаг+», предложив цену в 3,6 млн рублей. Средства были перечислены, а оборудование в Актаныш так и не поступило. Об этом свидетельствует и арбитражный спор ДК с поставщиком.

Еще 22 июня 2018 года Арбитражный суд РТ по иску ДК обязал «магов» исполнить обязательства по контракту от 2 мая 2017 года и выплатить еще 1 млн рублей с лишним в качестве неустойки и штрафа.

Важный момент — сэкономленные в районах миллионы при заключении контрактов на оборудование направили на закупку кресел в кинозалы, которые поставил в Мамадыш и Актаныш все тот же Волков уже в качестве представителя ООО «Хадар».

Волшебники из Самары

Обвиняемый уроженец Новокуйбышевска Павел Волков зарегистрирован в качестве ИП в Самарской области, основной вид деятельности — демонстрация кинофильмов. Он же является директором и соучредителем группы самарских компаний: «Планета Чудес» и «Джой» (деятельность в сфере развлечений), «Соната» (подача напитков), КЦ «Вертикаль» (аренда и управление собственным и арендованным имуществом), имеет долю в ООО «Гамма» (деятельность в области демонстрации кинофильмов). Ранее Волков рулил еще и пензенским ООО «Линия» (деятельность в сфере демонстрации кинофильмов), сейчас компания ликвидирована.

Именно по этому адресу зарегистрировано ООО «Киномаг+», где Волков является руководителем. Фото tokzn.ru

В Казани рабочим местом Волкова был торговый комплекс «XL» на Ямашева, 97. Именно по этому адресу зарегистрировано ООО «Киномаг+», где Волков является руководителем. Основной вид деятельности ООО — производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Учредитель компании Степан Портов также владеет самарским ООО «Холдинг 24» (деятельность в сфере демонстрации кинофильмов) и ликвидируемым в Казани ООО «Пульс» (торговля лекарственными средствами в спецмагазинах (аптеках)).

Занимался Павел Волков в Казани не только продвижением искусства в массы, но и арендой и управлением имуществом в ранге гендиректора и учредителя ООО «Первая объединенная корпорация».

Версия защиты: ни откатов, ни хищений

В «Киномаге+» сегодня заявили — готовы провести пресс-конференцию, чтобы официально заявить о необоснованности обвинений. «Они просто хотят доказать коррупционную схему, якобы он взятки давал. Поэтому давит на него Следственный комитет и оперуполномоченные БЭП», — поделился с «Реальным временем» главный инженер компании Автандил Лоскутов (так он представился по телефону), заявив, что «лично монтировал хорошее, новое оборудование» и «ни контрафакта, ни б/у там не было».

По словам представителя «Киномага+», затянувшаяся поставка оборудования из Бельгии в Актаныш была связана с проблемами на таможне, но ее завершили еще полгода назад: «Им поставили даже два проектора, а они об этом молчат. Осталось только 70 кресел».

Прокомментировал знакомый Волкова и историю с третьим контрактом «Киномага+» по поставке в Кукморский ДК бельгийской техники, которую силовики называют китайской. «Экспертизы не было, как они определяют на глаз? Прекрасно все 3 года работало», — говорит Лоскутов.

Еще в декабре 2018 года Следком с подачи оперативников МВД возбудил дело против директора Кукморского ДК Разифа Кашафутдинова. Фото kukmor-rt.ru



Отметим, что обвинение гендиректору «Киномага+» по кукморскому эпизоду не предъявлено. Хотя именно с этого началось расследование. Еще в декабре 2018 года Следком с подачи оперативников МВД возбудил дело против директора Кукморского ДК Разифа Кашафутдинова, посчитав, что в феврале 2017 года он по контракту с «магами» принял «не соответствующее техзаданию по техническим характеристикам» оборудование на 3,9 млн рублей. По версии следствия, большая часть оборудования оказалась сделана в Китае, а не в Бельгии, как указывалось в условиях контракта, причем оно было выпущено еще в 2013 году. Кинопроектный экран силовики сочли непригодным к эксплуатации.

По подозрению в превышении полномочий в этой истории 12 декабря прошлого года Кашафутдинова отправили под домашний арест. Правда, в начале марта Советский райсуд Казани не нашел оснований продлевать эту меру пресечения и дальше. Меж тем в ходатайстве по делу Кашафутдинова указывалось на проведение доследственной проверки по действиям Волкова. Другим подозреваемым по этому делу проходит начальник Управления культуры района Рамиль Нуриев.

«Реальное время» будет следить за ходом расследования.